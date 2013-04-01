Украинцы относятся к России лучше, чем россияне к Украине - опрос

Украинцы относятся к России лучше, чем россияне к Украине.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты совместного исследования отношения населения Украины и России друг к другу, Киевского международного института социологии (КМИС) и Центра Левады (Россия).

Отмечается, что, как и раньше, отношение украинцев к России лучше, чем отношение россиян к Украине. По сравнению с опросом сентября 2012 года, хорошее отношение украинцев к России несущественно увеличилось, с 83% до 85% (разница статистически незначимая). Вместе с этим, количество плохо настроенных к России несколько уменьшилось - с 11% до 8% (разница статистически значимая). 7% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

По региональному делению, как и всегда, большинство положительно настроенных к России украинцев сконцентрировано в Восточном (94%) и Южном регионах (92%), менее всего их в Западном регионе (68%). В Центральном регионе положительно относятся к России 86%. По сравнению с сентябрем 2012 г., это количество статистически значимо увеличилось в Западном (с 63% до 68%) и Восточном регионах (с 90% до 94%).

Отношение к Украине в России за этот период статистически не изменилось - количество положительно настроенных составляет 74%, отрицательно - 18%, не смогли ответить на вопрос 10%.

На вопрос «Какими бы Вы хотели видеть отношения Украины с Россией?» и в Украине, и в России большинство опрошенных ответили, что хотели бы, чтобы обе страны были независимыми, но дружескими государствами, - с открытыми границами, без виз и таможен (в Украине - 68%, в России - 64%). В Украине это количество уменьшилось с сентября на 4%, в России, напротив, - на 4% увеличилась.

Практически не изменилось количество тех, кто хотел бы иметь более изолированные отношения между Украиной и Россией - с закрытыми границами, визами и таможнями. В России и в Украине такой ответ дали по 13% опрошенных.

Объединения в единое государство в России желают 18% опрошенных, в Украине - 16%. Существенных изменений по сравнению с сентябрем 2012 г. во взглядах россиян и украинцев на этот вопрос не выявлено. Но на протяжении последнего года (с февраля 2012 г. до февраля 2013 г.) доля россиян, которые хотели бы, чтобы Россия объединилась с Украиной в одно государство, стала немного больше, чем соответствующее количество украинцев, в то время как в предыдущие годы сторонников объединения в одно государство было больше среди украинцев, чем среди россиян.

*** Киевский международный институт социологии с 8 по 17 февраля 2013 провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом интервью опрошено 2032 респондента, живущих во всех областях Украины (включая город Киев) и в АР Крым по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины в возрасте 18 лет и старше.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Исследование Центра Левады, репрезентативное для взрослого населения России, проводилось 18-21 января 2013 года. Опрошен 1601 респондент в возрасте 18 лет и старше, в 127 населенных пунктах.