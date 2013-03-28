ТОП-10 (28 марта)

Украина начала поставки газа из Европы через территорию Венгрии

Суд открыл производство по иску о правомочности спецпошлин на импорт авто

«Укрэксимбанк» разместил пятилетние облигации на 100 млн долл.

МАУ выпустит именные процентные облигации на 36 млн грн

В Миндоходов открещиваются от создания финансовой полиции

Украина и Венгрия договариваются о транспортировке газа в объеме до 10 млрд куб. м

Украина рассчитывает на поставки газа через хорватский LNG-терминал

Украина сократила закупки газа в России из-за нерешенности вопроса цены на него - Ставицкий

МВФ сообщит о результатах работы миссии в Украине через две недели

Кипр ввел жесткие ограничения на капиталы

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Украина начала поставки газа из Европы через территорию Венгрии

Будапешт. Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии, сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров в рамках официального визита в Венгрию.

«Мне очень приятно сообщить, что сегодня, и это знаменательно, украинско-венгерскую границу пересекла «первая молекула», в шутку, конечно, венгерского газа по реверсной системе поставок газа в Украину. Это без преувеличения очень большое событие, потому что оно реально означает прорыв энергетической зависимости Украины», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что знаменательно, что такой прорыв произошел со стороны Венгрии, и в связи с этим поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его принципиальный подход, который позволил долгие и трудные переговоры завершить позитивным результатом.

«И вот сейчас Украина получила возможность транспортировать значительное количество газа на свою территорию. Это, без преувеличения, очень серьезное и важное событие в наших двухсторонних отношениях», - отметил Н.Азаров.

Он подчеркнул, что также обсудил с В.Орбаном расширение возможностей для транзита газа в Украину.

По словам Н.Азарова, венгерский премьер дал соответствующее поручение своим подчиненным, а с украинской стороны будет проводиться такая же работа.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Европейский Союз обещает Украине решить вопрос о диверсификации поставок природного газа, что повлияет на цену российского газа для Украины.

Он объяснил, что речь идет о реверсных поставках газа из Европы.

Напомним, Украина планирует в 2013 году заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии.

С 1 марта 2012 года “Укртрансгаз” обеспечил возможность приема газа из Венгрии в Украину в объеме до 3 млн куб. м в сутки в зимний период и более 1 млн куб. м - в летний.

Вопрос поставки газа с территории Словакии в объеме до 3 млн куб. м в сутки на данный момент требует технологического согласования.

Напомним, немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года - первого года, когда страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка - 56 млн куб. м газа.

C 1 ноября 2012 года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в России до 20 млрд куб. м.

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Суд открыл производство по иску о правомочности спецпошлин на импорт авто

Окружной административный суд Киева открыл производство и назначил предварительное судебное заседание на 11 апреля по административному иску о признании неправомочными действий Межведомственной комиссии по международной торговле.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По данным источника, иск в суд поступил 24 марта от двух физлиц.

Согласно исковому заявлению, текст которого имеется в распоряжении УНИАН, истцы, в частности, просят «признать действие Министерства экономического развития и торговли Украины согласно публикации от 14 марта 2013 года сообщения в газете «Урядовый курьер» о решении Межведомственной комиссии по международной торговле от 28.04.2012 № СП - 275/2012/4423-08, которое вступает в силу через 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения – неправомерным».

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Спецпошлины вводятся сроком на 3 года.

Против введения спецпошлин выступили импортеры. Они заявляют, что действие пошлин приведет к подорожанию импортных автомобилей.

Кроме того, импортеры считают, что процедура введения спецпошлин в Украине проходит с нарушением правил ВТО, поскольку не были соблюдены сроки информирования торговых партнеров о введении таких мер.

Вместе с тем, министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов 15 марта заявил, что введение спецпошлин на импорт автомобилей соответствует нормам ВТО.

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«Укрэксимбанк» разместил пятилетние облигации на 100 млн долл.

«Укрэксимбанк» завершил размещение пятилетних облигаций на 100 млн долл., сообщил УНИАН источник на рынке.

