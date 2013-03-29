Азаров на "деловом завтраке" призвал венгерский бизнес к сотрудничеству с Украиной

Премьер-министр Николай Азаров призвал венгерских бизнесменов к сотрудничеству с Украиной.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом Н.Азаров сказал во время делового завтрака с депутатами Государственного собрания Венгрии.

Премьер отметил улучшение инвестиционного и налогового климата в Украине.

Венгерская сторона на встрече затрагивала вопрос об увеличении количества переходов на украинско-венгерской границе, а также об активизации внедрения норм закона о принципах государственной языковой политики о предоставлении венгерскому языку статуса регионального, в населенных пунктах, где проживают представители венгерского меньшинства.

С украинской стороны в завтраке принимали участие министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, министр инфраструктуры Владимир Козак, министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков, первый заместитель министра культуры Тимофей Кохан, народный депутат Украины Иштван Гайдош.

Напомним, Н.Азаров 28-29 марта находится с официальным визитом в Венгрии.

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