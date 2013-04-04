МИД: дата встречи Януковича с президентами стран ТС еще не определена

Дата встречи Президента Украины Виктора Януковича с президентами стран Таможенного союза еще не определена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Украины Виктор Майко.

“Работает посольство наше в Москве, работает посольство Российской Федерации в Киеве, фиксированной даты еще нет”, - сказал В.Майко.

Он также сообщил, что место проведения такой встречи еще также не определено.

Как сообщал УНИАН,ориентировочно в апреле президенты Украины, РФ, Казахстана и Беларуси планируют обсудить вопрос присоединения Украины к положениям Таможенного союза.