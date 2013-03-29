Кожара: Украине и России мешает понять друг друга географическая близость

Москва. Украине и России часто мешает понять друг друга географическая близость.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, такое мнение министр иностранных дел Украины Леонид Кожара высказал в своем выступлении в Дипломатической академии МИД России в Москве.

«Как ни странно, понять друг друга нам мешает географическая близость. Мы настолько близки, что часто воспринимает друг друга как половинку себя. И это иногда не дает возможности видеть разницу в ментальной и социальной организации наших обществ, из которой возникает и различие во внешнеполитических подходах», - сказал Л.Кожара.

По его мнению, на этой почве у россиян и украинцев также возникают различного рода мифы. Так, один из них гласит, что политика европейской интеграции Украины – это попытка отдалится и убежать от России. Л.Кожара подчеркнул, что это утверждение далеко от истины.

«Нас часто спрашивают: как же вы собираетесь интегрироваться в ЕС, если вас не ждут? Хочу особенно подчеркнуть, что политика европейской интеграции – это, в первую очередь, политика внутренних реформ, политика изменения самих себя изнутри по опробованным Европой стандартам. Главный акцент - на внутреннем измерении, а внешнее измерение только дополняет внутреннее», - сказал Л.Кожара и добавил, что прогресс Украины в этих вопросах зависит от многих факторов, в том числе от ситуации в Евросоюзе.

По его словам, второй миф – Украина сдержанно относится к евразийской интеграции, поскольку опасается неких имперских амбиций со стороны Москвы.

«Власти Украины подобные точки зрения не разделяют. Мы хорошо видим, что нынешний Таможенный союз трех стран существенно отличается от прежних попыток создания интеграционных структур на постсоветском пространстве. Видно также, что в его создании учтен опыт, в том числе и Европейского Союза», - отметил глава МИД Украины.

По его словам, именно поэтому, чтобы ближе присмотреться к работе ТС, а также иметь возможность влиять на решения, затрагивающие украинские интересы, Украина стремится получить статус наблюдателя в этом объединении. Л.Кожара подчеркнул, что это означает, что Украина не стоит в стороне от процессов евразийской интеграции.

«Мы активно ищем оптимальные пути взаимодействия с этой организацией, товарооборот с которой составляет 60,5 млрд долл.», - сказал он.

По словам Л.Кожары, еще один миф заключается в том, что Украина считает евроинтеграцию и интеграцию и сближение с Россией противоположными векторами цивилизационного развития.

«Это неправда. В первую очередь потому, что мы считаем Россию и другие страны европейского континента неотъемлемой частью общеевропейской цивилизации», - сказал он.

Л.Кожара отметил, что к сожалению, спустя 20 лет после распада СССР не удалось создать эффективные структуры сотрудничества, которые бы покрывали всю Европу. Тем не менее, Украина видит себя частью этого широкого европейского пространства.

Также министр иностранных дел Украины отметил, что в ЕС сейчас не лучшая ситуация.

«Тем не менее, я считаю, что у объединенной Европы есть будущее», - добавил он.