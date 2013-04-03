Оппозиция усилила блокирование работы Рады. "Регионалы" уверяют - силового варианта не будет

Оппозиция усилила блокирование трибуны и президиума Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, на данное время трибуну блокируют почти все народные депутаты из фракции “Батькивщина” и частично депутаты из фракций “Свобода” и “УДАР”.

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов в сессионном зале провел совещание, что-то объясняя народным депутатам из своей фракции. После этого часть «регионалов» покинула сессионный зал, но большинство депутатов из фракции ПР остаются.

На данное время заседание парламента так и не началось.

Представитель фракции Партии регионов Владимир Олейник, комментируя блокирование Верховной Рады Украины оппозицией, отметил, что выступает за роспуск парламента, учитывая такую его работу.

По словам В.Олейника, Партия регионов выступает за разблокирование ВР, но силового варианта не будет.

«Единственное, что не принимаем ультиматумов. В политике нужно искать компромисс», - сказал он.

В частности, по его мнению, оппозиция должна договариваться по порядку, а не выдвигать сразу несколько требований, как это она сделала вчера.

«Если это всё вместе — и пенсионная реформа, и выборы, так я, прошу прощения, это ни выборов, ни пенсионной реформы - ничего не будет. Нужно договариваться по порядку - если есть выборы, так к чему здесь пенсионная реформа?», - сказал В.Олейник.

В то же время депутат отметил, что согласен со вчерашним предложением народного депутата Владимира Литвина (внефракционный) совместно проголосовать обращение в Конституционный суд, чтобы тот быстрее рассмотрел вопрос выборов в Киеве.

«Нет, отбросили. Оппозиции так нужны выборы, как попу гармонь», - добавил В.Олейник.

Также В.Олейник сообщил, что переговоры руководителей фракций продолжаются, однако о результатах еще ничего не известно.

Как сообщал УНИАН, депутаты от оппозиции 2 апреля заблокировали работу ВР после того, как не был поддержан проект постановления “О назначении очередных выборов депутатов Киевского городского совета и Киевского городского головы”.

Документом предусматривалось назначить очередные выборы в столице на 2 июня 2013 года.

Позже лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк назвал три требования оппозиции, по которым она блокирует работу Верховной Рады. По его словам, первое требование - назначение выборов в Киеве, второе - отмена пенсионной реформы, третье - рассмотрение вопроса об отставке Кабинета министров Украины.