ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Нацбанк могут лишить права ограничения наличных расчетов», в котором пишет: соответствующий законопроект №2641 (от 28.03.2013 г.) зарегистрирован в Верховной Раде…

http://delo.ua/finance/nacbank-mogut-lishit-prava-ogranichenija-nalichnyh-raschetov-201045/

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Также «Дело» в публикации «Кипр продаст все отделения банков в Украине и России» пишет: он будет обращаться к новым рынкам, таким как Китай и государства арабского мира…

http://delo.ua/finance/kipr-prodast-vse-otdelenija-bankov-v-ukraine-i-rossii-201036/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Газовый круговорот» пишет: рост реэкспорта российского газа из Европы в Украину вызвал беспокойство у «Газпрома». Глава компании Алексей Миллер назвал схему похожей на мошенничество и призвал с ней разобраться. Реэкспорт топлива «Газпрома» из Европы обходится Украине дешевле, чем прямой импорт из России. Впрочем, юридически схема выглядит законно, отмечают эксперты…

http://kommersant.ua/doc/2159869

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Землю снимут с экспертизы» пишет: в Партии регионов предлагают ослабить госконтроль проведения экспертизы проектов по землеустройству и оценке земель. Проверка документации может стать добровольной, а ее соответствие требованиям земельного законодательства будут проверять независимые от Госземагентства сертифицированные инженеры-землеустроители и государственные кадастровые регистраторы. Таким образом, будет ликвидирован коррупционный барьер, считают эксперты. Но они также опасаются, что дальнейшее снижение госконтроля создаст почву для махинаций…

http://kommersant.ua/doc/2159767

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Издание «Сегодня» в публикации «Трагедия на ТЭС. Жители Светлодарска: «У нас будет мертвый город как Чернобыль» пишет: пожар остановил Углегорскую теплоэлектростанцию и оставил жителей города без тепла и работы…

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/Tragediya-na-TES-ZHiteli-Svetlodarska-U-nas-budet-mertvyy-gorod-kak-CHernobyl.html

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Также «Сегодня» в публикации «Как бороться с нечестным работодателем» подает советы юристов, как оформить на работе «неполный» день и какие поблажки положены по документам за слишком жаркий офис…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Kak-borotsya-s-nechestnym-rabotodatelem.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Спор «Роснефти» и «Транснефти» решит правительство» пишет: госкомпания, расширяющая поставки нефти в Китай, раскритиковала варианты, предложенные трубопроводной компанией...

http://izvestia.ru/news/547646

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Издание «Ведомости» в публикации «Роснефтегаз» втайне от правительства купил 0,23% «Газпрома» пишет: ровно столько не хватало государству для формального контроля над компанией…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/10624451/gazprom_bez_sprosu

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Также «Ведомости» в публикации «Хлеб дорожает как на дрожжах» пишут: цены на хлеб обновили пятилетний максимум - хотя зерно, подорожавшее в 2012 г. в два раза, с февраля дешевеет…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/10624441/hleb_dorozhaet_kak_na_drozhzhah

(УНИАН)