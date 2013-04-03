ДАЙДЖЕСТ СМИ за 3 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» публикует материал «Деловые итоги дня: Арабы скупают земли в Украине», в котором подает анализ основных экономических новостей за 2 апреля…

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-araby-skupajut-zemli-v-ukraine-201217/

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Также «Дело» в публикации «Почему Украине нужно договариваться с МВФ - эксперт» подает комментарий данного вопроса экс-зампреда НБУ Александра Савченко…

http://delo.ua/finance/pochemu-ukraine-nuzhno-dogovarivatsja-s-mvf-ekspert-201222/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Решение не для печати» пишет: пресс-секретарь Виктора Януковича и глава межведомственной рабочей группы по соблюдению свободы слова и защите прав журналистов Дарья Чепак сообщила, что в Кабинет министров поступил законопроект о реформировании государственных и коммунальных СМИ. Он разработан Госкомитетом по вопросам телевидения и радиовещания с участием Национального союза журналистов (НСЖУ) и предусматривает разгосударствление медиа в течение пяти лет и финансовую поддержку из госбюджета. Документ вызвал замечания членов рабочей группы…

http://kommersant.ua/doc/2161112

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Александр Попов не учуял проблем» пишет: глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов посетил Бортническую станцию аэрации. В понедельник БСА приняла пиковый объем сточных вод, отработав при этом в штатном режиме. В дальнейшем уровень стоков будет сокращаться…

http://kommersant.ua/doc/2160386

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Издание «Сегодня» в публикации «Нардепы решили бороться с хостелами» пишет: скоро в Украине открыть мини-гостиницу станет намного сложнее…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Nardepy-reshili-borotsya-s-hostelami.html

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Также «Сегодня» в публикации «Всемирный банк хочет, чтобы Украина повысила тарифы на газ» пишет: по мнению ВБ, такие меры сократят дефицит украинского бюджета…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Vsemirnyy-bank-hochet-chtoby-Ukraina-povysila-tarify-na-gaz.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Фонд гарантирования вкладов: куда уходят деньги» пишет: статистика за 2012 год по объемам депозитов населения и поступлениям банковских взносов в Фонд гарантирования вкладов создает иллюзию полной гармонии. Но с начала текущего года закрома Фонда стремительно тают, и его ресурсов может не хватить, если банковскую систему захлестнет новая волна банкротств. Вопрос дня: куда уходят деньги Фонда и сможет ли свежеразработанный порядок уплаты дифференцированных взносов снизить риски нехватки средств...

http://economics.unian.net/rus/news/163352-fond-garantirovaniya-vkladov-kuda-uhodyat-dengi.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Белоруссия не хочет отдавать Минский завод колесных тягачей КАМАЗу» пишет: в качестве партнера белорусы хотят видеть не автозавод, а концерн ПВО «Алмаз-Антей», НПО «Сплав» и Московский институт теплотехники...

http://izvestia.ru/news/547903

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Издание «Ведомости» в публикации «В России не осталось компаний дороже 100 млрд долларов» пишет: капитализация «Газпрома» в Москве и Лондоне впервые с 2009 года упала ниже этого уровня…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10688631/kapitalizaciya_gazproma_v_moskve_i_londone_upala_nizhe_100

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Также «Ведомости» в публикации «Расходы чиновников могут остаться тайной» пишут: Путин издал два указа о порядке отчета госслужащих о крупных расходах. Сделать это они должны до 1 июля. Но когда и в каком виде отчеты покажут общественности, из документов не ясно…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/10719041/otchet_dlya_rukovodstva

(УНИАН)