По его словам, в рамках эмиссии проведено размещение облигаций номинальной стоимостью 100 млн долл. Ставка купона установлена на уровне 8,75%. Погашение запланировано в январе 2018 года. Организатором выпуска выступил Biz Finance PLC (Великобритания).

Как сообщал УНИАН, «Укрэксимбанк» проводит доразмещение пятилетних евробондов на 100 млн долл. с доходностью 8,75%. В январе банк разместил на финансовом рынке пятилетние евробонды на общую сумму около 500 млн долл. США с доходностью 8,75%.

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску облигаций «Укрэксимбанка» ожидаемые рейтинги B(EXP)/RR4, агентство Moody's Investors Service - рейтинг B3 с негативным прогнозом.

Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» (г.Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков Украины по объему активов.

Активы банка на 1 января 2013 года составили 87,95 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 40,42 млрд грн, обязательства - 70,09 млрд грн, собственный капитал - 17,86 млрд грн, уставный капитал - 16,45 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 159 млн грн.

Банк на 100% находится в собственности государства.

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МАУ выпустит именные процентные облигации на 36 млн грн

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) проведет закрытое (частное) размещение 36 тыс. именных, процентных облигаций бездокументарной формы на общую сумму 36 млн грн.

Как сообщает МАУ в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение принял Наблюдательный совет компании 26 марта.

Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. грн.

Выпуск облигаций проводится с целью привлечения оборотных средств для осуществления финансово-хозяйственной деятельности компании.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций компании находятся в частной собственности. Флот МАУ состоит из 22 среднемагистральных самолетов Boeing-737. Авиакомпания соединяет Украину со столицами и ключевыми городами Европы, Азии и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

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В Миндоходов открещиваются от создания финансовой полиции

Министерство доходов и сборов опровергло информацию ряда СМИ о формировании подразделения финансовой полиции в составе Министерства. Опровержение передано УНИАН пресс-службой Миндоходов.

«Позиция Министерства состоит в том, что любые изменения подобного характера не только требуют тщательной подготовки, правового анализа и согласования между отдельными заинтересованными структурами исполнительной власти, но и должны приниматься только после общественных слушаний и консультаций с бизнесом», - говорится в сообщении Министерства.

Специалисты Миндоходов обратили внимание, что мнения уважаемых экспертов относительно создания финансовой полиции, распространенные в СМИ, могут сознательно или несознательно использоваться в информационной кампании, направленной на дискредитацию Министерства и формирование ложного впечатления о якобы имеющихся намерениях правительства усилить административное давление на бизнес.

В Миндоходов подчеркивают, что согласно Указу Президента об утверждении Положения о Министерстве доходов и сборов Украины, никакими дополнительными полномочиями по выявлению и расследованию правонарушений в налоговой и таможенной сферах Министерство не наделено. Более того, в Положении не предусмотрено функций, которые, по предположению ряда СМИ, могли бы быть возложены на финансовую полицию.

«При Министерстве и дальше будет функционировать налоговая милиция, которая в соответствии с Налоговым и Уголовным процессуальным кодексами будет выполнять функции по выявлению и расследованию правонарушений в сфере налогообложения. Функция проведения мероприятий по противодействию контрабанде и борьбе с нарушениями таможенных правил на территории Украины возложена на Департамент борьбы с контрабандой, также вошедший в качестве отдельного юридического лица в состав Министерства», - сказано в сообщении.

В Министерстве также отметили, что намерены полностью перейти на рискориентированную систему мониторинга при выявлении и расследовании правонарушений в налоговой и таможенной сферах, когда максимальное внимание будет уделяться аналитической работе, а вмешательство в деятельность бизнеса, исправно платящего налоги, станет минимальным. В этой связи, по информации Миндоходов, предполагается даже сокращение личного состава налоговой милиции до оптимального уровня.

«Миндоходов настроено на партнерские взаимоотношения с бизнесом и общественностью. Мы строим свою работу по принципам прозрачности и открытости для представителей СМИ и всегда готовы предоставить полную и объективную информацию о любом аспекте своей деятельности», - подчеркнули в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, в марте Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов, установив, что в составе министерства образуются и действуют подразделения налоговой милиции. Кроме того, глава государства возложил на министерство ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контролю за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте. В основные задачи Миндоходов также входят: обеспечение единой государственной налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, а также борьба с нарушениями таможенного и налогового законодательства, осуществление в рамках своих полномочий контроля за наполнением бюджетов и целевых фондов.

