Анонс на 5 апреля

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится заседание пресс-клуба клуба ОАО «АК« Киевводоканал» на тему: «Сравнение показателей речной и водопроводной воды». Пресс-клуб проведут: главный инженер Департамента эксплуатации водопроводного хозяйства ОАО «АК «Киевводоканал» Владимир Костюк и советник председателя правления по вопросам информационной политики ОАО «АК «Киевводоканал» Виктория Яковлева.

* Состоится брифинг о порядке осуществления перевозок на железнодорожном транспорте в связи с введением продажи именных проездных документов с 6 апреля 2013.

* Пресс-конференция на тему: «Сможет ли государство прокормить контрактную армию?». Вопросы: Какая армия нужна Украине? Как изменится профессиональный уровень украинских военных после перехода от призыва на полностью контрактный способ формирования ВС? Чем отличается внеблоковость от нейтралитета, и нужно ли что-то из этого Украине? Сможет ли новая армия стать залогом суверенитета и независимости страны? и др. Участники: Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения; Валерий Рябых, зам.директора информационно-консалтинговой компании «Defense Express»; Татьяна Мокротоварова, главный редактор еженедельника «Комментарии».

* Под председательством министра социальной политики Натальи Королевской состоится Коллегия Министерства социальной политики Украины. По завершению Коллегии состоится брифинг Наталии Королевской.

* Круглый cтол на тему: "Правительство снова наступает на "старые грабли" и планирует ввести спецпошлину - новый побор на украинцев, которые планируют купить иномарку" . Участники: Роман Ванзуряк, глава подкомитета по вопросам усовершенствования Таможенного кодекса Украины, унификации норм таможенного законодательства Украины с законодательством ЕС Комитета ВРУ по вопросам налоговой и таможенной политики; Анатолий Витив, член Комитета ВРУ по вопросам транспорта и связи; Александр Величко, партнер юридической фирмы "ЛЕГАТО", Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ; Эдуард Леонов, зам.председателя Специальной контрольной комиссии ВРУ по вопросам приватизации; Олег Назаренко, гендиректор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров и др.

* Вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко посетит с рабочей поездкой Харьковскую область. Программой визита предусматривается участие К.Грищенко в совещании по вопросам подготовки IT-специалистов, которое состоится в Харьковском национальном университете имени В.Н.Каразина. Также вице-премьер-министр посетит Научно-технологический комплекс «Институт монокристаллов» НАН Украины, детский лечебно-оздоровительный центр «Солнечный», Харьковскую специализированную школу I-III ступеней № 62 и другие.

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