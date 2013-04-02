Премьер-министр Казахстана 4-5 апреля посетит Украину

Премьер-министр Республики Казахстан Серик Ахметов будет находиться в Украине с официальным визитом 4-5 апреля.

Об этом сообщил на брифинге и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

По его словам, в рамках визита запланированы встречи С.Ахметова с наивысшим руководством Украины.

Основной целью украинско-казахстанских переговоров является придание существенного импульса политическому диалогу и экономическому сотрудничеству между Украиной и Казахстаном, реализация взаимовыгодных совместных проектов в энергетической, авиационной, космической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

Е.Перебийнис сообщил, что сегодня в рамках подготовки к визиту премьер-министра Казахстана состоится заседание смешанной межгосударственной украинско-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству. Украинскую делегацию на этом заседании возглавляет первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов.