ТОП-10 (29 марта)

Отрицательное значение чистой инвестпозиции Украины за 2012 г. выросло на 24%

Уровень безработицы в Украине по методологии МОТ в 2012 году составил 8,1%

Руководители АЭС Европы и Азии обменялись опытом действий в аварийных ситуациях

Подготовка государственного визита Януковича в Россию продолжается

«Укрлендфарминг» готовит доразмещение евробондов и планирует провести IPO

Дефицит сводного бюджета Украины за январь-февраль составил 1,283 млрд грн

Одесский НПЗ возобновляет роботу после двухлетнего простоя

Ставицкий: Украина до конца года увеличит нефтепереработку до 1 млн тонн в месяц

Кожара рассчитывает, что Украина в этом году создаст ЗСТ с Евросоюзом и Таможенным союзом

Власти Кипра обещают вернуть свободу капиталу в течение месяца

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Отрицательное значение чистой инвестпозиции Украины за 2012 г. выросло на 24%

Отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины за 2012 год увеличилось на 24,2% - до 59,528 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, с начала года активы Украины увеличились на 2,2% – до 143,357 млрд долл., в том числе прямые инвестиции за границу выросли на 1,234 млрд долл. – до 8,117 млрд долл.

Пассивы Украины увеличились на 7,8% – до 202,885 млрд долл., в том числе прямые инвестиции в Украину выросли на 7,319 млрд долл. – до 72,804 млрд долл., портфельные инвестиции – на 5,386 млрд долл., до 27,129 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины за 2011 год увеличилось на 19% - до 46,226 млрд долл., активы Украины увеличились на 5,7% – до 140,991 млрд долл., пассивы - на 9%, до 187,217 млрд долл.

Справка УНИАН. Международная инвестиционная позиция отражает накопленные запасы внешних финансовых активов и пассивов страны, в том числе все финансовые требования и обязательства резидентов страны относительно нерезидентов.

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Уровень безработицы в Украине по методологии МОТ в 2012 году составил 8,1%

Уровень безработицы в Украине по методологии Международной организации труда по итогам 2012 года составил 8,1% к общему количеству трудоспособного населения страны.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, при этом показатель безработицы среди городского населения составил 8,1%, среди сельского – 8,3%, среди женщин – 7,2%, среди мужчин – 8,9%. В возрастном разрезе наиболее уязвимыми оказались мужчины в возрасте 25-29 лет, среди них показатель безработицы составил 10,6%. Как сообщал УНИАН, в марте 2012 года на тот момент вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко заявил, что до конца 2012 года уровень безработицы в Украине по методологии МОТ сократится до 7,2%.

В июне 2012 года Украина и Международная организация труда утвердили программу достойного труда для Украины на 2012-2015 годы. Третья по счету программа достойного труда предусматривает, что МОТ продолжит предоставление Украине технической помощи для достижения полной занятости населения путем развития малого и среднего бизнеса и повышения уровня квалификации занятых людей. В документе отмечается, что обеспечение полной занятости является одним из факторов промышленного и экономического развития Украины.

По данным Госстата, на 1 марта 2013 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 589,1 тыс. безработных, что на 4,4% больше, чем на 1 февраля.

Официальный показатель безработицы в феврале текущего года составил 2,1% от общего количества населения трудоспособного возраста, что на 0,1 п.п. выше январского показателя.

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Руководители АЭС Европы и Азии обменялись опытом действий в аварийных ситуациях

Руководители атомных электростанций Восточной Европы и Азии обменялись опытом действий в аварийных ситуациях и минимизации их последствий в ходе семинара, организованного НАЭК «Энергоатом».

Об этом сообщила пресс-служба «Энергоатома», сославшись на проведенный в Киеве семинар «Разработка, внедрение и использование Руководств по управлению тяжелыми авариями (РУТА) на АЭС».

«В ходе подведения итогов семинара его участники высоко оценили полезность подобных мероприятий для специалистов АЭС, эксплуатирующих различные типы реакторов, и предложили включить вопросы, связанные с РУТА, в программы партнерских проверок, проводимых ВАО АЭС», - сказано в сообщении.

