Клюев призывает парламент ускорить принятие законопроектов в рамках евроинтеграции

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев призывает депутатов Верховной Рады ускорить принятие законов в рамках евроинтеграционных планов Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, А.Клюев отметил, что на этой неделе на парламентской повестке дня запланировано рассмотрение 9 законопроектов, принятие которых входит в комплекс договоренностей между Украиной и Евросоюзом. Принятие 8 из них предусмотрено Планом действий о либерализации визового режима для Украины, сообщил он.

Одним из наиболее важных А.Клюев назвал законопроект о внесении изменений в законодательство о предупреждении и противодействии коррупции. Также, по его словам, речь идет об усовершенствовании процедуры осуществления конфискации, о внесении изменений в Конституцию Украины по расширению полномочий Счетной палаты, приведении ряда законодательных актов в соответствие с новым Уголовно-процессуальным кодексом.

Первый шаг на этой пленарной неделе сделан - сегодня на утреннем заседании ВР одобрила присоединение Украины к Протоколу против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, который дополняет Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, и в соответствии с этим - внесла изменения в Уголовный кодекс Украины.

По словам А.Клюева, также необходимо решить вопрос об усовершенствовании институционной системы защиты персональных данных и рассмотреть закон о противодействии дискриминации в Украине.

Секретарь СНБО напомнил, что 22 марта Верховная Рада уже успешно ратифицировала Соглашение между Украиной и Евросоюзом о внесении изменений в договор об упрощении оформления виз.

Он подчеркнул, что Украина и ЕС продолжают работу над подготовкой к подписанию Соглашения об ассоциации. В частности, две стороны уже согласовали технические и редакционные изменения в текст, а соответствующие подразделения Европейской службы внешней деятельности и Еврокомиссии завершили юридическую и лингвистическую проверку англоязычного проекта соглашения и перевод текста на большинство языков ЕС.

А.Клюев также отметил, что правительство принимает ряд других мер для ускорения выполнения евроинтеграционных планов Украины.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля Кабинет министров одобрил план мероприятий по евроинтеграции Украины на 2013 год.

Украина и ЕС завершили переговоры по Соглашению об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года, при условии прогресса со стороны Украины в сфере проведения реформы избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в частности – в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.