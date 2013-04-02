ТОП-10 (2 апреля)

Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП Украины с 3,5% до 1%

Депутаты отказалась отменить пенсионную реформу: не хватило шести голосов

Украина предлагает Казахстану свои нефтепроводы для транзита нефти в ЕС

Украина увеличит суточную добычу газа на шельфе Черного и Азовского морей на 25%

Суточные поставки газа через Польшу с 1 апреля выросли в 2,5 раза

Доходы общего фонда Госбюджета за три месяца выросли на 9,1% - до 71,9 млрд грн

«Нафтогаз» требует в судах от компании «Газ Украины» 7,7 млрд грн

Поступления в госбюджет в 1-м квартале выросли до 102,5 млрд грн – Миндоходов

Минфин привлек в госбюджет более 439 млн грн на ОВГЗ-аукционе 2 апреля

Фонд гарантирования вкладов откладывает введение дифференцированных взносов для банков

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Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП Украины с 3,5% до 1%

Всемирный банк пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в текущем году с 3,5% до 1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил старший экономист Всемирного банка в Украине Руслан Пионтковский на пресс-конференции в Киеве во вторник.

При этом он отметил, что в 2014 году возможно улучшение ситуации на внешних рынках, в результате чего рост ВВП Украины в 2014 году ожидается на уровне 3%.

На 2015 год эксперты Всемирного банка прогнозируют рост ВВП страны на уровне 4%.

Как сообщал УНИАН, согласно уточненным данным Госстата, спад ВВП Украины в 4-м квартале 2012 года по сравнению с 4-м кварталом 2011 года составил 2,5% (прежняя оценка — спад 2,7%), а по сравнению с третьим кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – спад 0,8%.

Рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил - 0,2%.

Номинальный ВВП Украины по итогам 2012 года составил 1,409 трлн грн, в 4-м квартале 2012 года — 378,56 млрд грн.

Спад ВВП страны в ІІІ квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 1,3%, во ІІ квартале - рост 3%, в I квартале - рост 2%.

Рост ВВП Украины за 2011 год составил - 5,2% (номинальный ВВП - 1,317 трлн грн).

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: номинальный ВВП – 1,576 трлн грн, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%.

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Депутаты отказалась отменить пенсионную реформу: не хватило шести голосов

Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (относительно страхового стажа и условий выхода на пенсию)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 220 из 405 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный законопроект внесли депутаты из фракции КПУ.

Законопроектом предусматривалось, что лица имеют право на назначение пенсии по возрасту после достижения 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами при условии наличия страхового стажа не менее 15 лет.

Кроме того, предусматривалось исключить из закона норму о том, что до достижения возраста право на пенсию по возрасту имеют женщины 1961 года рождения и старше после достижения ими такого возраста:

55 лет - которые родились до 30 сентября 1956 года включительно;

55 лет 6 месяцев - которые родились с 1 октября 1956 года по 31 марта 1957 года;

56 лет - которые родились с 1 апреля 1957 года по 30 сентября 1957 года;

56 лет 6 месяцев - которые родились с 1 октября 1957 года по 31 марта 1958 года;

57 лет - которые родились с 1 апреля 1958 года по 30 сентября 1958 года;

57 лет 6 месяцев - которые родились с 1 октября 1958 года по 31 марта 1959 года;

58 лет - которые родились с 1 апреля 1959 года по 30 сентября 1959 года;

58 лет 6 месяцев - которые родились с 1 октября 1959 года по 31 марта 1960 года;

59 лет - которые родились с 1 апреля 1960 года по 30 сентября 1960 года;

59 лет 6 месяцев - которые родились с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года;

60 лет - которые родились с 1 апреля 1961 года по 31 декабря 1961 года.

Также законопроектом предусматривалось, что минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 25 лет, а у женщин 20 лет страхового стажа устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом. В случае выплаты застрахованному лицу пожизненной пенсии, предусмотренной данным законом, минимальный размер пенсии по возрасту в солидарной системе уменьшается на размер указанной пенсии.

За каждый полный год страхового стажа свыше 25 лет мужчинам и 20 лет женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1 процент размера пенсии, рассчитанной в соответствии со статьей 27 данного закона, но не более чем на 1 процент минимального размера пенсии по возрасту, указанного в абзаце первом этой части.