Международный семинар, по информации «Энергоатома», был подготовлен совместно с Московским центром Всемирной ассоциации операторов, эксплуатирующих атомные электростанции, (ВАО АЭС — МЦ).

В нем приняли участие представители АЭС из Армении, Болгарии, Венгрии, Индии, Ирана, России, Словакии, Украины, Финляндии и Чехии.

Как отмечает пресс-служба, кроме обмена опытом действий в аварийных ситуациях, участники рассмотрели вопросы технического состояния АЭС и персонала станций, а также высказали желание дальнейшего сотрудничества и привлечения новых участников.

«В итоге было предложено в дальнейшем проводить семинар на постоянной основе и приглашать к участию в нем разработчиков энергоблоков для атомных электростанций», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 марта государственное предприятие «НАЭК Энергоатом» и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали кредитное соглашение объемом 300 млн евро по проекту «Комплексная (сводная) программа повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций».

В конце 2011 года Кабмин утвердил Комплексную программу повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС на 2012-2017 годы общей стоимостью 12,453 млрд грн. В декабре 2012 года Кабмин признал целесообразным привлечение НАЭК «Энергоатом» займов от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского сообщества по атомной энергии (Euratom) для реализации инвестиционного проекта по повышению безопасности атомных электростанций Украины.

Общая оценочная стоимость программы составляет 1,245 млн евро, в том числе за счет кредитов ЕБРР и «Евроатома» - 600 млн евро на паритетных условиях.

В марте 2013 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение об участии в реализации Комплексной программы повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС Украины на 2012-2017 годы путем предоставления кредита на сумму 300 млн евро.

В результате выполнения этой программы украинские АЭС будут приведены в соответствие с международными стандартами безопасности согласно требованиям МАГАТЭ.

Начало кредитования – 2013 год, срок предоставления кредита - 15 лет по ставке LIBOR по евро + 1%.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС, WANO) создана с целью обмена опытом эксплуатации АЭС и объединяет всех операторов АЭС мира.

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Подготовка государственного визита Януковича в Россию продолжается

Подготовка государственного визита Президента Украины Виктора Януковича в Россию продолжается.

Об этом сообщили министр иностранных дел Украины Леонид Кожара и министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ, когда может состояться такой визит и какие документы в ходе визита могут быть подписаны.

«Подготовка встречи глав наших государств идет не только по линии МИД, работают многие механизмы двухстороннего взаимодействия и по вопросам энергетики, и по другим вопросам», - сказал Л.Кожара.

Он отметил, что перед этим визитом должно состояться заседание экономического комитета на уровне глав правительств.

В свою очередь С.Лавров подчеркнул, что нынешний визит Л.Кожары в Москву проходит в первую очередь как действующего председателя ОБСЕ, в отличии от встречи в Черновцах, которая была посвящена российско-украинским двухсторонним вопросам.

«Сегодня мы уделили особое внимание председательству Украины в ОБСЕ и работе на этом направлении в течение года. Конечно, коснулись двухсторонних вопросов, включая вопросы подготовки к визиту и к проведению третьего Межрегионального экономического форума в Нижнем Новгороде», - сказал С.Лавров.

По его словам, вопросы, которые будут выноситься во время госвизита В.Януковича в РФ, относятся к компетенции правительств двух стран, и в рамках правительств, министерств экономического и энергетического блока, а также соответствующих компаний, идут такие контакты.

С.Лавров подчеркнул, что содержательное согласование вопросов, которые будут вынесены на переговоры Президентов, проводится именно по этой линии, а МИДы должны создавать максимально благоприятную атмосферу для таких переговоров.

Как сообщал УНИАН, госвизит В.Януковича в Москву должен был состояться еще в 2012 году, но откладывался по неназванным причинам.

В декабре прошлого года российский посол в Украине Михаил Зурабов сообщил, что в рамках государственного визита В.Януковича в РФ рассматривается возможность проведения в Нижнем Новгороде межрегионального форума, посвященного транспортной проблематике. На встрече в начале марта с Президентом России Владимиром Путиным в Завидово (Тверская область) В.Янукович выразил готовность принять участие в нижегородском форуме.

