Власть готовит программу модернизации системы метеопрогнозирования

Кабинет министров Украины разрабатывает программу модернизации системы метеонаблюдений и метеопрогнозирования, включая систему подготовки и реагирования на чрезвычайные погодные ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Кабмине сообщил вице-премьер-министр Александр Вилкул.

«Сейчас разрабатывается программа, которая касается в том числе гидрометцентра, реагирования и постоянного мониторинга, связанного с МЧС», - сказал А.Вилкул. При этом он не уточнил объем бюджетных средств, который может быть выделен на данную программу.

«Эта программа будет утверждаться правительством. И тогда будут суммы, которые необходимы», - подчеркнул вице-премьер.

Вместе с тем он обратил внимание, что за последние несколько лет на строительство дамб, насосных станций, площадок мониторинга было выделено 1,5 млрд грн. В результате, по словам А.Вилкула, уже в 2010 году ущерб от паводка составил 170 млн грн.

«С 2010 года построены противопаводковые емкости в верховье Днестра, что позволит аккумулировать более 100 млн куб. метров воды и минимизировать последствия таяния снега ниже по течению рек», - сказал А.Вилкул.

Напомним, в период с 22 по 24 марта в Украине выпало более месячной нормы снега, что привело к возникновению чрезвычайной ситуации в ряде регионов, в том числе и столице.