Законопроектом предусматривалось, что при наличии у неработающих инвалидов II и III групп - у мужчин 25, а у женщин - 20 лет страхового стажа по их выбору пенсия по инвалидности назначается в размере пенсии по возрасту.

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Украина предлагает Казахстану свои нефтепроводы для транзита нефти в ЕС

Украина предлагает Казахстану свои нефтепроводы, в частности, «Одесса-Броды» и «Дружба», для транзита нефти в страны ЕС и выражает заинтересованность в поставках казахстанской нефти на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в розданном журналистам пресс-релизе на заседании Межгосударственной украино-казахстанской комиссии по экономическому сотрудничеству под председательством первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова и первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Бакытжана Сагинтаева.

«Работа межгосударственной комиссии укрепит наши связи и даст возможность развивать экономики наших стран. Украина и Казахстан отдают приоритет развитию своих экономик, оба государства действуют в строгом соответствии с национальными интересами. Наша общая цель - содействовать созданию мощных инвестиционных и инновационных проектов в промышленности, в топливно-энергетическом комплексе, сельском хозяйстве, космосе и транспорте», - сказал С. Арбузов.

В свою очередь первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан сообщил, что 4-5 апреля в Украину прибывает правительственная делегация во главе с премьер-министром Казахстана.

«4-5 апреля состоится визит в Украину премьер-министра Казахстана, в ходе которого предстоит подписать ряд важнейших документов, включая план действий Украина-Казахстан на 2013-2014 годы, а также программу сотрудничества в области науки и технологий», - сказал Б. Сагинтаев.

Согласно пресс-релизу, украинская сторона также выразила заинтересованность в разработке месторождений полезных ископаемых на территории Казахстана, совместном проведении геологических и геофизических исследований, кроме того, в области атомной энергетики и машиностроения.

«Принято решение продолжить сотрудничество в сфере строительства на территории Республики Казахстан объектов солнечной энергетики, развития совместного предприятия по выпуску тормозного оборудования для железнодорожного подвижного состава, изготовлению оборудования для нефтегазовой и химической промышленности», - сказано в пресс-релизе.

В совместный портфель проектов также входит развитие авиастроения, сферы телекоммуникаций, агропромышленного комплекса обеих стран, проекты в области сельхозмашиностроения и строительство малых молочно-товарных ферм.

Справка УНИАН. Республика Казахстан является третьим по величине торговым партнером Украины среди стран СНГ. Внешний торговый оборот между странами по итогам 2012 года составил 4,18 млрд долл. США.

Украинский экспорт в Казахстан в 2012 году составил 2,64 млрд долл. США.

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Украина увеличит суточную добычу газа на шельфе Черного и Азовского морей на 25%

Украина планирует до конца 2013 года увеличить суточную добычу газа на шельфе Черного и Азовского морей на 25% - до 5 млн куб. м с 4 млн куб. м.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании «Черноморнефтегаз».

«Суточная добыча на шельфе Черного и Азовского морей продолжает расти. К концу года она планируется на уровне более пяти миллионов кубометров», - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что самоподъемные плавучие буровые установки «Сиваш» и «Таврида» завершили работу на морской стационарной платформе МСП-17 Штормового газоконденсатного месторождения.

«Бурение эксплуатационных скважин проводилось в рамках дообустройства промысла и дало возможность закрепить добычу на шельфе Черного и Азовского морей на уровне более 4 миллионов кубометров в сутки», - говорится в сообщении.

Поскольку технические возможности СПБУ «Сиваш» и «Таврида» ввиду устаревшего оборудования, долгого срока эксплуатации (35 и 18 лет) ограничены, значительное увеличение добычи будет достигнуто за счет высокотехнологичных СПБУ «Петр Годованец» и «Незалежність».

Как сообщал УНИАН, в конце января 2013 года министр энергетики и угольной промышленности Э. Ставицкий заявил, что Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря.

Также министр напомнил, что Украина в ближайшее время рассчитывает подписать соглашение о разделе продукции (СРП) по Скифской площади на шельфе Черного моря.

В августе 2012 года межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

Крупный украинский добытчик газа - «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) в 2012 году добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,174 млрд куб. м природного газа, что на 11,2% больше, чем в 2011 году.

