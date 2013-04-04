ТОП-10 (4 апреля)

Россия прорабатывает вариант строительства в обход Украины еще одного газопровода

Польша не видит целесообразности в "газовом" предложении Путина

Кабмин утвердил перечень строительства объектов к Евробаскету-2015 на 200 млн грн

Украина пока не закачивает российский газ в газохранилища. Запасов достаточно - Ставицкий

Авария на Углегорской ТЭС будет иметь долгосрочные негативные последствия - экологи

Рада направила 5,88 млрд грн на финансирование Миндоходов

Депутаты внесли изменения в бюджет относительно госгарантий

Депутаты освободили от уплаты пошлины определенные группы товаров

Размер Фонда гарантирования вкладов продолжает сокращаться

Хозсуд Киева запретил компании Ferrexpo отчуждать акции Полтавского ГОКа

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Россия прорабатывает вариант строительства в обход Украины еще одного газопровода

Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проработать строительства в обход Украины газопровода «Ямал–Европа–2» через Беларусь.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

«Мы в связи с «Северным потоком» и «Южным потоком» фактически отказались от "Ямал–Европа–2". «Южный поток»: мы уже практически начали работы, строительство набирает обороты. Тем не менее, я просил Вас вернуться к проекту «Ямал–Европа–2». Знаю, что Вы активно прорабатываете этот вопрос с партнёрами. Речь идёт о повышении надёжности газоснабжения Польши, Словакии, Венгрии», - сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что в связи с вводом в действие «Северного потока» не может быть полным повторением «Ямал–Европа–1».

В свою очередь, А.Миллер отметил, что остаётся вопрос надёжности и стабильности поставок для Центральной Европы и для восточной части: таких стран, как Польша, Словакия, Венгрия.

«В этой связи по Вашему поручению мы проработали вариант строительства газопровода с территории Белоруссии с пониманием того, что сегодня транзит через территорию Белоруссии по газопроводу Ямал–Европа–1 является для нас самым экономически эффективным», - сказал он.

Он напомнил, что эта газотранспортная система на сегодняшний день находится в собственности «Газпрома» и этот маршрут является самым эффективным.

«Анализ рынка показал, что мы могли бы ориентироваться на 15 миллиардов кубических метров газа. И были проведены переговоры с нашими венгерскими, словацкими и польскими коллегами на корпоративном уровне. И мы готовы были бы приступить к разработке предварительного технико-экономического обоснования, приступить к началу прединвестиционной стадии», - сказал А.Миллер и добавил, что эти работы можно провести к 2018–2019 годам.

Как сообщал УНИАН, газопровод Ямал-Европа связывает российские газовые месторождения с Европой и проходит через территорию Беларуси и Польши. ГТС на территории Беларуси находится в собственности «Газпрома».

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Польша не видит целесообразности в "газовом" предложении Путина

Возобновление проекта строительства газопровода "Ямал-Европа-2" представляется сомнительным с учетом новых проектов в области транспортировки газа, заявил журналистам министр государственной казны Польши Миколай Будзановский, курирующий ТЭК.

"Никто, кроме польской фирмы и польского правительства, не может принимать решения о транзите через польскую территорию. Поэтому мы деликатно отмечаем, что ни по каким подсказкам от кого-либо, а тем более от "Газпрома", на этот счет мы не будем строить новую сеть транспортировки газа в Польшу или ЕС", - сказал он.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" вернуться к проработке проекта газопровода "Ямал-Европа-2" для повышения надежности поставок в Польшу, Словакию и Венгрию.

"Принимая во внимание строительство СПГ-терминала в Свиноуйсьце, который мы хотим ввести в строй в 2014 году, планы, касающиеся добычи сланцевого газа в стране, также смычку между системами, которые уже построены - на границе с Германией, на границе с Чехией и планируемого газового проекта со Словакией, который был объявлен премьером, - то сегодня представляется сомнительным смысл строительства дополнительной инфраструктуры, которая будет увеличивать нашу зависимость от импорта газа от одного поставщика. Мы выбираем несколько иную модель - модель диверсификации и поиска новых поставщиков, чтобы цена была максимально низкой", - сказал министр.

Будзановский подчеркнул, что решение о прокладке второй нитки газопровода по территории Польши находится в исключительной компетенции польского правительства. Оператором строительства газопроводов на территории Польши является подконтрольная государству компания Gaz-System, передает РИА "Новости".

"Глядя на 2011-2012 годы, мы наблюдаем снижение импорта российского газа в ЕС - на 10 миллиардов кубометров, так что это достаточно сомнительно и с экономической точки зрения. Сегодня я как бы не вижу пространства для освоения дополнительно, положим, 15 миллиардов кубометров российского газа", - сказал министр. Он напомнил, что в 1993 году правительства РФ и Польши договорились о строительстве второй нитки этого газопровода, но после вступления Польши в ЕС в 2004 году "ситуация изменилась".

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Кабмин утвердил перечень строительства объектов к Евробаскету-2015 на 200 млн грн

Кабинет министров утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта спортивных сооружений и физкультурно-спортивной инфраструктуры и организационных мероприятий на 2013 год по подготовке и проведению в Украине финального турнира Чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.

Соответствующее распоряжение Кабмина (№161 от 11 марта 2013 г.) опубликовано в газете «Урядовый курьер» (№63 от 4 апреля т.г.).

