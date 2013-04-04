ДАЙДЖЕСТ СМИ за 4 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» публикует материал «Кабмин установил минимальные цены на сахар», в котором пишет: в следующем маркетинговом году минимальная цена одной тонны сахарной свеклы составит 338 гривень за тонну, а минимальная оптово-отпускная цена сахара - 4677 гривень за тонну без НДС…

http://delo.ua/business/kabmin-ustanovil-minimalnye-ceny-na-sahar-201360/

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Также «Дело» в публикации «Финансовые итоги дня: Нацбанк ограничит наличные расчеты, если не будет ограничен Радой» подает обзор основных экономических новостей за 3 апреля…

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-nacbank-ogranichit-nalichnye-raschety-esli-201351/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «С «Белым слоном» не все просто» пишет: ВТБ Банк, пытающийся через суд взыскать с компании «Инвест-Маркет Украина» почти 360 млн грн, призвал граждан воздержаться от покупки квартир в харьковском жилом комплексе «Белый слон». Представители банка предупреждают, что сделки по покупке квартир в нем могут быть расторгнуты в суде, поскольку он находится в ипотеке. Юристы не столь категоричны…

http://kommersant.ua/doc/2161905

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Санитарная тревога» пишет: один из крупнейших в мире импортеров растительных масел - Китай - отказывается от закупки подсолнечного масла из Украины без наличия фитосанитарного сертификата. Однако выдача такого документа не предусмотрена украинским законодательством, отмечают участники рынка масложировой индустрии. В результате, по их мнению, Украина рискует потерять перспективный рынок сбыта объемом 550 млн долларов в год…

http://kommersant.ua/doc/2161908

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Издание «Сегодня» в публикации «Налоги для крупных землевладельцев хотят повысить в восемь раз» пишет: в Раде придумали, как пополнить местные бюджеты и казну страны…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Nalogi-dlya-krupnyh-zemlevladelcev-hotyat-povysit-v-vosem-raz.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Киеве вновь подорожала аренда жилья» пишет: за самую дешевую однокомнатную квартиру нужно платить не менее 440 долларов…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/V-Kieve-vnov-podorozhala-arenda-zhilya.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украина vs Россия: «война» на море» пишет: Россия провалила блицкриг по захвату украинского рынка. Одна из причин - торможение Киевом интеграции в Таможенный союз и в Евразийское объединение. Хотя еще в начале 2010 года Москва считала, что в течение года ей удастся одним махом поглотить украинский авиапром и судостроительные предприятия. Теперь все идет с точностью наоборот. Власти двух стран забыли об экономической целесообразности и руководствуются исключительно геополитикой...

http://economics.unian.net/rus/news/163418-ukraina-vs-rossiya-voyna-na-more.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Кремль рекомендует министрам уйти из блогов и соцсетей» пишет: в Белом доме, наоборот, выступают за активное присутствие чиновников в интернете...

http://izvestia.ru/news/547961

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Издание «Ведомости» в публикации «Средний класс в России увеличивается за счет чиновников и силовиков» пишет: средний класс в РФ растет не очень быстро, одна из его особенностей - профессиональный состав…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/10766651/strana_chinovnikov

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Также «Ведомости» в публикации «Московское небо откроют для полетов» пишут: Минтранс РФ разрешил пассажирским самолетам летать над Москвой. Правда, полеты должны осуществляться на высоте не ниже 8 км. Авиавласти хотят снизить эшелон до 1,5 км, что увеличит пропускную способность аэропортов на 30%. Против мэрия Москвы, опасающаяся «копоти»…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/10766581/nebo_nad_moskvoj_otkryto_dlya_poletov

(УНИАН)