Баланс недели: Кипр нам больше не инвестор, МВФ - пока не кредитор, российский газ - не панацея

Пережили снегопад – переживем и наводнение. Эти слова сейчас, как мантру, повторяет едва ли не полстраны, пребывающей в ожидании большой воды после обильных осадков, вызванных мощнейшим циклоном. Только по официальным данным, паводковая опасность в той или иной степени грозит населенным пунктам, по меньшей мере, 13 областей, и их степень готовности к встрече с «катаклизмом», надо полагать, разная: власти не гарантируют ровным счетом ничего, хотя и обещают «держать руку на пульсе», контролируя уровень воды в реках ежечасно.

От заверений министров легче не становится. Бессилие «профильных» служб в дополнительных подтверждениях не нуждается. Впрочем, обилие политического пиара на «погодной» теме также не добавляет оптимизма. Чего, к примеру, стоит выпад нардепа Сергея Каплина, со скандалом удаленного с заседания правительства в среду. Увидев телекамеры, парламентарий начал было за здравие: «Страна не готова к паводку, надо немедленно принимать меры», а закончил как обычно: «Партия УДАР требует от Президента уволить и разогнать…». И это в ситуации, когда заменить-то проштрафившихся чиновников особенно некем – эффективных менеджеров по борьбе со стихией в Украине днем с огнем не найти. Но кто об этом думает, если на кону эфир, как минимум, на десятке телеканалов?..

В этом смысле, может и к лучшему был тот факт, что погода оказалась не единственной напастью, будоражившей умы на этой неделе.

Остров невезения "зеленью" больше не покрыт...

Кипр, до недавнего времени являющийся для Украины крупнейшим инвестором, доля которого в общенациональном объеме прямых иностранных вложений на конец 2012 года составила 31,7%, пальму инвестпервенства утратил – надолго и всерьез.

Пока в Украине тихонько ждали, «чем там дело закончится», тайно надеясь не потерять все-таки заявленные экспертами 200-300 млн евро, весь остальной мир пытался в пожарном порядке если не увезти деньги из страны, то хотя бы заставить мировых финансовых лидеров принять «спасительные» решения, предотвращающие дефолт экономики «зеленого острова».

Технически, дефолта удалось избежать. Но какой ценой? К среде Кипр договорился с Евросоюзом о помощи в 10 миллиардов евро в обмен на закрытие второго крупнейшего банка страны – «Popular Bank of Cyprus» с убытками для незастрахованных вкладов свыше 100 тыс. евро. Прямые потери вкладчиков могут составить до 40% вложенных в банк средств. Вкладчиков «помельче» автоматически перевели в другой банк – «Bank of Cyprus», но доступ к депозитам пока перекрыт. «Средства заморожены и будут использованы на покрытие долгов и рекапитализацию», поясняют финансовые аналитики.

Доказательством их слов служат последние директивы кипрских властей, ограничивших ежесуточный лимит снятия наличности с банковских карт – не более 120-300 евро, а также обязательное правило декларировать любые расходы - как на импорт, так и на экспорт каких бы то ни было товаров и услуг. Иными словами, осуществление финансовых операций на Кипре, служившем самым удобным оффшором для большинства постсоветских стран, потребует теперь немалых усилий и нервов, что определенно заставит предпринимателей искать другие финансовые «гавани» - покрепче и поспокойнее. Однако, дадут ли власти этими гаванями воспользоваться, большой вопрос.

В Украине, например, все попытки «увезти» деньги в очередной оффшор будут сведены на нет сразу же, как только Верховная Рада примет законопроект о трансфертном ценообразовании, на чем активно настаивает Министерство доходов и сборов. В правительстве уже подсчитали экономический эффект от принятия закона – порядка 0,5 млрд грн в год.

МВФ: миссия не определена

В среду в Украину приехала вторая по счету в этом году миссия Международного валютного фонда для переговоров с властями о новом кредитном соглашении по программе stand-by объем чуть более 15 млрд долларов. И хотя на этот визит возлагаются серьезные надежды, министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов – один из ключевых переговорщиков – был весьма сдержан в оценках ожидаемых результатов. Он в очередной раз подчеркнул, что Украина крайне заинтересована в получении средств от МВФ, а также в рефинансировании тех кредитов, которые уже были получены по линии Фонда.

