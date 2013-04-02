ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Деловые итоги дня: Аграриев хотят заставить платить НДС, а автомобилистов - за парковку на 10 минут», в котором подает анализ основных экономических новостей за 1 апреля…

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-agrariev-hotjat-zastavit-platit-nds-a-avtom-201124/

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Также «Дело» в публикации «Налоговики получат доступ к базам финрегуляторов» пишет: сведения о создании «финансовой полиции» в Украине официально опровергаются. Миндоходов, Нацкомфинуслуг и НКЦБФР подписали меморандум об информационном сотрудничестве…

http://delo.ua/finance/nalogoviki-poluchat-dostup-k-bazam-finreguljatorov-201115/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Операция умножения» пишет: в Украине стало на одного иностранного инвестора меньше - совладелец Дельта Банка Николай Лагун выкупил Сведбанк у одноименной шведской группы. После слияния со Сведбанком и купленным ранее Кредитпромбанком Дельта Банк сможет войти в топ-5 украинского банковского рынка. Эксперты говорят, что в перспективе Дельта Банк может даже потеснить госбанки, а избежать появления проблем при быстрой скупке проблемных учреждений он может с помощью продажи части активов…

http://kommersant.ua/doc/2160385

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Прогноз не сахар» пишет: наблюдаемое в последние два года перепроизводство сахара в Украине может привести к сокращению посевов сахарной свеклы на 20-25%, прогнозируют в ассоциации "Укрцукор". В первую очередь, это коснется частных фермеров, которые из-за высоких затрат на ее выращивание и низкой стоимости реализации переориентируются на другие сельхозкультуры. Крупные агрохолдинги-производители сахара, напротив, не намерены сокращать посевы в ожидании высоких цен на сахар в 2014 году…

http://kommersant.ua/doc/2160533

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Издание «Сегодня» в публикации «Ex.ua станет платным» пишет: представители сайта уверяют, что плата будет невысокой – не более 400 грн в год…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Exua-stanet-platnym.html

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Также «Сегодня» в публикации «Нардепы хотят увеличить компенсацию за отмененные авиарейсы» пишет: представители авиакомпаний считают, что это может обернуться подорожанием билетов…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Nardepy-hotyat-uvelichit-kompensaciyu-za-otmenennye-aviareysy-.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Долги по НДС предлагают выплачивать казначейскими векселями» пишет: депутаты предлагают «гасить» задолженность по НДС перед юридическими лицами финансовыми казначейскими векселями. В Раде уже зарегистрированы соответствующие законопроекты. В случае их принятия, юрлица, перед которыми есть «налоговая» задолженность, в качестве компенсации получат эти ценные бумаги на общую сумму 17 млрд грн.

http://economics.unian.net/rus/news/163080-dolgi-po-nds-predlagayut-vyiplachivat-kaznacheyskimi-vekselyami.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Путин запретил ремонтировать российские боевые корабли за границей» пишет: президент РФ отклонил предложение министра обороны отправить российские боевые корабли на ремонт на зарубежные верфи...

http://izvestia.ru/news/547782

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Издание «Ведомости» в публикации «Импортный сыр подорожает» пишет: Таможенный союз повышает ввозные пошлины на ряд молочных продуктов, чтобы защитить отечественных производителей…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/10671051/syr_s_doplatoj

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Также «Ведомости» в публикации «Пенсионерам заплатят из бюджета» пишут: пенсионная формула, внесенная в правительство РФ, предполагает расширение ответственности бюджета за финансирование пенсионной системы. Вместо оптимизации расходов может получиться их рост…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10671111/byudzhet_vse_oplatit

(УНИАН)