В здании комитетов ВР на Банковой открылось собрание парламентского большинства
В зале заседаний в здании на Банковой, где расположены комитеты Верховной Рады, открылось собрание парламентского большинства.
Как передает корреспондент УНИАН, собрание транслируется по телеканалу “Рада”.
В президиуме собрания - председатель Верховной Рады Владимир Рыбак, его первый заместитель Игорь Калетник и председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов.
В.Рыбак открыл депутатское собрание и сообщил: «На это совещание зарегистрировались 240 депутатов», и прибавил, что «люди еще подходят».
Говоря о ситуации, сложившейся в парламенте, В.Рыбак отметил, что он будет исполнять решения большинства.
При этом он призвал присутствующих народных депутатов высказать свои предложения к парламентской оппозиции, обсудить ситуацию и решить, как в дальнейшем будет работать парламент.
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