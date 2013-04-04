Рыбак не исключает обращения к Президенту относительно роспуска Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак заявляет, что сегодня будет проведено депутатское собрание, и не исключает обращения к Президенту Украины относительно роспуска парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

По словам В.Рыбака, к нему обратились около 240 народных депутатов и “пригласили на собрание депутатов, чтобы рассмотреть ситуацию, сложившуюся в парламенте”.

“Не знаю, какие будут предложения, может быть предложение самораспуститься парламенту, а возможно, будет предложение просить Президента Украины, чтобы он распустил этот парламент, а возможно, еще будут какие-то варианты”, - отметил В.Рыбак.

Он сказал, что послушает депутатов, которые на собрании будут рассматривать эти вопросы.

В то же время председатель ВР не ответил на вопрос, где и когда будет проведено это собрание.

Между тем, как сообщил источник из фракции “Батькивщина”, пожелавший остаться не названным, фракция Партии регионов планирует провести заседание парламента в помещении на Банковой, 6/8.

В то же время, народный депутат Украины Александр Бригинец написал на своей странице в Facebook, что «на углу Институтской и Банковой собираются группы молодчиков общей численностью 200-300 человек, старшие проверяют их по спискам. Параллельно какие-то действия происходят в здании, где работают Комитеты ВРУ на Банковой, 6/8 (у Дома с Химерами): второй этаж, где находится актовый зал, заблокирован, ходят слухи, что Рыбак там что-то будет проводить».

«Странная история, потому что, по идее, через несколько минут начинается Согласительный совет. А власть, как видим, готовит что-то другое, в другом месте…», - цитирует А.Бригинца пресс-служба народного депутата.