27 марта 2013 года в интервью РИА «Новости» Л.Кожара сообщил, что государственный визит В.Януковича в Россию может состояться уже в ближайшие месяцы.

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«Укрлендфарминг» готовит доразмещение евробондов и планирует провести IPO

Крупнейший украинский агрохолдинг «Укрлендфарминг» может провести доразмещение евробондов, а в конце 2014 года планирует провести первичное размещение акций, сообщил генеральный директор и собственник компании Олег Бахматюк.

«Мы поставили себе план выхода на IPO через два года, то есть мы должны до конца следующего года выйти на публичные рынки. Однозначно, мы видим для этого рынок Гонконга», - сказал О.Бахматюк журналистам.

«Компания будет пробовать делать (выпуск) части бондов, чтобы дойти до 500 млн долларов… Мы хотим построить еще три элеватора по 300 тыс. тонн, хотим увеличить машинный парк», - добавил бизнесмен.

Ранее в марте «Укрлендфарминг» разместил дебютный выпуск 5-летних евробондов на 275 млн долл. с доходностью 10,875% годовых при первоначальном плане разместить евробонды на сумму 500 млн долл. с ориентиром доходности 10,5-11%.

По словам О.Бахматюка, привлеченные средства позволят компании в ближайшие два года увеличить объем экспорта зерновых – в основном кукурузы – до 3 млн тонн с 1,2 млн тонн по итогам 2012 года.

Собственник «Укрлендфарминга» сообщил, что два новых элеватора будут построены к началу 2014 года в Тернопольской и Житомирской областях, а третий будет сооружен или в Каменце-Подольском, или в Ивано-Франковской области.

В дополнение к этим мощностям хранения компания планирует до конца текущего года запустить два элеватора в Сумской и Полтавской областях.

О.Бахматюк сказал, что в ближайшие годы группа планирует развивать два стратегических направления – производство кукурузы и яиц на мощностях входящей в ее состав компании «Авангард». В 2010 году этот крупнейший в Украине производитель куриных яиц осуществил IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), продав 22,5% акций за 208 млн долл.

Ранее на текущей неделе «Укрлендфарминг» сообщил о планах до 2016 года увеличить земельный банк до 757 тыс. га. О.Бахматюк отметил, что компания не ставит целью превысить в будущем эту планку.

В проспекте эмиссии евробондов компания сообщала, что в прошлом году территория находящихся в аренде земельных участков увеличилась на 4,7% до 532 тыс. га, из которых в обработке находилось 443,2 тыс. га. В текущем году холдинг планирует возделывать 505 тыс. га земли.

О.Бахматюк также сообщил о заинтересованности компании в постройке собственного морского зернового терминала, однако начнет этот проект только при условии появления финансового партнера. Площадка под зерновой терминал расположена в Одесской области вблизи порта «Южный».

Справка УНИАН. В состав «Укрлендфарминга» входит 146 зернохранилищ, 19 птицефабрик, 19 мясокомбинатов, девять ферм по выращиванию кур-несушек, шесть семенных заводов, шесть сахарных заводов, шесть комбикормовых заводов, три селекционных хозяйства, три репродуктора, два завода по производству кожи и завод по производству яичных продуктов.

По итогам 2012 года «Укрлендфарминг» увеличил чистую прибыль до 541,6 млн долл., что на 8,6% больше, чем в 2011 году. Выручка компании выросла на 40,6% - до 1,9 млрд долл., а EBITDA сократилась на 3,3% - до 791,5 млн долл. По словам О.Бахматюка, за последние годы компания направила на капитальные инвестиции около 1,3-1,4 млрд долларов.

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Дефицит сводного бюджета Украины за январь-февраль составил 1,283 млрд грн

Дефицит сводного бюджета Украины за январь-февраль составил 1,283 млрд грн, в то время как за январь-февраль 2012 года профицит сводного бюджета составил 4,76 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, дефицит государственного бюджета Украины за январь-февраль составил 2,334 млрд грн, общий фонд государственного бюджета выполнен с дефицитом в сумме 6,132 млрд грн, что на 5,389 млрд грн меньше росписи на этот период.

Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за январь - февраль составила 69,961 млрд грн, что на 6,5% больше показателя аналогичного периода 2012 года. За январь Государственный бюджет Украины получил 54,493 млрд грн, что на 5,2% больше показателя за аналогичный период 2012 года. Против января-февраля 2012 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета в январе-феврале текущего года выросли на 0,7% до 45,079 млрд грн.

Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета за январь составила 71,063 млрд грн, что на 17,1% больше показателя аналогичного периода 2012 года. За январь-февраль кассовые расходы государственного бюджета составили 56,648 млрд грн, что на 20,9% больше показателя января-февраля 2012 года. Против января-февраля 2012 года кассовые расходы общего фонда государственного бюджета в январе-феврале текущего года выросли на 23,8% до 51,342 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит сводного бюджета Украины за январь составил 615,4 млн грн, в то время как за январь 2012 года профицит сводного бюджета составил 2,07 млрд грн.

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Одесский НПЗ возобновляет роботу после двухлетнего простоя

Одесский нефтеперерабатывающий завод после двухлетнего простоя, инициированного предыдущим собственником – крупнейшей частной нефтеперерабатывающей компании «ЛУКОЙЛ» (Россия) – приступил к пусконаладочным работам для возобновления производства продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, пуск к началу работ на заводе дал председатель Совета директоров группы ВЕТЭК – нынешнего собственника предприятия – Сергей Курченко в присутствии министра топлива и энергетики Украины Эдуарда Ставицкого.

«Этим мы возрождаем отечественную нефтепереработку. Мы очень рады тому, что завод достался нам в хорошем состоянии», – сказал С.Курченко и добавил, что компания нацелена сделать предприятие экономически эффективным и конкурентоспособным.

«Собственное производство – инструмент борьбы с фальсификатом на рынке. Потребители в Украине будут приобретать хорошее топливо по доступным, экономически обоснованным ценам», - сказал С.Курченко.

Как предполагается, основное производство на заводе начнется уже через два месяца. В первую очередь из простоя будет выведена установка АВТ (первичная переработка), которая является основным звеном технологической цепочки предприятия. Кроме того, уже в ближайшее время на заводе будут проведены работы по проверке и отладке всех производственных установок, автоматизированных систем управления и противоаварийной защиты. На предприятии отметили, что на данный момент на заводе действует современная система автоматического мониторинга состояния атмосферного воздуха, а также система раннего выявления чрезвычайных ситуаций и автоматического оповещения надзорных органов и аварийно-спасательных служб о нештатных ситуациях.

В свою очередь министр Э.Ставицкий пообещал всячески содействовать в возрождении нефтепереработки в Украине. «Вы скоро увидите, как в течение года правительство примет ряд постановлений для поддержания отечественной нефтепереработки», – сказал Э.Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, Одесский нефтеперерабатывающий завод (г. Одесса) способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. С 2000 года завод принадлежал крупнейшей в Российской Федерации частной нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

С июля 2005 года по март 2008 года Одесский НПЗ находился на широкомасштабной модернизации. Проведенная модернизация предприятия открыла возможность увеличить глубину переработки нефти с 56,02% (в 2004 году) до 78%, нарастить на 2% отбор светлых нефтепродуктов и выпуск вакуумного газойля, уменьшить производственные потери на 0,56%. Модернизация завода позволила выпускать бензин по стандарту Евро-3, дизельное топливо - по стандарту Евро-4.

В октябре 2010 года «ЛУКОЙЛ» остановил работу Одесского НПЗ, объяснив свое решение низкой рентабельностью и неблагоприятной конъюнктурой украинского рынка.

В 2011 году «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ» увеличил чистый убыток на 3,7%, по сравнению с 2010 годом, до 795,841 млн грн.

Вместе с тем, в начале 2013 года производственный интерес к заводу высказала группа компаний «Газ Украина», которая в конце февраля 2013 года заявила о консолидации своих активов под новым брендом «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

4 марта 2013 года «ЛУКОЙЛ» продал украинской группе ВЕТЭК 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.

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Ставицкий: Украина до конца года увеличит нефтепереработку до 1 млн тонн в месяц

Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время торжественного открытия Одесского нефтеперерабатывающего завода, простаивавшего последние два года, заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«До конца года выйдем до 1 млн тонн в месяц», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-феврале 2013 года сократили объем первичной переработки нефти до 0,5 млн тонн, что на 63,8% меньше показателя аналогичного периода 2012 года. Первичная переработка нефти на отечественных НПЗ в феврале 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 63,7%.

