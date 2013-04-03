ТОП-10 (3 апреля)

Присяжнюк: возобновление экспорта пшеницы отложено из-за погодных условий

Присяжнюк считает невыгодным участие Украины в черноморском зерновом пуле

Частные денежные переводы в Украину за год составили 7,5 млрд долл.

В МИД подтверждают - финансирование министерства сокращено

Украинские металлопроизводители вышли на индийский рынок с ценами ниже китайских

Кабмин отложил корпоратизацию угольных предприятий на 2014 год

Кабмин предлагает Раде утвердить отчет о выполнении бюджета-2012 с дефицитом 53,5 млрд грн

Украина изучает вопрос строительства двух энергоблоков ХАЭС с использованием старых конструкций

Ставицкий обсудил с МВФ проблемы зависимости Украины от импортируемого газа

Распоряжение Кабмина о полномочиях Миндоходов вступило в силу

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Присяжнюк: возобновление экспорта пшеницы отложено из-за погодных условий

Вопрос относительно экспорта пшеницы, который ранее планировалось возобновить после 10 апреля, пока остается открытым в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Об этом, отвечая на вопрос УНИАН, заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Мы разговаривали с зернотрейдерами, и в связи с аномальными условиями мы еще ждем неделю и потом будем встречаться», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод согласовал с зернотрейдерами возможность дополнительного экспорта 300 тыс. тонн пшеницы.

Ранее решение об ограничении экспорта было принято в связи с тем, что возможности поставки украинской пшеницы на внешние рынки были почти исчерпаны, поэтому экспортировать ее имели право только те компании, которые закупают зерно у Аграрного фонда.

С начала 2012-2013 маркетингового года (1 июля 2012 г. - 1 июня 2013 г.) по состоянию на 1 апреля Украина поставила на внешние рынки 19,4 млн тонн зерновых по сравнению с 13,82 млн тонн на 25 декабря 2012 года.

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Присяжнюк считает невыгодным участие Украины в черноморском зерновом пуле

Участие Украины в черноморском зерновом пуле - объединении стран-зернотрейдеров черноморского бассейна - является невыгодным для Украины на данном этапе. Об этом в интервью журналистам по окончании заседания Кабинета министров заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

"По черноморскому зерновому пулу пока нет идеологии и понимания, и для нашей страны это пока не выгодно", - сказала министр.

Как ранее сообщал УНИАН, идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет.

В мае 2010 года министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк сообщил, что Украина инициирует создание биржи по торговле зерном для стран Причерноморского региона и продолжает обсуждать идею организации вместе с Россией и Казахстаном причерноморского зернового пула. Однако 16 ноября 2011 г. он заявил, что обсуждение вопроса о создании зернового пула Украины, России и Казахстана приостановлено из-за невозможности реализации проекта.

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Частные денежные переводы в Украину за год составили 7,5 млрд долл.

В Украине в 2012 году объемы частных денежных переводов из-за границы увеличились против 2011 года на 7,2% - до 7,5 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в последние три года продолжала расти привлекательность международных платежных систем для перевода средств из-за границы. Так, если в 2008-2009 годах через эти системы проходила треть объемов переводов в Украину, то в 2011 году их доля выросла до 40%, а в 2012 году — до 43%.

«По оценкам Нацбанка, объемы средств, поступивших в страну по неформальным каналам (путем передачи наличных или материальных ценностей), за 2012 год, как и в 2011 году, составили 1 млрд долл., или 13,8% от общих объемов денежных переводов в Украину», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что распределение денежных переводов по странам характеризуется высокой степенью концентрации: более 70% переводов поступило из семи стран.

Лидером по объемам денежных потоков в Украину остается Россия, суммы переводов из которой по сравнению с 2011 годом увеличились на 18,2% - до 2,3 млрд долл.

Всего на страны СНГ в 2012 году приходилось 40,1% объема денежных переводов из-за границы.

По данным НБУ, среди других стран мира основной объем переводов поступил из США и Германии (соответственно 9,3% и 6,2% общего объема денежных переводов в Украину). Всего из стран ЕС поступило 2,3 млрд долл. (или 34,9% от общего объема денежных переводов), что на 4,7% меньше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. По итогам 2011 года объем частных денежных переводов в Украину против 2010 года вырос на 19,7% - до 7,019 млрд долл.

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В МИД подтверждают - финансирование министерства сокращено

В Министерстве иностранных дел Украины подтверждают информацию об уменьшении финансирования министерства.

Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел Украины – руководителя аппарата Андрея Олефирова, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.