При этом глава правительства Николай Азаров заявил, что «у нас нет острой необходимости соглашаться на любые условия Фонда». «У нас достаточно крепкая финансово-экономическая ситуация. Мы платим по всем своим финансовым обязательствам и с оптимизмом смотрим на переговоры с МВФ», - сказал премьер.

Впрочем, в Фонде «любых условий» как раз не выдвигают. Их позиция за последние два года не изменилась ни на йоту: тарифы, гибкий курс гривны, оздоровление Нафтогаза, не считая более «точечных» реформ, которые, по многочисленным заверениям экспертов, нужны Украине значительно больше, чем МВФ. Оттого-то таким немногословным оказался на брифинге в Вашингтоне руководитель департамента внешних связей МВФ Джерри Райс. Его ответ на вопрос УНИАН о перспективах подписания новой программы кредитования Украины свелся к одному: любая конкретная информация появится не ранее, чем недели через две.

По сути, это может означать только то, что миссия и в этот раз приехала с целью «осмотреться и оценить ситуацию на месте». Говорить о выделении первых кредитных траншей уже в ближайшее время, увы, не приходится. Единственное, что подтверждено - персоналии, с которыми доведется работать: постоянным представителем МВФ в Украине с 1 мая станет Жером Ваше, который ранее занимался вопросами восстановления экономики Испании.

БОНДиана украинских банков

Как не странно, но неопределенность в отношениях с МВФ играет Украине на руку. Пока в Киеве ведутся переговоры, а в Вашингтоне – принимаются решения, украинские компании и банки активно работают на рынке заемного капитала. В частности, только на прошедшей неделе свои бонды разместили сразу несколько крупнейших в своих отраслях структур. «Укрэксимбанк» разместил пятилетние облигации на сумму 100 млн долл. со ставкой купона на уровне 8,75%. Крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК, входящий в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», также разместил на рынке пятилетние евробонды на 600 млн долларов. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия» запланировал к выпуску евробонды на сумму 350 млн долларов. Причем, агентство Standard & Poor's Ratings Services уже присвоило им рейтинг «В» и рейтинг возвратности активов «4».

А вот Минфин от рыночной активности пока воздержался. В апреле Министерство намерено провести четыре аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), при этом размещение валютных госбумаг не планируется.

К слову, на прошедшей неделе стала известна текущая сумма государственного долга. За февраль 2013 года он вырос на 0,8%, с начала года - на 3,2% - до 66,549 млрд долларов. В гривневом эквиваленте госдолг увеличился в феврале также на 0,8%, или на 4,474 млрд грн - до 531,926 млрд грн.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в феврале т.г. сократился на 1,6% - до 38,134 млрд долл., внутренний (прямой и гарантировантвный) - вырос на 4,5%, до 28,415 млрд долл.

Война "альтернативных газовых потоков"

Тема "Украина и газ" получила на прошедшей неделе некоторые новые штрихи. Не успело агентство Fitch выйти с прогнозом о вероятной неуступчивости "Газпрома" в отношении цены на газ для Украины (даже в обмен на использование отечественной ГТС), как премьер-министр Азаров сообщил о договоренности в венгерскими коллегами качать газ в реверсном направлении – из Венгрии в Украину. Предположительный объем поставок - 10 млрд кубометров, а вот цена топлива – пока вопрос договоренностей.

Впрочем, уже сейчас понятно: если цена окажется спотовой, то на определенном этапе ценность венгерского реверса будет весьма сомнительной. Вследствие продолжающихся холодов, спрос на газ в Европе остается высоким, что обуславливает высокую стоимость ресурсов – примерно в полтора раза выше средней таможенный цены импортного газа для Украины (до 419,7 долларов за тысячу кубометров). В этом смысле трудно спорить с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, заявившим, что Украина вряд ли выдержит спотовые цены на газ.

