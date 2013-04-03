Затраты на ликвидацию последствий снегопадов будут возмещены за счет резервного фонда

Правительство располагает достаточными финансовыми ресурсами для того, чтобы справиться с последствиями чрезвычайной погодной ситуации, а все затраты, понесенные в процессе ликвидации последствий стихии, будут компенсированы за счет резервного фонда бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул во время брифинга в Кабинете министров.

При этом он не зазвал суммы возможных компенсаций.

«Для ликвидации чрезвычайной ситуации по снегу были привлечены дополнительные средства и возможности предприятий всех форм собственности. Сейчас идет анализ, просчеты. Каждая территория, в первую очередь Киев, передадут эти расчеты в штаб, цифры будут сведены и компенсированы из резервного фонда», - сказал А.Вилкул.

По его словам, точные цифры потерь будут названы по итогам анализа. «Когда ситуация закончится, тогда по итогам мы сможем говорить о суммах. Но пока речь идет о нескольких десятков миллионов гривен. Это в том числе восстановление резервных фондов территорий, которые есть на каждой территории и которые были использованы, а также ликвидация отключений от электроэнергии населенных пунктов», - сказал вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 22-24 марта по Украине прокатился циклон, накрывший 13 областей страны, включая столицу. С 20 марта специальные службы по ликвидации последствий стихии работают в круглосуточном режиме.

Еще один циклон, который придет в Украину 3-5 апреля и 6-9 апреля и принесет осадки и резкие колебания температур, готовятся встретить порядка 40 тыс. человек личного состава спасательных служб и военных подразделений, а также 5 тыс. единиц техники, 22 самолета и вертолета, 1 тыс. единиц водной техники.