«В 2013 году, действительно, произошло уменьшение финансирования Министерства иностранных дел Украины, по сравнению с предыдущим годом», - сообщил А.Олефиров, отметив, что в условиях мирового финансово-экономического кризиса меры жесткой экономии сегодня вынуждены принимать практически все государства мира, в т.ч. страны ЕС.

В такой ситуации, по убеждению А.Олефирова, первоочередной задачей МИД Украины является оптимизация расходов внешнеполитического ведомства с одновременным направлением финансирования на наиболее приоритетные направления внешней политики, определенные руководством государства.

При этом он отметил, что все меры экономии средств, которые принимает и будет принимать МИД Украины в этой связи, происходят в полном соответствии с законодательством Украины, в частности Законом «О дипломатической службе», Законом «Об отпусках», Бюджетным кодексом.

А.Олефиров сообщил, что в течение первого квартала 2013 года МИД Украины была полностью обеспечена оплата труда как в Центральном аппарате министерства, так и в заграничных дипломатических учреждениях, а также финансирование аренды служебных и жилых помещений, коммунальных расходов.

«На сегодняшний день, в любом случае, речь не идет о кадровых сокращениях в заграничных дипломатических учреждениях, вместо этого происходит оптимизация нашей работы по всем направлениям», - заверил дипломат.

А.Олефиров убежден, что все задачи, поставленные перед МИД Украины руководством государства, будут выполнены на самом высоком уровне. В то же время, по его словам, осознавая необходимость улучшения финансовой ситуации, министерством были определены четкие потребности по усилению финансирования отдельных направлений работы, о чем министр иностранных дел докладывал главе правительства Украины. «По результатам премьер-министром даны соответствующие поручения относительно учета этих потребностей во время внесения изменений в Государственный бюджет Украины на 2013 год», - сказал А.Олефиров.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля МИД направило в представительства за рубежом разъяснение, текст которого имеет агентство.

В этом документе за подписью первого заместителя министра иностранных дел Руслана Демченко, в частности, отмечается, что бюджетные назначения на функционирование заграничных дипломатических учреждений в 2013 году сокращены на 95 млн. грн., или на 16,4 млн. дол. По сравнению с 2012 годом.

Речь идет фактически о 14% сокращении бюджетных средств на финансирование деятельности украинских дипломатов за рубежом.

В документе также содержалось поручение пересмотреть договоры аренды на служебные и жилые помещения для уменьшения их стоимости, установить жесткие лимиты на расходование средств на услуги связи, транспортные и медицинские услуги, свести к минимуму расходы на протокольные мероприятия и краткосрочные командировки.

5 марта министр иностранных дел Леонид Кожара выдал отдельное поручение относительно организационных мероприятий, связанных с финансовым обеспечением заграничных дипломатических учреждений в 2013 году. В частности, согласно поручению министра, все, кто подлежит ротации, должны вернуться в Киев до 30 апреля, а дипломатов на замену направят только в декабре. Исключения могут быть сделаны только для тех, кто имеет детей, которые учатся в школах и высших учебных заведениях стран пребывания.

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Украинские металлопроизводители вышли на индийский рынок с ценами ниже китайских

Украинские металлопроизводители плоского проката вышли на индийский рынок с ценовым предложением ниже китайского, в среднем на 45-50 долл./тонну.

Об этом сообщает американский специализированный металлургический сайт.

«Бесполезно предлагать материал по цене в 600 долл./тонну CFR (на условиях стоимость и фрахт), когда пластины (продукт плоского проката) украинских заводов по поставкам в течение мая-июня в конце недели были забронированы по цене 550-555 долл./тонну CFR в Мумбаи», - отмечают эксперты.

Согласно сообщению, ценовое предложение для товарного сорта пластин китайских заводов находится на уровне 596-600 долл./тонну CFR в Мумбаи, по сравнению с украинскими поставками на май-июнь в 550-555 долл./тонну CFR.

Как сообщал УНИАН, ориентировочные цены на производство украинского проката в апреле по сравнению с мартом снизились в среднем на 10-25 долл./тонну.

Эксперты рынка ожидают дальнейшее падение цен в мае на 10-15 долл./тонну, к тому понижению, которое уже имело место.

По данным Государственной службы статистики, Украина в январе-феврале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизила объемы реализации металлургической продукции в денежном выражении на 7,7% - до 30,774 млрд грн.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом Украина снизила объемы реализации металлургической продукции в денежном выражении на 14,27% - до 209,368 млрд грн.

По данным Госстата, производство проката в Украине за январь-февраль сократилось на 5,6% - до 2,9 млн тонн, производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось на 4,8% - до 2,570 млн тонн.

