Президент намерен внести в парламент три законопроекта по упрощению ведения бизнеса

Президент Украины Виктор Янукович намерен внести в парламент три законопроекта, направленных на упрощение ведения бизнеса в Украине. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова во время брифинга в АП.

По ее словам, речь идет о законопроектах о запрете остановки работы предприятий по соображениям пожарной безопасности без решения суда, о сокращении разрешительной документации, а также об устранении дублирования контролирующих функций органов власти.

«Президент уже подписал законопроект, оговаривающий, что в сфере пожарной безопасности нельзя останавливать предприятия без решения суда. Кроме того, на стадии окончательного согласования находятся еще два законопроекта - по устранению дублирования функций контролирующих органов и по сокращению разрешительных документов. Эти законы отрабатываются с участием специалистов Администрации Президента и Кабинета министров и в ближайшее время будут внесены в парламент», - сказала И.Акимова

Как сообщал УНИАН, сегодня под председательством Президента Украины Виктора Януковича прошло заседания Комитета экономических реформ, в рамках которого Президент определил несколько ключевых направлений деятельности правительства, в частности, по сокращению и эффективности проведения проверок предприятий, а также относительно необходимости оценки внедрения уже принятого законодательства.