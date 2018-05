Сайт ВР обновляет данные о принятых сегодня законах, однако не отображает детальных результатов голосования

Официальный сайт Верховной Рады публикует и обновляет данные о законопроектах, проголосованных сегодня депутатами на пленарном заседании, которое проходило на ул.Банковой, 6-8, но почему-то не отображает детальных количественных результатов голосования.

Так, на интернет-странице постоянно обновляется раздел «Прохождение законопроекта», но одновременно в разделе «Хронология рассмотрения законопроекта» содержится предупреждение о том, что это «*Неофициальный результат рассмотрения, формирующийся сиcтемой "Рада" со слов председательствующего на заседании (возможны неточности)».

Кроме того, раздел «Результаты голосования» по проголосованных сегодня законопроектах вообще не работает. Хотя за другие дни по проголосованным документам в этом разделе можно посмотреть подробную информацию о том, сколько депутатов поддержало проект, не поддержало, или воздержались, а также - сведения о том, кто и как голосовал.

Например, под проголосованным сегодня проектом «Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления пени в случае невыплаты заработной платы, стипендии, пенсии или другой установленной законом выплаты или ее задержки" (№ 2547 от 15.03.2013) указано, что «Последний этап прохождения: Принято в первом чтении (04.04.2013)».

При клике на колонку «Результаты голосования», сначала, как всегда, появляется просьба «Выберите необходимые голосования для просмотра и нажмите "подробнее". Предварительно выбраны все голосования, кроме голосований по поправкам. Чем больше выбрано голосований, тем длиннее время генерации страницы и ее объем.» Но выбрать само голосование невозможно, потому что в ответ на следующий клик, появляется надпись «Not Found The requested URL /pls/radan_gs09/ns_zakon_gol_dep_list was not found on this server. Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.0.0 Oracle-HTTP-Server Server at w1.c1.rada.gov.ua Port 7780» (Не найдено. URL не найден на сервере. - рус.)

Таким образом, на сайте ВР невозможно посмотреть, сколько депутатов вообще проголосовало, и, в частности, поддержало законопроект. Аналогичная ситуация и с другими проектами, проголосованными 4 апреля, хотя раньше на сайте Рады подобная информация обновлялась оперативно.

Стоит также отметить, что сегодняшнее заседание Рады проходило не в зале на Грушевского, 5, а в помещении, вероятно, не оборудованном специальными системами для голосования. Поэтому подсчет голосов ведется «вручную».

Заседание уже закрыто. За сегодняшний день депутаты рассмотрели минимум полтора десятка законов. В частности, внесены изменения в бюджет-2013 для обеспечения деятельности Миндоходив и сборов и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям; внесены изменения в Бюджетный кодекс относительно определения некоторых доходов бюджета; принят закон о назначении пенсии родителям, которые воспитали пятерых и более детей; отклонен проект изменений в Бюджетный кодекс относительно финансирования эксперимента в сфере здравоохранения; возвращены на доработку правительственный проект закона относительно совершенствования законодательства по противодействию коррупции. Также ряд законов было принято за основу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 апреля, председатель ВР Владимир Рыбак открыл заседание парламента в здании парламентских комитетов на улице Банковой при участии членов фракций Партии регионов и КПУ. Изменение адреса мотивировали тем, что оппозиция блокирует трибуну и мешает принимать законы.

Напомним, что оппозиция заблокировала трибуну и президиум ВР 2 апреля после того, как парламент отказался назначить выборы Киевского городского головы и Киевсовета на 2 июня, как того требует законодательство.

Перед открытием заседания на Банковой, народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык от имени счетной комиссии объявил, что в помещении на Банковой, где начались депутатские собрания, зарегистрировались 244 народных депутата. Однако, представители оппозиции в Раде утверждают, что на Банковой собралось не более 168 депутатов. В то же время, ни одна сторона не смогла доказать свою правоту.

Согласно Регламенту ВРУ, решения принимаются большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады (т.е. 226-ю голосами).