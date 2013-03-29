Анонс на 1 апреля

* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

* Пресс-конференция на тему: "Повлиял ли Закон «О регулировании градостроительной деятельности» на уровень коррупции в строительстве?". Организатор мероприятия - ОО "Европейская исследовательская ассоциация". Участники: Светлана Горная, руководитель экспертного совета НПО ERA; Марина Соболевская, научный руководитель НПО ERA, Алена Попова, исполнительный директор компании InMind. Участники представят результаты всеукраинского экспертного опроса.

* Круглый стол на тему: «Проблемы энергетической независимости Украины: экономическая необходимость или политическая целесообразность». Организаторы: Украинский филиал Института стран СНГ совместно с Фондом стратегической культуры. Участники: директор Украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов, эксперт Фонда стратегической культуры Виктор Пироженко, директор Института политического анализа и международных исследований Сергей Толстов, эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук, зам.директора Украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко, представитель Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие во встрече с общественными активистами, которые организовали систему оповещения и ликвидации последствий снегопада.

* Пресс-конференция министра доходов и сборов Украины Александра Клименко. В мероприятии также примут участие представители Национальной комиссии, осуществляющим государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

* Министр социальной политики Наталья Королевская примет участие в расширенном совещании Государственной службы занятости Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Как аномальная весна повлияет на урожай и цены на сельхозпродукцию?". Участники: народный депутат, представитель фракции КПУ Сергей Гордиенко, президент Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекс Лисситса, старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Олег Нивьевский и начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко.

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