Янукович назначил Ежеля послом Украины в Беларуси

Президент Украины Виктор Янукович назначил Михаила Ежеля Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Беларусь. Текст соответствующего указа размещен на сайте главы государства. Другим своим указом Президент освободил М.Ежеля от должности своего советника. Как сообщал УНИАН, 8 февраля 2012 года В.Янукович освободил М.Ежеля от должности министра обороны Украины. 24 февраля 2012 года Президент назначил М.Ежеля своим советником.

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