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Суточные поставки газа через Польшу с 1 апреля выросли в 2,5 раза

Суточный объем поставок газа по реверсной схеме согласно контракту с немецким газовым трейдером RWE через территорию Польши в Украину с 1 апреля увеличился в 2,5 раза - до 5 млн куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Укртрансгаз».

«Подтверждаем, что суточный объем поставок газа увеличился с 1 апреля до 5 млн куб. м», - сообщили УНИАН в компании.

Согласно официальному сообщению компании, между «Укртрансгазом» и компанией «ГАЗ-Систем» подписан ряд дополнений к операторскому соглашению по транспортировке газа в Украину из Польши. С 1 ноября осуществляется транспортировка природного газа в Украину по газопроводу Ду500. Учет газа происходит на ГИС Германович. С 1 января 2013 года по 17 марта поступления природного газа в ГТС Украины составляло до 2,0 млн куб. м в сутки.

Как сообщал УНИАН, глава "Газпрома" Алексей Миллер подверг сомнению заявление Украины о начале реверсных поставок газа в страну из Европы, так как, по его мнению, в этих поставках предполагается использовать российский газ.

А.Миллер также выразил сомнение, что Украина сможет закупать газ на спотовых торговых площадках в Европе.

28 марта во время официального визита в Венгрию премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии.

Украина и Венгрия обсуждают возможность транспортировки в Украину газа из Европы в объеме до 10 млрд кубометров.

Ранее Украина заявляла о планах в 2013 году импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд кубометров газа и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

Украина в январе 2013 года импортировала 43,5 млн куб. м природного газа, покупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме через Польшу.

С 1 ноября прошлого года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

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Доходы общего фонда Госбюджета за три месяца выросли на 9,1% - до 71,9 млрд грн

Доходы общего фонда Государственного бюджета Украины, по оперативным данным, по итогам января-марта 2013 года, против аналогичного периода 2012 года выросли на 6 млрд грн, или 9,1% — до 71,9 млрд грн, сообщается на сайте Государственной казначейской службы.

Согласно сообщению, в специальный фонд госбюджета Украины за январь-март 2013 поступило 11,9 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета).

Таким образом за январь-март 2013 году в общий и специальный фонд госбюджета страны поступило 83,8 млрд грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета), что на 6,5 млрд грн или на 8,5% больше, чем за соответствующий период 2012 года.

Также указывается, что в январе-марте 2013 возмещено налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 13,7 млрд грн, что на 2,3 млрд грн или на 20,4% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В том числе объем автоматического возмещения НДС составил 5,3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 декабря приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

17 декабря 2012 года Президент Украины В.Янукович подписал данный закон.

25 декабря 2012 года В.Янукович, открывая заседание Совета регионов, заявил, что по итогам первого квартала государственный бюджет-2013 нужно будет пересмотреть.

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«Нафтогаз» требует в судах от компании «Газ Украины» 7,7 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в судебном порядке требует от своей дочерней компании «Газ Украины», которая осуществляет продажу природного газа промышленным потребителям и теплокоммунэнерго, возврата по семи искам в размере 7,7 млрд грн.

Об этом сказано в документах, имеющихся в распоряжении УНИАН.

Согласно документам, «Нафтогаз» в период с 28 марта по 1 апреля подал ряд исков в Хозяйственный суд Киева. Рассмотрение всех дел назначено на 22 апреля 2013 года.

28 марта 2013 года «Нафтогаз» подал 4 иска в Хозяйственный суд Киева, требуя от своей «дочки» возврата на общую сумму около 4,8 млрд грн.

Затем, 1 апреля «Нафтогаз» подал 3 иска в Хозяйственный суд Киева, требуя от своей «дочки» возврата на общую сумму около 2,9 млрд грн.

Суд признал поданные материалы достаточными для принятия исковых заявлений к рассмотрению, однако детали дела не раскрывает.

Как ранее сообщал УНИАН, в марте 2013 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала иск в Хозяйственный суд Киева, требуя от компании «Укртрансгаз», являющейся оператором отечественной газотранспортной системы, возврата 5,145 млрд грн. Рассмотрение дела назначено на 8 апреля 2013 года.

В январе 2013 года «Нафтогаз Украины» в судебном порядке требовал от своей дочерней компании, крупного добытчика газа «Черноморнефтегаз» возврата 97,901 млн грн.

