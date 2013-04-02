Анонс на 3 апреля

* Состоится выездное совещание, на котором глава КГГА Александр Попов заслушает отчет совместной бригады водолазов МЧС Украины и КП «Плесо» относительно технического состояния и возможных рисков сети канализационных дюкеров в условиях прохождения весеннего паводка.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием вице-премьер-министра Александра Вилкула, министра обороны Павла Лебедева, министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Пресс-конференция председателя Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина на тему: "Как вернуть регион к лидерским позициям? Опыт Харьковской области". Журналисты смогут также ознакомиться с фотовыставкой, посвященной Харьковской области "Харьковщина: три года успешного развития", выставленной в конференц-зале и окнах Укринформа.

* Министерство доходов и сборов Украины в редакции газеты "Урядовий кур'єр" проведет прямую телефонную линию на тему: "Сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства" и "Сбор в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности". Участники: зам.начальника отдела взимания акцизного налога и контроля за марками акцизного налога Управления администрирования акцизного налога и контроля за оборотом марок акцизного налога Елена Фадеева и главный государственный налоговый ревизор-инспектор отдела рентных и ресурсных платежей Управления местных, ресурсных и неналоговых платежей Александр Витенко.

* Состоится заседание Общественного совета при Фонде государственного имущества Украины. Вопросы: Обсуждение отчета о работе Фонда государственного имущества Украины, ходе и результатах выполнения Государственной программы приватизации в 2012 году; Об обеспечении открытости деятельности Фонда государственного имущества Украины.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Кто и куда ведет жилищно-коммунальную политику Украины». Представители Гражданской сети ОПОРА расскажут о том, что обещали политические партии и что выполняют в сфере жилищно-коммунальной политики. Организация обнародует информацию о деятельности, активности депутатов и правительства, проанализирует качество проектов законов и постановлений и чем они грозят украинским гражданам. Участники: Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных программ Гражданской сети ОПОРА; Руслана Величко, региональный координатор жилищно-коммунальных программ Гражданской сети ОПОРА (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится научный форум "Украина в европейской модели экономического взаимодействия". Участники: Антон Филипенко, президент Украинской ассоциации экономистов международников; Виктор Чужиков, зав.кафедрой европейской интеграции КНЭУ, президент Фонда содействия Европейской интеграции; Валерий Мунтиян, правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, СНГ, Евразийского экономического сотрудничества; Владимир Дубровский, старший экономист и член Наблюдательного Совета CASE Украина; Михаил Гончар, независимый эксперт по вопросам энергетической безопасности, директор энергетических программ Центра «НОМОС», Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины и др. Круглый стол на тему: "Молодежный взгляд на интеграционные процессы Украины".

* Состоится брифинг народного депутата Украины Н.Томенко на тему: «Справедливая» региональная политика власти: как делили 1 миллиард 700 миллионов бюджетных гривень».

* Пресс-конференция, посвященная проведению Международного экологического форума «Окружающая среда для Украины». Участники: министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков, председатель Общественного совета Минприроды Валентин Савицкий, советник Премьер-министра Украины, специальный уполномоченный Анатолий Толстоухов. Вопрос: Цели и задачи проведения Международного экологического Форума; Планы и разработки украинских и международных участников Форума-2013. Изучение опыта стран в сфере улучшения состояния окружающей среды. Перспективы сотрудничества Минприроды с общественными, экологическими организациями.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и труда. Вопросы: проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" относительно дерегулирования в сфере общеобязательного обязательного государственного социального страхования и др.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики. Вопросы: информация о программе деятельности Министерства доходов и сборов Украины на 2013 год; проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о трансфертном ценообразовании; проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственных лотереях в Украине" об усилении государственного контроля и др.

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