Но в украинском Минэнерго заверяют, что причин для беспокойства нет. Министр топлива и энергетики Эдуард Ставицкий сделал в четверг сразу два знаковых заявления по этому поводу. Во-первых, в марте Украина практически не закупала газ у России – «из-за нерешенности вопроса цены». Как и в феврале обошлись, надо полагать, запасами из хранилищ. Во–вторых, Украина всерьез рассчитывает уже через два-три года активно использовать два альтернативных пути поставки топлива, а именно: маршрут TANAP - трубопровод из Азербайджана в Центральную Европу и коридор Адриа, потенциально объединяющий строящийся LNG-терминал в Хорватии и газотранспортные системы Европы и Украины. Не меньшую заинтересованность нашей страны вызывают и грузинские инициативы – проекты AGRI и «Белый поток».

Одно обидно: какими бы перспективными ни казались «альтернативные» потоки, тот же Fitch в оценках однозначен – основные ресурсные источники сконцентрированы пока только в России, которая вольна диктовать любую цену. И вопрос скидки напрямую зависит от глубины уступок, на которые готова пойти Украина, не располагающая, по большому счету, ничем, кроме трубы и НАК «Нафтогаз Украины», позиции которого, несмотря на все попытки диверсификации источников энергии, остаются «очень слабыми».

Льготы: отменить нельзя оставить

Стоит упомянуть еще одну «любезность», озвученную на прошедшей неделе министром доходов и сборов Александром Клименко. Он предложил внимательно изучить необходимость предоставления тех или иных льгот отраслям. Как известно, его подчиненные входят в состав межведомственной рабочей группы, оценивающей целесообразность предоставления налоговых льгот передовым отраслям отечественной промышленности и народного хозяйства. Тема, что и говорить, злободневная и болезненная, поскольку касается едва ли не всех наших флагманских предприятий – будь-то в авиастроении или сельском хозяйстве. Да и цена вопроса внушительная: объем льгот, заложенных в бюджете-2013 составляет без малого 70 млрд грн.

По заверениям налоговиков, это только верхушка айсберга. Само существование льгот, так или иначе, несет соблазн использования их в «корыстных» целях уклонения от уплаты налогов и формирования априори неконкурентных рынков. Причем налоговики утверждают, что соблазну поддаются многие, хотя сами «многие» эти факты, понятно, отрицают. Как прийти к общему знаменателю и оставить овец целыми, а волков сытыми?

В Миндоходов предложили способ: создать Инвестиционный совет – коллегиальный орган, в который должны войти представители бизнеса, и привлечь его к принятию окончательного решения. Как подчеркнул Клименко: «Пусть бизнес приобщится к обсуждению того, какая льгота действительно нужна, а какая - попросту способствует недобросовестной конкуренции».

Члены Американской торговой палаты, первыми услышавшие это предложение из уст Клименко в среду, 27 марта, восприняли идею с воодушевлением. Дело – за отечественными и европейскими предпринимателями. Времени на размышления немного: вопрос предоставления тех или иных налоговых льгот может быть решен уже к лету.

"Бензиновые" надежды

Напоследок "бензиновая" новость - Одесский нефтеперерабатывающий завод после двухлетнего простоя, инициированного предыдущим собственником – крупнейшей частной нефтеперерабатывающей компании «ЛУКОЙЛ» (Россия) – приступил к пусконаладочным работам для возобновления производства продукции.

Нынешний собственник предприятия - группа ВЕТЭК – считает, что этим шагом возрождает отечественную нефтепереработку, при этом признает, что завод достался ей в хорошем состоянии.

Остается только надеяться, что потребители в Украине смогут наконец-то приобретать хорошее топливо по доступным, экономически обоснованным ценам.

Основное производство на заводе начнется уже через два месяца. Кстати, власть в лице главы ТЭКа Эдуарда Ставицкого обещает всячески содействовать в возрождении нефтепереработки в Украине. «Вы скоро увидите, как в течение года правительство примет ряд постановлений для поддержания отечественной нефтепереработки», – уверил Ставицкий.

Олеся Сафронова (УНИАН)