Справка УНИАН. ДК "Газ Украины" была создана в 2007 году и занималась продажами природного газа промышленным потребителям и теплокоммунэнерго.

В июле 2012 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины приняло решение реорганизовать «дочку» Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" компанию "Газ Украины" в Публичное акционерное общество "Синтез-Газ Украины".

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Поступления в госбюджет в 1-м квартале выросли до 102,5 млрд грн – Миндоходов

Объем поступлений в государственный бюджет Украины в январе-марте 2013 года вырос на 6,7%, или 6,5 млрд грн, по сравнению с 1 кварталом 2012 года и составил 102,5 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Согласно сообщению, в государственный бюджет поступило 81,7 млрд грн, в местные - 20,8 млрд грн.

«В общий фонд государственного бюджета собрано 78,5 млрд грн налоговых и таможенных платежей, что на 5,7 млрд грн больше аналогичного показателя 2012 года», - сказано в сообщении Миндоходов.

Вместе с тем, налогоплательщикам возмещено 13,7 млрд грн налогов, что на 2,3 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве доходов и сборов, созданном на базе Налоговой и Таможенной служб, на учете состоит 1480 юридических лиц с объемом доходов свыше 500 млн грн и отнесенных к категории крупных налогоплательщиков.

Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за январь-февраль составила 69,961 млрд грн, что на 6,5% больше показателя аналогичного периода 2012 года.

Министерство доходов и сборов Украины ожидает, что по итогам первого квартала в бюджет будет перечислено порядка 1 млрд грн по результатам расследований резонансных преступлений в сфере налогообложения.

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Минфин привлек в госбюджет более 439 млн грн на ОВГЗ-аукционе 2 апреля

Министерство финансов Украины во вторник, 2 апреля, привлекло в государственный бюджет 439,11 млн грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 42,37 млн грн, удовлетворив 2 из 6 заявок (общий объем заявок составил 160 млн грн), поданных на приобретение 9-месячных госбумаг, доходность при этом составила 8,75%. Также были удовлетворены все 3 заявки на 5-летние ОВГЗ, в результате чего в бюджет поступило 396,74 млн долл., доходность установлена на уровне 14,3%.

Гособлигации сроком обращения 7 лет инвесторов не заинтересовали.

Как сообщал УНИАН, Минфин в апреле 2013 года, как и в марте, намерен провести четыре аукциона по продаже ОВГЗ, при этом размещение валютных госбумаг не планируется.

Согласно графику размещения ОВГЗ на текущий месяц, аукционы планируется провести 2, 9, 16 и 23 апреля.

Справка УНИАН. По состоянию на 2 апреля, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 212,137 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 121,935 млрд грн, в собственности банков - 76,898 млрд грн, нерезидентов - 5,614 млрд грн.

Минфин Украины в 2012 году в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлек в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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Фонд гарантирования вкладов откладывает введение дифференцированных взносов для банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц откладывает введение дифференцированных регулярных взносов для банков.

Об этом фонд сообщил в письме от 28 марта №12-2337/13, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно письму, дифференцированный взнос вводится решением исполнительной дирекции фонда от 12 февраля №11, которое зарегистрировано в Минюсте 6 марта. Также сообщается, что согласно действующему законодательству решение о введении дифференцированных взносов принимается исполнительной дирекцией фонда и должно утверждаться административным советом фонда, но в настоящее время такое решение еще не принято.

«В случае принятия исполнительной дирекцией фонда решения об установлении дифференцированных взносов и его утверждения административным советом Фонда, банки будут уведомлены о таком решении путем размещения соответствующей информации на официальном сайте фонда в сети Интернет и электронной почтой Национального банка Украины», - говорится в письме.

В то же время, на официальном сайте Верховной Рады Украины данный документ размещен в разделе нормативных документов Фонда гарантирования со статусом «действующий» (решение от 12 февраля 2013 года №11, зарегистрировано в Минюсте 6 марта, согласовано с Национальным банком Украины).

Как сообщал УНИАН, согласно Закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", размер годовой ставки сбора в Фонд для банков составляет 0,5% базы начисления в национальной валюте и 0,8% базы начисления в иностранной валюте. В декабре исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Сергей Мамедов сообщил о том, что дифференциация взносов в фонд необходима, но этот вопрос еще прорабатывается.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 марта составил 5,71 млрд грн, участниками фонда являлись 174 банка.

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