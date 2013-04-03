Анонс на 4 апреля

* Глава КГГА Александр Попов ознакомится с работой многофункциональной машины класса амфибия Truxor коммунального предприятия «Плесо». Машина класса амфибия представляет собой мультифункциональный вездеход.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится заседание НКРС. Вопросы: Рассмотрение заявлений субъектов хозяйствования о лицензировании. О ведении Реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций. Рассмотрение заявлений операторов относительно номерного ресурса. Рассмотрение проектов законов Украины и других нормативно-правовых актов и др.

* Состоится межведомственное совещание по рассмотрению вопросов разработки Государственной целевой программы по борьбе с опустыниванием и деградацией земель, направленной на выполнение положений Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, и подготовки Национального отчета по внедрению Конвенции, а также реализации проекта ГЭФ / ЮНЕП с поддержки этих мер.

* Состоится выставка-презентация на тему "Современные средства по контролю и потреблению энергоносителей и коммунальных услуг и внедрение энергосберегающих мероприятий". Участники: зам.министра обороны Украины Артур Бабенко, представители структурных подразделений МО и Генштаба ВСУ, а также организаций-производителей приборов учета и контроля энергопотребления и энергосберегающей осветительной продукции. Состоится презентация, показ продукции и обсуждение технических и качественных показателей приборов учета и контроля энергопотребления (счетчиков) и энергосберегающей осветительной продукции (ламп).

* Состоится заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики.

* Пресс-конференция на тему: "Легализация оружия в Украине: за и против" . Состоится презентация данных социологического исследования, посвященного изучению отношения украинцев к легализации ношения и использования оружия. Участники: Евгений Копатько, социолог, учредитель компании "Research&BrandingGroup"; Дмитрий Выдрин, политолог; Константин Стогний, журналист, руководитель студии документальных проектов "Кriminal. ТV".

* Состоится презентация результатов исследования рейтинга инвестиционной привлекательности регионов Украины, который основало Госагентство по инвестициям и управлению национальными проектами в 2012 году. Исследования проводили независимые организации, в частности, Киевский международный институт социологии и Институт экономических исследований и политических консультаций. Будет представлен отчет о результатах исследования. Также будут презентованы: Инвестиционный атлас Украины (2013 г.) и Информационный вестник «Энергия развития» (первый выпуск), созданные Госинвестпроектом. Спикеры:Владислав Каськив, председатель Госинвестпроекта, Игорь Бураковский, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций; Анна Деревянко, исполнительный директор ЕБА; Чимяо Фан, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы; Хорхе Зукоски, президент Американской торговой палаты в Украине; Михаил Добкин, председатель Харьковской ОГА; Андре Куусвек, директор Представительства ЕБРР в Украине.

* Круглый стол на тему: «Украина и МВФ: возможен ли компромисс?». Организатор: Институт Горшенина. Вопросы: Сможет ли Украина обойтись без кредита МВФ? Выплаты по внешним займам растут: далеко ли до дефолта? Кто даст Украине взаймы? Когда украинское правительство поднимет тарифы на газ для населения? Сколько будет стоить доллар? Участники: Роман Шпек, член совета НБУ, старший советник «Альфа Банка»; Виктор Суслов, бывший министр экономики Украины; Алексей Плотников, заслуженный экономист Украины; Людмила Супрун, заслуженный экономист Украины; Олег Устенко, экономический эксперт, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера. Модератор: Владимир Застава, эксперт Института Горшенина.

* Пресс-конференция на тему: "Рынок земель или обращение земель. Что получит в итоге крестьянин? Новый этап земельной реформы". Организатор - Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины. Участники: Николай Миркевич, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины (АФЗУ) Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации; Роман Коринец, президент Национальной ассоциации сельскохозяйственных совещательных служб Украины, Андрей Кошиль, президент Ассоциации "Земельный союз Украины", члены Экспертного центра АФЗУ.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет встречу с делегацией во главе с Премьер-министром Республики Казахстан Сериком Ахметовым.

* Пресс-конференция на тему: «Повлекли ли снегопады и паводки увеличение страховых выплат?». Участники: Александр Залетов, заместитель председателя совета Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ), представители Украинской федерации страхования.

* Состоится дискуссия на тему: "Трансформация системы корпоративного управления в Украине: от принципов - к правилам". Участники: Дмитрий Тевелев, глава НКЦБФР; Александр Окунев, председатель Правления Профессиональной ассоциации корпоративного управления; Игорь Селецкий, председатель Правления ПАО "Фондовая биржа ПФТС"; Владимир Нусинов, директор по корпоративному управлению и ценным бумагам ЧАО "Смарт-Холдинг"; Александр Никишев, управляющий партнер Investor Relations Agency.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и труда. Вопросы: об информации Счетной палаты Украины по результатам анализа состояния задолженности по выплате заработной платы шахтерам Донецкой и Луганской областей; Об информации Счетной палаты Украины по результатам аудита эффективности использования средств государственного бюджета на выполнение полномочий органами Госгорпромнадзора в Днепропетровской и Запорожской областях и др.

* Министр социальной политики Наталия Королевская примет участие в работе Народной коллегии. Во время проведения Народной коллегии министр отчитается перед общественностью о первых 100 днях работы на этой должности и обсудит приоритеты деятельности Министерства. Также состоится брифинг министра социальной политики Наталии Королевской.

* Заседание Совета экспортеров и инвесторов при МИД Украины в обновленном составе. На заседании планируется обсудить вопросы отработки эффективных механизмов продвижения продукции национальных производителей на внешние рынки и привлечения иностранных инвестиций в экономику Украины и др.. Участники: министр иностранных дел Украины Л.Кожара; президент УСПП, ​​А.Кинах; президент УНКМТП В.Щелкунов; президента компании «Чумак» К.Стурен; президента Американо-украинского Делового Совета М.Уильямс; и др.

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