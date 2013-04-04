Власть должна ускорить упрощение условий ведения бизнеса - Клюев

Власть обязана ускорить темпы работы по упрощению условий для ведения бизнеса в Украине, несмотря на все экономические и политические сложности и преграды, которые возникают на этом пути.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, комментируя итоги последнего заседания Комитета по экономическим реформам, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Он отметил, что Президент Украины ставит задачи перед правительством по всем направлениям дерегуляции отечественной экономики. Среди готовящихся изменений секретарь СНБО назвал введение в некоторых сферах запрета для контролирующих органов останавливать работу предприятий без решения суда. Кроме этого стоит задача ликвидировать дублирование функций контролирующих органов и продолжать сокращение разрешительных документов.

По словам А. Клюева, продолжается работа по упрощению процесса администрирования и уплаты налогов, сокращения налоговых проверок и других, обременительных для бизнеса процедур. Продолжается создание сети центров предоставления административных услуг, а также работа по постепенному внедрению в Украине принципов «электронного правительства».

Секретарь СНБО считает, что при введении электронного документооборота внутри власти и в процессе расширения общения государства с гражданами в электронной форме должен быть использован лучший мировой опыт.

По его мнению, должна быть продолжена работа по ускорению, упрощению и удешевлению процедур получения разрешений на строительство, подключения новых жилых и промышленных объектов к коммуникациям.

Секретарь СНБО отметил, что вхождение в сотню стран рейтинга Doing Business достаточно сложная, но выполнимая задача – весь вопрос в сроках. «Чтобы достигать великих результатов, обязательно нужно ставить перед собой амбициозные цели. Мы понимаем, что другие страны тоже работают над улучшением своего инвестиционного климата и нормативной базы. Работоспособность украинского парламента сегодня также не может не беспокоить, но Украина обязана продолжать движение вперед. Поэтому нужно договариваться и работать над упрощением нормативного поля. В кризисных условиях это особенно актуально», - сказал он.

По мнению А. Клюева, для качественного выполнения задач, поставленных Президентом Украины, представители исполнительной власти должны активнее сотрудничать с экспертами международных финансовых институций и рейтинговых агентств. Он напомнил, что в Минэкономразвития создана соответствующая рабочая группа, к работе которой привлечена международная компания Pricewaterhouse Coopers (PwC), также проводятся консультации представителей различных министерств с экспертами МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, Международной финансовой корпорации, международных бизнес-ассоциаций.

Справка УНИАН. Рейтинг благоприятности деловой среды Doing Business ежегодно составляет Всемирный банк и Международная финансовая корпорация.