Россия надеется на скорое решение Украиной таможенного вопроса в отношении ЧФ РФ - Лавров

Москва. Украина и Российская Федерация договорились активизировать переговоры по вопросам, регламентирующим пребывание Черноморского флота России на украинской территории, в том числе о перевооружении и взимании пошлин с грузов для ЧФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Украины, действующим председателем ОБСЕ Леонидом Кожарой.

«Вопрос перевооружения и таможенных пошлин мы рассматриваем в рамках соответствующей подкомиссии по Черноморскому флоту, которая функционирует в рамках межгосударственной комиссии. Сегодня договорились активизировать ее работу, потому что целый ряд соглашений находится в стадии переговоров», - сказал С.Лавров, напомнив, что в прошлом году стороны подписали только один документ по этой теме.

Он подчеркнул, что перевооружение ЧФ РФ - это одна из необходимых объективных задач. При этом министр иностранных дел России высказал мнение, что украинская сторона это понимает. С.Лавров надеется, что будет достигнута договоренность о проведении перевооружения Черноморского флота.

В то же время С.Лавров подчеркнул, что взимание таможенных пошлин с грузов, поставляемых для ЧФ РФ, не предусмотрено базовыми украинско-российскими соглашениями от 1997 года, и российская сторона добивается урегулирования этого вопроса. При этом министр напомнил, что средства, которые Украина пытается взыскивать с ЧФ РФ в качестве таможенных пошлин, РФ готова вкладывать в улучшение социальной инфраструктуры Севастополя.

«Надеюсь на скорое достижение договоренности», - добавил С.Лавров.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 Министерство обороны России обратилось к Минобороны Украины с просьбой урегулировать таможенные процедуры, необходимые для перевооружения Черноморского флота.

Министр обороны Украины Павел Лебедев сообщил, что вопрос таможенных процедур не лежит в компетенции оборонного ведомства, поэтому Минобороны оформит соответствующие документы и передаст их в Министерство доходов и сборов, в Кабинет министров и в Министерство финансов.

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