На Миндоходов также возложена ответственность за формирование государственной политики в сфере контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий. Кроме того, Миндоходов будет контролировать сферу наличных расчетов за товары (услуги), а также наличие лицензий на осуществление различных видов деятельности, подлежащих лицензированию или патентованию.

Одна из силовых структур - налоговая милиция - остается в составе созданного в конце прошлого года Министерства доходов и сборов, однако будет реформирована в ближайшее время.

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Украина и Венгрия договариваются о транспортировке газа в объеме до 10 млрд куб. м

Украина и Венгрия обсуждают возможность транспортировки в Украину газа из Европы в объеме до 10 млрд кубических метров.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова Виталий Лукьяненко.

«Имеющаяся мощность - 2 млрд кубических метров. Но есть предложение, которое согласовывают технические эксперты сторон по увеличению объемов в пять раз, то есть до 10 млрд можно будет прокачивать», - сказал В. Лукьяненко.

Он отметил, что стороны также обсуждают возможность других путей поставок газа из Европы в Украину.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии.

Напомним, Украина планирует в 2013 году заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии.

С 1 марта 2012 года “Укртрансгаз” обеспечил возможность приема газа из Венгрии в Украину в объеме до 3 млн куб. м в сутки в зимний период и более 1 млн куб. м - в летний.

Вопрос поставки газа с территории Словакии в объеме до 3 млн куб. м в сутки на данный момент требует технологического согласования.

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Украина рассчитывает на поставки газа через хорватский LNG-терминал

Украина рассчитывает на эксплуатацию маршрута поставок газа через хорватский LNG-терминал, сообщил журналистам в Будапеште в четверг, 28 марта, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «Мы рассчитываем на то, что в ближайшее время будут отработаны новые два маршрута. Это маршрут TANAP - трубопровод, который пройдет из Азербайджана к Центральной Европе. А также коридор Адриа - это строящийся LNG-терминал в Хорватии и связан он с системами в Центральной Европе, а также с нашей ГТС, - сказал Э.Ставицкий.

Он отметил, что рассчитывает, что этот проект будет реализован в ближайшие два-три года.

Как сообщал УНИАН, 28 марта премьер-министр Украины Николай Азаров в рамках официального визита в Венгрию заявил о том, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии. Украина и Венгрия обсуждают возможность транспортировки в Украину газа из Европы в объеме до 10 млрд кубометров.

Ранее украинские власти заявляли о планах в 2013 году импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в России до 20 млрд куб. м

К 2016 году Хорватия намерена запустить в эксплуатацию LNG-терминал на Адриатике. Стоимость проекта оценивается в 600 млн евро. 25% финансирования страна рассчитывает получить из фонда развития ЕС.

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Украина сократила закупки газа в России из-за нерешенности вопроса цены на него - Ставицкий

Украина в марте текущего года сократила закупки газа в Российской Федерации из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ, сообщил журналистам в Будапеште в четверг, 28 марта, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, сказал: «Мы находимся в переговорах с российскими коллегами, но хочу отметить, что на протяжении марта мы практически не закупали газ на территории России. Это, в первую очередь, потому, что не решен вопрос относительно ценовой позиции».

Э.Ставицкий отметил, что украинское правительство работает над увеличением объемов диверсификации поставок газа в Украину.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. В феврале 2013 года, по данным Министерства экономического развития и торговли Украины, средняя таможенная цена на импортный газ для Украины снизилась по сравнению с январем на 1,5% - до 419,7 долл. с 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м.

Украина в феврале 2013 года существенно сократила закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 миллиона долларов, в то время как в феврале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долларов.

Отметим также, что 25 марта глава «Газпрома» Алексей Миллер, отвечая на вопрос журналистов об обоснованности жалоб Украины на высокие цены на российский газ, заявил, что Украина не выдержит спотовых цен на газ, которые в настоящее время в Великобритании превысили цену газа для Украины почти в два раза.

