Оппозиция настаивает на рассмотрении вопроса об отставке Кабмина 5 апреля

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк настаивает на рассмотрении в Верховной Раде вопроса о недоверии Кабинету министров в пятницу, 5 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга.

А.Яценюк напомнил, что требования оппозиции не изменились - это назначение киевских выборов, отмена пенсионной реформы и отставка правительства.

“Сегодня председатель парламента Рыбак направил письма во все комитеты с требованием, чтобы комитеты на своих заседаниях рассмотрели нашу резолюцию недоверия Кабинету министров Украины”, - сказал А.Яценюк.

Кроме того, сообщил он, оппозиция обратилась ко всем руководителям комитетов, чтобы сегодня этот вопрос немедленно рассмотреть и на пятницу внести его в повестку дня ВР.

А.Яценюк отметил также, что оппозиция рассматривает три варианта выхода из ситуации по выборам в Киеве: вернуться к постановлению Виталия Кличко, проголосовать за постановление Владимира Яворивского или же написать совместное постановление за подписями всех руководителей фракций, как это было сделано во время блокирования по процедуре личного голосования.

“Мы делегировали трех человек для написания совместного постановления о киевских городских выборах. Это Руслан Князевич, Мухницкий и Карпунцов. К величайшему сожалению, в присутствии председателя парламента Рыбака «регионалы» и коммунисты так и не назвали своих представителей”, - сказал он.

Как сообщалось, 2 апреля Верховная Рада не поддержала во втором чтении проект постановления о назначении выборов в Киеве авторства Виталия Кличко. Документом предусматривалось назначить очередные выборы в Киеве на 2 июня 2013 года.

За данное решение проголосовали только 209 из 406 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Позже А.Яценюк отметил, что в парламент внесено новое постановление о назначении киевских выборов авторства Владимира Яворивского.

В отличие от отклоненного постановления, новым документом предлагается назначить не очередные, а внеочередные выборы, что, по мнению оппозиционеров, могло бы снять коллизию относительно конституционности этих выборов. Кроме того, в нем не указывается конкретная дата выборов, а отмечается, что они должны состояться не позднее, чем через 60 дней с момента принятия постановления парламентом.