Напомним также, что сегодня, 29 марта, состоялось торжественное открытие Одесского НПЗ, полномасштабное производство на котором начнется уже через два месяца.

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Кожара рассчитывает, что Украина в этом году создаст ЗСТ с Евросоюзом и Таможенным союзом

Москва. Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара рассчитывает, что Украина в этом году создаст зоны свободной торговли с Евросоюзом и Таможенным союзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Л.Кожара сообщил в Дипломатической академии МИД России в Москве.

«Наша позиция здесь предельна простая. Мы хотим иметь зону свободной торговли и с Европейским Союзом и со странами Таможенного союза… Уже в этом году Украина может стать единственным государством в мире, которое будет иметь зону свободной торговли и на Востоке - с Таможенным союзом, и на Западе - с Европейским Союзом», - отметил Л.Кожара.

Он подчеркнул, что во многих регионах мира проходят интеграционные процессы, многие страны совместно пытаются противостоять финансово-экономическому кризису.

По словам Л.Кожары, те страны, которые не принимают участие в интеграционных процессах, проигрывают конкретную борьбу на мировых рынках, поэтому интеграционные процессы происходят и в Европе, и в Азии.

«Для Украины очень важно не выпасть из этого процесса», - убежден министр.

При этом он напомнил, что сейчас обсуждается вопрос о начале переговоров о создании зоны свободной торговли между США и Евросоюзом. С другой стороны, Таможенный союз рассматривает вопрос создания зоны свободной торговли с Вьетнамом и Новой Зеландией.

Напомним, Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1», но Россию это не устраивает.

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Власти Кипра обещают вернуть свободу капиталу в течение месяца

Власти Кипра признали, что жесткий контроль над капиталом останется в силе дольше, чем ожидалось, однако пообещали отменить его в течение месяца, сообщает Reuters.

По информации агентства, киприоты спокойно стоят в очередях в банках, открывшихся накануне, чтобы снять со счетов разрешенные 300 евро в день, и признаков паники, которой боятся власти, пока нет.

Банки Кипра были закрыты, пока правительство обсуждало с международными кредиторами программу помощи в размере 10 миллиардов евро (13 миллиардов долларов), первую за всю историю еврозоны, которая привела к убыткам по банковским депозитам.

Ограничение передвижений средств будет действовать примерно месяц, сказал министр иностранных дел Иоаннис Касулидес.

"Многие ограничения будут отменены, и постепенно, вероятно, примерно в течение месяца, согласно оценке центробанка, ограничения будут отменены полностью", - сказал он.

Сначала правительство Кипра заявило, что меры контроля над капиталом будут действовать в течение недели. Экономисты говорят, что их будет сложно отменить, пока страна в кризисе.

Банковский персонал вернулся к работе утром в четверг. За день работы видимого оттока депозитов не произошло.

Значительные суммы денег уже были выведены в электронной форме. Согласно данным, опубликованным центробанком Кипра, вкладчики из других стран еврозоны вывели 18% депозитов из кипрских банков еще в феврале, когда распространились слухи о налоге на банковские счета. В целом банковские депозиты частного сектора на Кипре сократились в феврале на 2,2 % - до 46,4 миллиарда евро после подобного же снижения в январе.

Как сообщал УНИАН, отделения кипрских банков после двухнедельного перерыва открылись в четверг, 28 марта, на Кипре в условиях строгого контроля над движением капитала, который введен ЦБ страны. В этом же день в кипрские банки поступили 5 млрд евро наличных, доставленных в условиях повышенных мер безопасности спецрейсом из Франкфурта-на Майне.

Кипр является крупнейшим инвестором Украины, доля которого в общенациональном объеме прямых иностранных инвестиций на конец 2012 года составила 31,7%. Всего из этой страны в Украину поступили инвестиции в объеме 17,275 млрд долларов США. Одновременно, инвестиции из Украины в экономику Кипра, по данным Госстата, составили 5,811 млрд долларов.

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