Янукович: центральные органы власти не должны перенимать полномочия местной власти

Президент Украины Виктор Янукович призывает центральные органы власти прекратить перенимать на себя полномочия местной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Комитета по экономическим реформам.

По словам В.Януковича, к нему поступает много обращений о том, что территориальные органы центральных органов власти “перегибают палку” и вмешиваются в деятельность не только бизнеса, но и местных органов государственной власти.

В.Янукович заявил, что полномочия, которые имеют государственные органы власти, должны осуществляться в полном объеме, а любое препятствование выполнению этих полномочий со стороны центральных органов власти недопустимо. “Если у нас будут дальше продолжаться такие случаи, то мы будем принимать очень жесткие меры”, - сказал он.

“Николай Янович, вы, пожалуйста, разберитесь вместе с губернаторами, по каким министерствам и ведомствам, государственным органам власти у нас есть такие проблемы, кто не хочет согласовывать кадры, кто проводит, условно говоря, политику, оторванную от потребностей регионов. Это недопустимо”, - призвал Президент премьер-министра Николая Азарова.

По словам В.Януковича, не может такого быть, чтобы чиновник в Киеве знал лучше, что нужно делать в регионе, чем глава местной государственной администрации.