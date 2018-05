ТОП-10 (1 апреля)

Создана комиссия по изучению технического состояния всех ТЭС Украины

Украина за два месяца сократила транзит российского газа на 24,3%

Украина за два месяца сократила импорт нефти в 7 раз

Реформа налоговой милиции не предполагает увеличения ее полномочий – Миндоходов

Годовой план приватизации за три месяца выполнен всего на 0,24%

Промышленные предприятия с начала года задекларировали 85 млрд грн убытков

Финансовые векселя могут ввести во втором квартале

Миндоходов сократит количество проверок во ІІ квартале

Bank of Cyprus поглощает бизнес Laiki Bank на Кипре

Дочерние структуры кипрских банков не отрицают возможную продажу или слияние

Создана комиссия по изучению технического состояния всех ТЭС Украины

Создана комиссия по изучению технического состояния всех тепловых электростанций Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности, соответствующее решение было принято на совещании под председательством министра Эдуарда Ставицкого по ликвидации последствий аварии на Углегорской ТЭС.

В совещании приняли участие руководство Минэнергоугля и структурных подразделений министерства, представители НАК «Энергетическая компания Украины», ГП «НАЭК «Энергоатом», ОАО «Укргидроэнерго», НЭК «Укрэнерго», Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электроэнергетики, а также Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины.

Во время совещания Э.Ставицкий сосредоточил внимание на осуществлении всех необходимых мер для ликвидации последствий аварии и предоставлении необходимой помощи пострадавшим, а также стабилизации ситуации в городе и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения населения.

Министр дал поручение в течение суток разработать механизм выплаты заработной платы работникам ТЭС и сохранения их квалификации на период возобновления работы ТЭС.

Э.Ставицкого дал ряд поручений по подготовке нормативно-правовых актов, которые необходимо принять на заседании правительства Украины, с целью ликвидации последствий аварии и возобновления работы Углегорской ТЭС.

По каждому направлению работы закреплены ответственные работники Министерства энергетики и угольной промышленности.

Украина за два месяца сократила транзит российского газа на 24,3%

Транзит российского газа через территорию Украины в январе-феврале 2013 года сократился на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 13,434 млрд куб. м.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно отчету, транзит газа в феврале 2013 года сократился до 6,362 млрд куб. м по сравнению с 7,072 млрд куб. м в январе т.г.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий прогнозирует объем транзита газа через территорию Украины в страны ЕС в 2013 году на уровне 2012 года.

Транзит газа из РФ по итогам 2012 года составил 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.

Справка УНИАН. Транзит газа по территории Украины осуществляет дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Украина за два месяца сократила импорт нефти в 7 раз

Украина в январе-феврале 2013 года сократила импорт нефти в 7 раз — до 111,4 тыс. тонн по сравнению с 763,4 тыс. тонн за аналогичный период 2012 года, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Украины за указанный период сократились на 59,8% по сравнению с январем-февралем 2012 года - до 513,1 тыс. тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-феврале текущего года сократилась на 65,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 480,2 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.

По данным Государственной таможенной службы, Украина в феврале 2013 года снизила импорт нефти и нефтепродуктов в денежном выражении на 15,8% - до 424,507 млн долл. по сравнению с 504,393 млн долл. в январе т.г.

Импорт сырой нефти в феврале осуществлялся исключительно из Казахстана и составил 27,739 тыс. тонн на общую сумму 23,338 млн долл., что более чем в два раза меньше январского импорта.

Справка УНИАН. В Украине действуют шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

Реформа налоговой милиции не предполагает увеличения ее полномочий – Миндоходов

Реформирование подразделений налоговой милиции, которая согласно Указу Президента подчиняется Министерству доходов и сборов Украины, не предполагает увеличения полномочий и прав следователей.

Об этом в эфире радио «Эра» заявил начальник Главного следственного управления Министерства доходов и сборов Анатолий Яковинец.

«Позиция министерства уже высказывалась министром доходов и сборов. Она состоит в том, что налоговая милиция переходит работать в Министерство доходов и сборов без увеличения каких-либо полномочий. То есть те полномочия, которые были у милиции месяц, два, три назад, остаются такими же», - обратил внимание А.Яковинец.

Он еще раз подчеркнул, что в соответствии с Конституцией деятельность органов досудебного расследования регулируется исключительно законами Украины, а с принятием нового Уголовно-процессуального кодекса следователь, проводя расследование, в разумные сроки собирает материалы и передает их прокурору. И уже прокурор, независимо то того, в каком органе работает следователь, управляет расследованием.

«А вообще за невыполнение, систематическое невыполнение указаний прокурора предусмотрена уголовная ответственность и для следователей. Поэтому фактически процедуры расследований, которые мы проводим, ничем не отличаются от тех расследований, которые проводят аналогические службы в европейских странах», - отметил чиновник.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве доходов и сборов Украины не раз подчеркивали, что согласно Указу Президента об утверждении Положения о Министерстве доходов и сборов Украины, никакими дополнительными полномочиями по выявлению и расследованию правонарушений в налоговой и таможенной сферах министерство не наделено.