При этом производство чугуна в январе-феврале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилось на 2,4% - до 4,759 млн тонн.

Напомним, продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

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Кабмин отложил корпоратизацию угольных предприятий на 2014 год

Кабинет министров Украины перенес начало корпоратизации государственных угольных предприятий на один год — до 2014 года с 2013 года.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров № 198 от 1 апреля 2013 года.

«В тексте графы «Срок начала корпоратизации (год)» цифры «2012» и «2013» заменить цифрами «2014», - сказано в документе.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце сентября 2012 года Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества провести корпоратизацию государственных угледобывающих предприятий в течение 2012-2014 гг.

Корпоратизации подлежат госпредпряития «Артемуголь», «Орджоникидзеуголь», «Снежноеантрацит», «Макеевуголь», «Донецкая угольная энергетическая компания», «Красноармейскуголь», «Дзержинскуголь», «Краснолиманская», шахтоуправление «Южнодонбасское №1», «Торезантрацит», «Шахтерскантрацит», «Селидовуголь» (все – Донецкая область), «Донбассантрацит», «Луганскуголь», «Первомайскуголь» (все – Луганская область), а также «Волыньуголь» и «Львовуголь».

В феврале 2013 года Министерство энергетики и угольной промышленности Украины создало рабочую группу по координации мероприятий по подготовке к приватизации угледобывающих предприятий.

Ранее министерство энергетики и угольной промышленности определило 13 угольных предприятий, руководители которых должны были не позднее 3 марта 2013 года провести предприватизационную подготовку вверенных им объектов государственной собственности, подлежащих приватизации.

В число таких предприятий входили «Волыньуголь», «Донецкая энергетическая компания», «Макеевуголь», «Красноармейскуголь», «Артемуголь», «Львовуголь», «Орджоникидзеуголь», «Шахтерскантрацит», «Торезантрацит», «Снежноеантрацит», «Луганскуголь», «Первомайскуголь», «Донбассантрацит».

В декабре 2012 года Минфин сообщил, что при условии выполнения программы экономических реформ на 2010-2014 годы в части приватизации и передачи в концессию государственных угледобывающих предприятий и шахт, расходы государственного бюджета в виде дотаций угольному сектору в 2013 году сократятся на 4,7 млрд грн – с 14,6 млрд грн до 9,9 млрд грн, в том числе расходы по себестоимости готовой угольной продукции сократятся на 2,1 млрд грн – с 9,9 млрд грн до 7,8 млрд грн.

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Кабмин предлагает Раде утвердить отчет о выполнении бюджета-2012 с дефицитом 53,5 млрд грн

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде утвердить отчет о выполнении Государственного бюджета Украины на 2012 год с дефицитом 53,445 млрд грн.

Соответствующий проект постановления Верховной Рады зарегистрирован в парламенте 2 апреля (№2688).

Согласно проекту, Кабмин предлагает утвердить отчет о выполнении Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» по доходам в размере 346,054 млрд грн, по расходам - 395,682 млрд грн, по объемам возврата кредитов - 2,277 млрд грн и по объемам предоставленных кредитов - 6,095 млрд грн.

«Несмотря на сложные внешние условия и нестабильность на мировых финансовых рынках в 2012 году, настойчивая работа и консолидация усилий всех органов власти дали возможность обеспечить укрепление финансовой системы, стабильное функционирование бюджетной системы, своевременно рассчитываться по долговым обязательствам государства, выполнять в полном объеме все повышенные социальные обязательства, обеспечивать реализацию важных инфраструктурных и инвестиционных проектов», - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов Украины, Государственный бюджет Украины за 2012 год сведен с дефицитом 53,387 млрд грн, что в 2,3 раза, или на 29,833 млрд грн больше, чем за 2011 год. Дефицит общего фонда госбюджета составил 53,350 млрд грн. В 2012 году доходы госбюджета составили 346,025 млрд грн, что на 31,408 млрд грн, или на 10%, больше показателя 2011 года. В т.ч. в общий фонд госбюджета поступило 289,577 млрд грн, что на 8,9% больше 2011 г. Кассовые расходы госбюджета в 2012 г. составили 395,661 млрд грн, что на 18,7% больше прошлогоднего. В т.ч. расходы общего фонда составили 343,590 млрд грн – на 19,6% больше 2011 г.

По данным Минфина, сводный бюджет за 2012 г. выполнен с дефицитом 50,73 млрд грн.

Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планировались на уровне 373,960 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 322,227 млрд грн, расходы - 413,605 млрд грн, в частности расходы общего фонда - 360,501 млрд грн. Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год был запланирован в размере 38,807 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда - 34,923 млрд грн.

По данным Госстата, номинальный ВВП за 2012 год составил 1408,9 млрд грн, реальный ВВП по сравнению с 2011 годом составил 100,2%.

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Украина изучает вопрос строительства двух энергоблоков ХАЭС с использованием старых конструкций

Украина изучает вопрос строительства третьего и четвертого энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции, сооружение которых было приостановлено в 1990 году, с использованием ранее возведенных конструкций.

Об этом на брифинге в Кабмине сказал министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Мы однозначно будем строить эти блоки. Сейчас специалисты выясняют, как нам максимально воспользоваться теми коммуникациями, которые были построены ранее на этих блоках», - сказал Ставицкий.

«Вести прямую достройку, возможно, будет и нецелесообразно, в связи с изменившейся ситуацией по требованию прежде всего международных организаций, как следствие постфукусимской трагедии», - отметил министр.

Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков ХАЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. Строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.

13 марта 2012 года Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) согласовала технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

6 мая премьер-министр Украины Николай Азаров после встречи с Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым сообщил, что руководство России подтвердило готовность выдать кредит на достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

31 мая заместитель генерального директора ГК «Росатом» - директор Блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров сообщил, что схема кредитования строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС еще не определена, однако возможно выделение межгосударственного кредита.

6 сентября 2012 года Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой атомной электрической станции».

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Ставицкий обсудил с МВФ проблемы зависимости Украины от импортируемого газа

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий обсудил с представителями Международного валютного фонда (МВФ) преодоление проблемы зависимости страны от импортируемого газа путем его замещения на энергоносители собственной добычи.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

«Особое внимание было уделено преодолению проблемы зависимости страны от импортируемого природного газа путем его замещения на энергоносители украинского происхождения. Участники встречи отметили, что в последние годы значительно изменилась структура балансов топливно-энергетических ресурсов, в том числе вследствие диверсификации источников поставок природного газа», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, дальнейшие изменения будут происходить, в частности, за счет реализации проектов постепенного замещения потребления импортируемого природного газа отечественным углем, в том числе внедрения технологий водоугольного топлива и газификации угля, а также реализации инвестиционных проектов по добыче природного газа на шельфе Черного моря с использованием самоподъемных плавучих буровых установок, что обеспечит существенное наращивание объемов газа собственной добычи.

Встреча Эдуарда Ставицкого с делегацией миссии Международного валютного фонда состоялась в среду, 3 апреля.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина в январе-феврале 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 23,2% - до 4,742 млрд куб. м.

При этом, по данным Минэнергоугля, в феврале 2013 года импорт газа уменьшился до 2,251 млрд куб. м по сравнению с 2,49 млрд куб. м в январе.

Средняя таможенная цена на импортный газ для Украины в феврале 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5% - до 419,7 долл. за 1 тыс. куб. м с 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м.

НАК «Нафтогаз Украины» перечислила российскому «Газпрому» свыше 162 млн долларов США за импортированный в феврале 2013 года природный газ, рассчитавшись в полном объеме. Цена природного газа для компании в первом квартале 2013 года составляла около 406 долларов США за 1 тыс. куб. м. Таким образом, «Нафтогаз» в феврале закупил природного газа у «Газпрома» в натуральном выражении около 0,4 млрд куб. м, тогда как в целом в страну в феврале было импортировано 2,251 млрд куб. м.

За последние два года Украина декларирует планы по переходу на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и планы по его частичному замещению отечественным углем.

В конце 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» привлекла у Государственного банка развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) кредит на сумму 3,656 млрд долларов на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

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Распоряжение Кабмина о полномочиях Миндоходов вступило в силу

Министерство доходов и сборов Украины отныне работает в рамках возложенных на него функций и полномочий, оговоренных распоряжением Кабинета министров Украины от 20 марта №166 и опубликованных в газете «Урядовый курьер» 3 апреля, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

Осуществление деятельности Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы прекращаются, а их функции и полномочия передаются, согласно Указу Президента от 18 марта 2013 года №141, передаются Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, в марте Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов, установив, что в составе министерства образуются и действуют подразделения налоговой милиции. Кроме того, глава государства возложил на министерство ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контроля за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте.

В основные задачи Миндоходов также входят: обеспечение единой государственной налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, а также борьба с нарушениями таможенного и налогового законодательства, осуществление в рамках своих полномочий контроля за наполнением бюджетов и целевых фондов.

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