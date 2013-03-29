Минздрав завершает государственные закупки лекарств на 2013 год

Министерство здравоохранения Украины завершает процедуры закупок фактически по всем направлениям государственного обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Об этом министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева сообщила сегодня во время интервью Украинскому радио, проинформировали УНИАН в пресс-службе Минздрава.

«Мы учли опыт прошлых лет, и в этом году предпринимаем все необходимые шаги более оперативно. Процедуры раскрытия предложений участников торгов начаты и активно проводятся с начала марта. Мы почти завершили торги на сегодняшний день. Надеюсь, что в результате нашего внимания к организационным моментам и необходимому документальному сопровождению этого процесса будет достигнута непрерывность обеспечения больных необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», - сказала Р.Богатырева.

Она также отметила, что по оценкам Минздрава, в течение последних двух лет отмечается продвижение в осуществлении закупок препаратов для лечения редких заболеваний. Это происходит в силу более справедливого отношения к участникам торгов, повышения степени открытости и прозрачности на всех стадиях осуществления государственных закупок, прибавила министр.

«Мы реагируем на критические замечания и сделали процедуры максимально открытыми – не только в части проведения торгов, но и на этапе формирования перечня лекарств, которые нужно закупать», - уверила Р.Богатырева.

По ее словам, министерство старается обеспечить максимально беспристрастное и справедливое отношение ко всем участникам рынка и проводить процесс отрыто, привлекая общественность ко всем этапам государственных закупок. Так, представители общественных и пациентских организаций входят в состав номенклатурных комиссий и постоянных рабочих групп Минздрава Украины, а на раскрытие предложений приглашаются представители СМИ. Кроме того, информация об осуществлении закупок - открытая и регулярно публикуется на официальном сайте Минздрава Украины, где также размещены многочисленные пресс-релизы и информационные материалы, сказала Р.Богатырева.