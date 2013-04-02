Консульство Польши в Донецке начнет работать с середины 2013 года

Варшава. Польша планирует открыть свое консульство в Донецке в середине 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польского Министерства иностранных дел, отвечая на запрос агентства.

Это будет уже восьмое консульство Польши в Украине.

В министерстве также отметили, что, кроме Донецка, Польша в ближайшие 2-3 года не планирует открывать других консульств в Украине.

"По нашим оценкам, это консульство в перспективе сможет выдавать до 20 тыс. виз ежегодно", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году семь польских консульств выдали в Украине более 640 тыс. виз, что на 12% больше показателей предыдущего года и больше, чем украинцам выдали виз все консульства государств шенгенской зоны, в которую Польша входит с конца 2007 года.

Польские консульства также сократили количество отказов в прошлом году до 1,7% с 2,7% в 2009 году.

Справка УНИАН. В Украине сегодня работают консульские отделения Польши в Киеве, Харькове, Луцке, Одессе, Виннице, Севастополе и Львове, в котором традиционно выдается более половины всех виз.

Другие консульства в прошлом году выдали от 8 тыс. (Севастополь) до почти 100 тыс. виз (Луцк).