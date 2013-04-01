Анонс на 2 апреля

* Глава КГГА Александр Попов проинспектирует состояние сооружений Бортнической станции аэрации.

* Круглый стол на тему: "Китайские технологии и решения в энергетике". Организаторы: Институт возобновляемой энергетики НАНУ, ГП "Межотраслевой научно-технический центр ветроэнергетики НАНУ", China Huadian Corporation Nanjing Automation Co.Ltd, Tianjin MingXi Science and Technology Co.Ltd, European Energy Technology Center. Вопросы: Развитие возобновляемой энергетики в Украине; Презентация технологий China Huadian Corporation. Китайские инвестиции в энергетику и возможности финансирования; Автоматизация электростанций и решения для магистральных сетей и др.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Комитета по экономическим реформам.

* Состоится заседание пресс-клуба «Наш Продукт» на тему: «Что делать с сотнями «замороженных» строек жилья по Украине и тысячами попавших в беду бесквартирных частных инвесторов?». Участники: Сергей Прохоров, первый вице-президент УСПП; Иван Салий, председатель наблюдательного совета Ассоциации «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий»; Николай Толмачев, ген.директор девелоперско-строительной компании ТММ; Алексей Гончарук, президент ВОО«Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам»; Максим Копейчиков, партнер ЮФ «Ильяшев и Партнеры».

* Состоится пресс-тур для СМИ с целью ознакомления с работой пиротехнических групп ГСЧС по подготовке к пропуску паводка. Организатор - пиротехническая группа 1-го Специального регионального центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы гражданской защиты. Пиротехническая группа продемонстрирует порядок работы пиротехников по обеспечению беспрепятственного пропуска паводка и защиты гидросооружений (ул. Вышгородская, 150). Для удобства СМИ за пл.Шевченко в направлении Иванковского района, на повороте в районе остановки «Квітництво» журналистов будут ожидать представители ГСЧС. Для СМИ будут организованы автобусы от здания ГУ ГСЧС в Киевской области.

* Круглый стол на тему: «Перспективы государственных жилищных программ». Участники: Дмитрий Исаенко, замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ; Леонид Рисухин, председатель правления Госфонда содействия молодежному жилищному строительству; Валентин Рыбачук, председатель правления Государственного ипотечного учреждения; Лев Парцхаладзе, президент Конфедерации строителей Украины, Игорь Лысов, советник председателя ВРУ, вице-президент Конфедерации строителей Украины, Александр Мороз, вице-президент ОАО «ХК «Киевгорстрой»; Дмитрий Войцех, директор СК «Акрополь Групп», Александр Павлов, коммерческий директор строительной компании "Атлант", Игорь Хрон, зам.директора СК «Сільбуд-Інвест»; Эдуард Найвельт, основатель СК «Эркер», Алена Дмитриева, зам.председателя правления «Укргазбанка» и др. Модератор - главный редактор портала 3Doma.ua Ирина Кущенко.

* Пресс-конференция на тему: «Прогнозы на урожай 2013 года. Какие продукты будут в дефиците?». Участники: Татьяна Адаменко, начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра, Сергей Стоянов, гендиректор Украинской аграрной конфедерации.

* Пресс-конференция на тему: "Второй международный форум по электронной цифровой подписи "РКІ - FORUM Украина 2013". Организатор - Всеукраинское объединение граждан "Всеукраинская ассоциация "Информационная безопасность и информационные технологии". Приглашены: Игорь Гавловский, замначальника Управления функционирования центрального удостоверяющего органа Департамента нотариата, банкротства и функционирования центрального удостоверяющего органа Министерства юстиции Украины, Олег Фролов, председатель ВОГ "Всеукраинская ассоциация "ИБТ"; Даниил Мялковский, замдиректора Департамента криптографической защиты информации Администрации Госспецсвязи связи Украины и др.

* 12-00 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «В Украине новая жилищная афера: инвесторы-без жилья, субподрядчики-без денег!». Инвесторы, вложившие деньги в строительство, а также сотрудники строительной фирмы «Под ключ» расскажут о черной схеме захвата строительства руками руководства правоохранительных органов. «Не отбирайте мечту!» - перфоменс под таким названием будет сопровождать пресс-конференцию. По окончанию мероприятия, в 13-00 сотни вкладчиков, вложивших свои деньги в строительство дома по адресу ул.Щербакова 52 пройдут к зданию МВД Украины, чтобы защитить строительство дома. В рамках акции, участники проведут треш-шоу с разрушением дома их мечты (ул.Крещатик, 4 ,конференц-зал). Телефон: 067 656666 4. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится презентация на тему: «Экономическое обозрение и макроэкономический прогноз по Украине». Организатор - Представительство Всемирного банка в Украине. Участники: Чимяо Фан, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы; Лалита Мурти, координатор сектора борьбы с бедностью и макроэкономической политики, ведущий экономист Представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове; Руслан Пионтковский, старший экономист Представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове.

* Пресс-конференция на тему: «90 дней работы новой системы регистрации прав на недвижимость: итоги и перспективы». Участники: Дмитрий Ворона, председатель Государственной регистрационной службы Украины; Николай Антонов, руководитель Департамента государственной регистрации прав на недвижимое имущество Государственной регистрационной службы Украины.

* Пресс-конференция, посвященная пятому международному Весеннему деловому форуму на тему: «Перспективы развития украинской экономики в 2013 году». Участники: Антон Усов, ведущий советник по внешним связям ЕБРР, Андрей Онистрат, председатель Наблюдательного Совета Банка «Национальный Кредит»; Владимир Глащенков, управляющий партнер ООО "Юридическая компания "Эйч.Ди.Партнерз"; Елена Белан, главный экономист, Dragon Capital; Татьяна Мокротоварова, главный редактор еженедельника «Комментарии».

* Пресс-конференция на тему: "Авиакомпания "Эйр Астана" объявляет о запуске прямых регулярных рейсов из Киева в города Астана и Алматы Республики Казахстан. Участники: вице-президент по продажам АО "Эйр Астана" Ричард Леджер; чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Украине Заутбек Турисбеков; вице-президент по связям с общественностью Белла Тормышева; региональный менеджер АО "Эйр Астана" в Украине Сергали Амирбеков.

* Круглый стол на тему: «Финансовая полиция: своевременно ли ее создание в Украине?». Организатор - ОО «Лига финансового развития» при поддержке еженедельника «Зеркало недели. Украина». Приглашены: Юрий Колобов, министр финансов Украины (или уполномоченное лицо), Александр Клименко, министр доходов и сборов Украины (или уполномоченное лицо), Виталий Захарченко, министр внутренних дел Украины (или уполномоченное лицо), Александр Якименко, председатель СБУ (или уполномоченное лицо ) Петр Андреев, глава Государственной финансовой инспекции Украины (или уполномоченное лицо), Сергей Терехин, экс-министр экономики Украины, Игорь Уманский, экс-и.о. министра финансов Украины; Виктор Суслов, экс-глава Госфинуслуг; Борис Тимонькин, председатель правления ПАО "Укрсоцбанк"; Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации и др.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63