Годовой план приватизации за три месяца выполнен всего на 0,24%

Поступления от приватизации в январе-марте 2013 года составили 25,7 млн грн - 0,24% от годового плана, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

По информации пресс-службы, поступления от аренды госимущества по итогам января-марта т.г. составили 263,5 млн грн (31,6% от плана).

Напомним, всего в 2013 году планируется получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн. От аренды госимущества планируется получить 835 млн грн.

Поступления от приватизации по итогам 2012 года составили 6 млрд 763 млн грн, что составило 67,6% годового плана.

Промышленные предприятия с начала года задекларировали 85 млрд грн убытков

С начала года объем убытков, задекларированных украинскими промышленными предприятиями, составил 85 млрд грн. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Кабинете министров заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«В целом убытков задекларировано около 85 млрд грн. Наибольшие отрасли – металлургия - 15 млрд грн, предприятия топливно-энергетического комплекса – 13 млрд, химическая отрасль – 7 млрд», - сказал А.Клименко.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве доходов и сборов, созданном на базе Налоговой и Таможенной служб, на учете состоит 1480 юридических лиц с объемом доходов свыше 500 млн грн и отнесенных к категории крупных налогоплательщиков. Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за январь - февраль составила 69,961 млрд грн, что на 6,5% больше показателя аналогичного периода 2012 года.

Вместе с тем, Министерство доходов и сборов Украины ожидает, что по итогам первого квартала в бюджет будет перечислено порядка 1 млрд грн по результатам расследований резонансных преступлений в сфере налогообложения.

Финансовые векселя могут ввести во втором квартале

Введение финансовых и казначейских векселей в оборот возможно со второго квартала 2013 года при условии усовершенствования законодательной базы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров заявил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Дмитрий Тевелев, не называя предположительную сумму выпуска бумаг.

«Второй квартал будет временем, когда финансовые векселя начнут работать», - сказал Д.Тевелев. При этом он отметил, что на сегодняшний день то состояние, в котором находится наше законодательство, может вызвать проблемы быстрого введения этого инструмента.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года вступили в силу положения Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов», предусматривающие введение финансового векселя для оформления задолженности, в том числе бюджетной.

Закон дополняет положения Бюджетного кодекса и предоставляет Кабинету министров, Национальному банку право определять порядок оборота, учета и расчетов с использованием финансовых векселей для уплаты согласованных денежных обязательств, долгов перед бюджетом и бюджетного финансирования.

Кроме того, закон устанавливает порядок определения фиктивности эмитента ценных бумаг, включения такого эмитента в реестр специалистами Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Государственной налоговой службой. Предусматривается также возможность приостановки оборота эмитированных ценных бумаг в судебном порядке. Кроме того, закон устанавливает административную ответственность за нарушение ведения наличных расчетов и расчетов с использованием электронных платежных средств.

Финансовые вексели, как предполагается, будут использоваться при оформлении задолженности по НДС.

Миндоходов сократит количество проверок во ІІ квартале

Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко подписал план-график проведения налоговых проверок во ІІ квартале 2013 года, в котором сохранена тенденция к их сокращению. Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Клименко заявил во время брифинга в Кабинете министров.

«По результатам первого квартала плановые проверки сократились на 24%. Я подписал план-график на 2 квартал и тенденция сохраняется», - сказал А.Клименко.

Он обратил внимание, что при сокращении проверок поступления в бюджет растут. «Мы сегодня видим, что рост поступлений в сравнении с 1 кварталом 2012 года – на 8%, а если взять динамику марта, то этот рост в целом составил 117%», - подчеркнул министр.

По его словам, причины такого роста в оптимизации администрирования налогов – в том числе по акцизному налогу, налогообложению ценных бумаг, введении рискориентированной системы оценки деятельности предприятий.

Как сообщал УНИАН, план-график проверок Министерства доходов и сборов Украины в 1 квартале 2013 года сокращен на 24% по сравнению с 1 кварталом 2012 года – до 1,6 тыс. субъектов предпринимательства - юридических лиц с 2,1 тыс. В 2012 году Госналогслужба ввела и четко соблюдала мораторий на проверки СМИ, а также проверки субъектов малого и среднего бизнеса. Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса был введен на переходной период для внедрения изменений в налоговой сфере - внедрения новых правил упрощенного налогообложения и других законодательных изменений. При этом масштабные проверки были проведены на рынке подакцизных товаров - в частности алкоголя и табака.

Bank of Cyprus поглощает бизнес Laiki Bank на Кипре

Центральный банк Кипра принял решение о полной продаже бизнеса Laiki Bank на Кипре банку Bank of Cyprus (обе структуры представлены в Украине). Об этом сообщается в пояснениях к резолюции в отношении Bank of Cyprus и Laiki Bank, размещенной на официальном сайте Центрального банка Кипра.

