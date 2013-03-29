ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 марта

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Укртрансгаз»: С апреля Украина будет импортировать из Польши 5 млн куб. м газа в сутки», в котором пишет: с 1 апреля 2013-го в соответствии с подписанным контрактом между НАК "Нафтогаз Украины" и RWE объем поставок газа составит 5 млн куб. м в сутки…

http://delo.ua/business/ukrtransgaz-s-aprelja-ukraina-budet-importirovat-iz-polshi-5-200872/

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Также «Дело» в публикации «Минфин делает перерыв в размещении валютных облигаций после мартовского рекорда» пишет: с начала 2013 года объем размещения ОВГЗ достиг 7 млрд в гривне и 2,97 млрд в долларах…

http://delo.ua/finance/minfin-delaet-pereryv-v-razmeschenii-valjutnyh-obligacij-posle-m-200830/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Счет идет на проценты» пишет: Кабинет министров утвердил основные направления бюджетной политики на 2014 год. Новый госбюджет будет подготовлен с учетом прогноза реального роста экономики на 3% и потребительской инфляции в 8%. Чтобы осуществить все необходимые расходы, правительство сохранит 3% дефицит бюджета, а значит, продолжит наращивание госдолга. Важных реформ в бюджетной сфере не будет: как и прежде, обещана децентрализация местных бюджетов, поддержка ЖКХ и аграриев. Большинство обещаний так и останется на бумаге, уверены эксперты…

http://kommersant.ua/doc/2156958

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Родные стены не помогают» пишет: крупные торговые центры «Караван», «Магеллан» и «Ультрамарин», а также ряд популярных ресторанов оказались под угрозой закрытия. Этого требует инспекция государственного архитектурно-строительного контроля Киева, в которой утверждают, что у владельцев этих помещений нет разрешений на их эксплуатацию. В ведомстве настаивают, что все эти заведения должны закрыться, а их владельцы обязаны выплатить штраф и переоформить разрешительные документы. Но в самих компаниях оспаривают претензии инспекции в судах…

http://kommersant.ua/doc/2157138

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Издание «Сегодня» в публикации «Азаров предложил Венгрии вложить деньги в ремонт украинских дорог» пишет: по мнению премьера, пришла очередь венгерского логистического направления…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Azarov-predlozhil-Vengrii-vlozhit-dengi-v-remont-ukrainskih-dorog.html

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Также «Сегодня» в публикации «Эксперт: «Венгерский газ – это козырь Украины на переговорах с Россией» пишет: правительство решило снизить цены на российское «голубое топливо» с помощью поставок из соседней Венгрии…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ekspert-Vengerskiy-gaz-eto-kozyr-Ukrainy-na-peregovorah-s-Rossiey.html

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Сайт УНИАН-экономика в публикации «Глава ассоциации "Укрпиво": в Таможенном союзе позитива для наших пивоваров нет» подает интервью Галины Кореньковой, которая рассказала, что тормозит развитие такой бюджетообразующей отрасли как пивоваренная, почему "растет градус" противостояния между пивоварами и производителями крепкого алкоголя, а также о том, что думают украинские пивовары о Таможенном союзе...

http://economics.unian.net/rus/news/162650-glava-assotsiatsii-ukrpivo-v-tamojennom-soyuze-pozitiva-dlya-nashih-pivovarov-net.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Власти пересмотрят технологию строительства дорог» пишет: контрольное управление президента раскритиковало темпы развития дорожного строительства...

http://izvestia.ru/news/547654

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Издание «Ведомости» в публикации «Самой прибыльной инвестицией оказались бумаги ЗИЛа, убыточной - «ТНК-ВР Холдинга» пишет: первый квартал оказался неудачным для инвесторов. Заработать им удалось лишь на отдельных акциях и корпоративных облигациях, рублевых и долларовых депозитах и счетах в платине и палладии…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10574971/ktoto_vyehal_na_zile

(УНИАН)