Вместе с тем, 28 марта премьер-министр Украины Николай Азаров в рамках официального визита в Венгрию заявил о том, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии. Украина и Венгрия обсуждают возможность транспортировки в Украину газа из Европы в объеме до 10 млрд кубометров.

Ранее украинские власти заявляли о планах в 2013 году импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в России до 20 млрд куб. м.

***

МВФ сообщит о результатах работы миссии в Украине через две недели

Международный валютный фонд обещает сообщить о результатах работы миссии Фонда, которая находится в Украине с 27 марта, через две недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, отвечая на вопрос агентства во время традиционного брифинга в Вашингтоне, сообщил глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

«Миссия находится в Киеве со вчерашнего дня и ведет переговоры о новом соглашении по программе stand-by. Пока рано говорить о каких-то деталях. Но мы ожидаем какой-либо информации на этот счет в ближайшие две недели», - сказал Дж. Райс.

Как сообщал УНИАН, миссия ключевого кредитора Украины - Международного валютного Фонда (МВФ), как и планировалось, с 27 марта начала работу в Киеве.

По словам министра экономического развития и торговли Украины Игоря Прасолова, настроение у команды правительства и Национального банка в отношении переговоров хорошее и Украина крайне заинтересована в получении средств от МВФ, а также в рефинансировании тех кредитов, которые уже были получены по линии Фонда.

Переговоры только начались, и они пройдут не только в профильных министерствах, но также при участии первых лиц государства. Кроме того, Ассоциация украинских банков также сообщила о намерении провести встречу с миссией МВФ.

Предыдущая миссия работала в Украине с 29 января по 12 февраля 2013 года. По итогам ее работы Фонд отметил прогресс в переговорах с украинскими властями и посчитал его достаточным для продолжения диалога. По мнению действующего постоянного представителя МВФ в Украине Макса Альера, анализ, проводимый по итогам визита предыдущей миссии, подтверждает правильность ранее выданных Украине рекомендаций, в частности, по необходимости выравнивая цен на газ для населения, ведения гибкого валютного курса и реформирования банковского сектора экономики.

Украину в 2013 году ждут пиковые выплаты по внешнему долгу на сумму около 9 млрд долл., в том числе около 6 млрд долл. - по ранее взятым кредитам Международного валютного фонда.

В 2011 году Фонд заморозил кредиты для Украины в ответ на нежелание властей проводить экономические реформы и решать финансовые проблемы государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины».

Напомним также, что постоянным представителем МВФ в Украине с 1 мая станет Жером Ваше, который ранее занимался вопросами восстановления экономики Испании.

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Кипр ввел жесткие ограничения на капиталы

Кипр ввел жесткие ограничения на капиталы, начиная с сегодняшнего открытия банков. Об этом пишет интернет-издание EUobserver.

В соответствии с введенными мерами, киприоты, выезжающие из страны, могут взять с собой в каждое путешествие не более 3 тыс. евро наличностью. При этом введены ограничения в 10 тыс. евро на оплату учебы студентов в заграничных университетах. Кроме того, в соответствии с новыми правилами, с кредитной карточки кипрского банка за рубежом можно будет снимать не более 5 тыс. евро ежемесячно.

Все платежи за оплату товаров, импортируемых в страну, должны согласовываться правительством. При этом от киприотов будет требоваться декларирование всех поступлений за продажу товаров на экспорт или собственности за рубежом.

Кроме того, максимальный лимит получения наличности в банкоматах установлен правительством в 300 евро в сутки, за исключением клиентов двух банков - Laiki bank и Bank of Cyprus, которым лимит на снятие наличности в банкоматах будет ограничен в 100 и 120 евро в сутки соответственно.

EUobserver также отмечает, что, хотя правительство и заявило, что контроль устанавливается на 7 суток, однако эксперты достаточно скептически относятся к таким заявлениям и говорят, что контроль может сохраниться на месяцы, а то и годы.

Как сообщал УНИАН, отделения кипрских банков после двухнедельного перерыва открылись в четверг, 28 марта, на Кипре в условиях строгого контроля над движением капитала, который введен ЦБ страны.

Напомним, в четверг в кипрские банки поступили 5 млрд евро наличных, доставленных в среду вечером в условиях повышенных мер безопасности спецрейсом из Франкфурта-на-Майне.

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