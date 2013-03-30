Яценюк призывает Кабмин подать в отставку - "антинародный режим полностью себя исчерпал"

Один из лидеров оппозиции Арсений Яценюк призывает подать в отставку Президента Украины Виктора Януковича и правительство Украины во главе с Николаем Азаровым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк заявил на митинге оппозиции “Вставай, Украина!” на центральной площади Черновцов.

По словам А.Яценюка, “этот антинародный режим полностью себя исчерпал, поэтому основной целью акции “Вставай, Украина!” и конечной целью будет отставка правительства и Президента, и проведение внеочередных выборов главы государства”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», перед началом марша в рамках общенациональной акции протеста «Вставай, Украина!» в Черновцах А.Яценюк заявил журналистам, что «изменения в стране возможны лишь тогда, когда оппозиционные силы едины».

По его словам, Партия регионов решила попробовать провести закон о выборах Президента Украины, в соответствии с которым выборы Президента будут проводиться в один тур. «Они думают, что оппозиция будет разъединена, что оппозиция будет идти тремя, пятью, десятью колоннами, и таким образом даст возможность Януковичу удержаться в кресле. Не удастся! Оппозиция будет едина. Она сегодня едина, и мы демонстрируем это на наших акциях», - отметил А.Яценюк.

«Цель нашей акции – это отставка президента Януковича, это изменения в стране. Цель нашей акции – защитить право черновчан на то, чтобы иметь своего мэра. Мы уверены, что если в Черновцах будет выдвинут единый оппозиционный кандидат в мэры, как и по городу Киеву, то победа будет за оппозицией», - подчеркнул он.

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