Согласно резолюции, со 2 апреля все подразделения Laiki Bank в полном составе, включая отделения и персонал, переходят во владение Bank of Cyprus. Как говорится в документе, в результате Bank of Cyprus получает большую часть бизнеса Laiki Bank, за исключением подразделений банка за границей. Подразделения Laiki Bank и Bank of Cyprus в Греции будут проданы банку Piraeus Bank (Греция). Также согласно резолюции, средства вкладчиков Bank of Cyprus свыше 100 тыс евро в размере 37,5% превышения над этой суммой будут автоматически конвертированы в акции Bank of Cyprus класса А с предоставлением права голоса и выплатой дивидендов. Средства в размере 22,5% превышения будут временно заморожены и могут быть конвертированы в акции позднее. Оставшиеся 40% превышения будут заморожены для поддержания ликвидности банка. Акции действующих акционеров будут переоценены в акции классов D, C, облигации банка — в акции класса B.

Bank of Cyprus (Кипр) на своем официальном сайте сообщил о некоторых ограничениях, действующих в банке, в связи с резолюцией Центрального банка Кипра. Согласно списку, установлены некоторые ограничения по объемам платежей клиентов. При этом осуществление других платежей, в том числе в пользу финансовых учреждений как внутри страны, так и за пределы Кипра в пользу подразделений банка, разрешены при согласовании с комитетом Центрального банка и при предоставлении необходимых документов.

В Украине банки Laiki Bank и Bank of Cyprus представлены дочерними банками «Марфин Банк» (г.Ильичевск, Одесская область) и «Банк Кипра» (г.Киев). На запрос УНИАН ни одна из пресс-служб не подтвердила информацию относительно возможной продажи дочерних банков в Украине и относительно их возможного слияния в связи с отсутствием такой информации, поскольку на Кипре сегодняшний день является официальным выходным днем.

Справка УНИАН. «Марфин Банк» (ранее - «Морторгбанк») работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу средних банков.

На 1 января 2013 года активы банка составили 4,13 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов — 1,8 млрд грн, обязательства - 3,5 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 2,42 млрд грн, собственный капитал — 624,17 млн грн, уставный капитал - 435 млн грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,15 млн грн.

Основным акционером банка является Cyprus Popular Bank, структура Laiki Bank Group, Кипр (99,91% акций банка).

«Банк Кипра» (ранее - «АвтоЗАЗБанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших банков.

На 1 января 2013 года активы банка составили 2,74 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов — 1,8 млрд грн, обязательства - 2,0 млрд грн, собственный капитал — 736,39 млн грн, уставный капитал — 700,64 млн грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 40,69 млн грн.

Основными акционерами банка являются Bank of Cyprus (22,7853% в прямом владении и 76,9881% - опосредованно), компании «Лизинг-Финанс» (38,5922%), «Омикс-Финанс» (19,1665%) и «Корнер» (19,2294%).

Дочерние структуры кипрских банков не отрицают возможную продажу или слияние

Дочерние структуры кипрских банков в Украине - “Марфин Банк” и “Банк Кипра” - в настоящее время не участвуют в процессах продажи или слияния, но не отрицают такой возможности. Об этом УНИАН сообщили пресс-службы обоих банков.

Продажа или слияние может стать следствием принятия Центральным банком Кипра решения о полной продаже бизнеса Laiki Bank на Кипре банку Bank of Cyprus согласно резолюции в отношении этих банков. Согласно сообщениям в ряде СМИ, в субботу министр финансов Кипра Михалис Саррис заявил о продаже кипрскими банками Bank of Cyprus и Cyprus Popular Bank (ТМ Laiki Bank) своих зарубежных дочерних структур в России, Украине, Румынии, Великобритании и других странах.

Как сообщает пресс-служба “Марфин Банка”, менеджмент банка ни в каких переговорах по вопросу продажи банка не участвует и об их проведении не осведомлён. “Условия реорганизации основного акционера предусматривают сохранение всех работающих активов, к которым относится и “Марфин Банк”. Банк представляет собой высококачественный, полностью самодостаточный актив существенной стоимости, который в случае его продажи будет интересен широкому кругу солидных инвесторов”, - говорится в пресс-релизе. Также сообщается, что реорганизация основного акционера не является основанием для изменения стратегии работы банка на украинском рынке, и привлечение нового инвестора не несет никакой угрозы как для вкладчиков, так и для заемщиков.

Пресс-служба “Банка Кипра” сообщила УНИАН об отсутствии детальной информации относительно планов продажи банка. “Мы ожидаем новой информации от наших акционеров. Сегодняшний день является официальным выходным в Республике Кипр”, - говорится в пресс-релизе. Также сообщается, что смена акционера не повлечет никаких изменений для действующих клиентов банка, и в случае подготовки банка к продаже процесс не будет предусматривать сокращения региональной сети и штата сотрудников. “Продажа банка ни в коем случае не означает его закрытие», - прокомментировала пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, Центральный банк Кипра принял решение о полной продаже бизнеса Laiki Bank на Кипре банку Bank of Cyprus (обе структуры представлены в Украине). Об этом сообщается в пояснениях к резолюции в отношении Bank of Cyprus и Laiki Bank. Bank of Cyprus получает большую часть бизнеса Laiki Bank, за исключением подразделений банка за границей. Подразделения Laiki Bank и Bank of Cyprus в Греции будут проданы банку Piraeus Bank (Греция).