Согласно документу, 142,4 млн грн предусматривается выделить на обеспечение многофункциональными спортивными сооружениями. В частности, 70 млн грн планируется направить на проектирование и капремонт второй очереди здания Дворца спорта в Киеве, 72,4 млн грн - на проектирование и реконструкцию здания спортивного дворца «Метеор» в Днепропетровске. На проектирование и строительство тренировочных баз предусматривается выделить 16,9 млн грн, в том числе в Киеве - 0,5 млн грн, Донецкой области - 0,5 млн грн, Днепропетровской области - 14,4 млн грн, Одесской области - 0,5 млн грн, Львовской области - 0,5 млн грн, Харьковской области - 0,5 млн грн.

При этом на проектирование и строительство тренировочных комплексов для подготовки национальной сборной команды планируется направить 40,7 млн грн, в том числе в Киеве (Киевской области) - 39,3 млн грн, Львовской области - 0,7 млн грн, Крыму - 0,7 млн грн.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года Украина официально получила право на проведение Чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных в 2015 году.

По данным вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула, в Украине в рамках подготовки к проведению Евробаскета-2015 будут построены шесть новых спортивных арен - в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Львове и Харькове.

А.Вилкул сообщил, что государственное финансирование подготовки чемпионата составит 7,057 млрд грн. Частными инвесторами на строительство спортивных арен в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Львове и Харькове будет израсходовано около 4,3 млрд грн.

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Украина пока не закачивает российский газ в газохранилища. Запасов достаточно - Ставицкий

Украина с начала апреля не закачивает российский газ в газохранилища, и на сегодняшний момент газа в Украине достаточно для обеспечения жизнедеятельности страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал 4 апреля журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

В частности, отвечая на вопрос о том, закачивает ли Украина российский газ, Э.Ставицкий сказал: «Пока не берем. На сегодняшний день не прокачиваем. Прокачиваем только транзит». Он отметил, что точная информация по этому вопросу может быть только в конце апреля. «Пока мы не отбираем по первой неделе апреля. Мы не отбираем в хранилище российский газ. У нас в хранилищах достаточно газа для обеспечения жизнедеятельности страны», - сказал Э.Ставицкий. Он сообщил, что на сегодняшний день объем газа в хранилищах составляет 8 млрд 852 млн кубометров.

Как сообщал УНИАН, Украина в феврале 2013 года существенно сократила закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 миллиона долларов, в то время как в феврале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долларов.

В феврале 2013 года, по данным Министерства экономического развития и торговли Украины, средняя таможенная цена на импортный газ для Украины снизилась по сравнению с январем на 1,5% - до 419,7 долл. с 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м.

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Авария на Углегорской ТЭС будет иметь долгосрочные негативные последствия - экологи

Пожар на Углегорской угольной тепловой электростанции (ТЭС), который уничтожил крупнейший энергообъект в Донецкой области, является техногенной катастрофой с долгосрочными негативными последствиями как для окружающей среды, так и для людей.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном экологическом центре Украины.

Во время пожара, который длился более 15 часов, горело электротехническое оборудование, в том числе четыре высоковольтных трансформатора, в каждом из которых находилось 40 тонн масла.

"При горении этого масла выделяются опасные органические соединения, включая диоксины и фураны. При неконтролируемом горении угольного топлива, конструкций и оборудования станции в атмосферу было выброшено огромное количество токсичных веществ, включая тяжелые металлы, соединения серы и органические вещества, которые не разлагаются в природе, а накапливаются в почвах", - сказано в сообщении Национального экологического центра.

Образовавшая в результате аварии зольная пыль, разнесенная воздушными массами на значительные расстояния, может привести к загрязнению почв и водоемов на больших территориях. Это, в свою очередь, может привести к повышению концентрации токсичных веществ в продуктах питания, производимых на пострадавших территориях, и ухудшению общей экологической ситуации в регионе, констатируют специалисты центра.

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко заявил, что результатом пожара на Углегорской ТЭС может стать значительное увеличение легочных заболеваний среди жителей прилегающих территорий.

"Чернобыль был опасен выбросом радиации. Пожар на ТЭС в Донецкой области радиацию не выбрасывает. Он выбрасывает огромное количество углеводородов, которые загрязняют воздушный бассейн и могут способствовать развитию легочных заболеваний людей, живущих вблизи. В этом отличие одной аварии от другой", - заявил эколог журналистам.

При этом В.Борейко воздержался от оценок действий властей по ликвидации пожара и его последствий. "Что касается оценки действий властей по ликвидации пожара, то я не могу сказать что-либо конкретное, поскольку не располагаю необходимой информацией", - отметил он.

Ранее начальник Государственной экологической инспекции в Донецкой области Виталий Вишневский рассказал, что главной экологической проблемой остается очистка вод, которые использовались для тушения пожара и скопились на территории пострадавших цехов.

Как сообщал УНИАН, в результате мощного пожара 29-30 марта, возникшего из-за возгорания угольной пыли, выгорела построенная в 70-х годах первая очередь Углегорской ТЭС. Огонь уничтожил четыре пылеугольных энергоблока общей мощностью 1200 МВт.

В результате аварии жители 12-тысячного Светлодарска, города-спутника станции, остались без электроснабжения, отопления и горячей воды.

Катастрофа сорвала планы правительства по приватизации ПАО "Центрэнерго", а также усугубила и без того острую проблему сбыта угля государственными угледобывающими предприятиями. Углегорская ТЭС ежегодно закупала около 2 млн тонн.

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Рада направила 5,88 млрд грн на финансирование Миндоходов

Верховная Рада Украины направила 5,88 млрд грн на финансирование деятельности Министерства доходов и сборов Украины в 2013 году. Соответствующий законопроект был принят сегодня, 4 апреля, на заседании парламента, сообщается на официальном сайте ВР.

Согласно бюджетной росписи финансирования, 5,3 млрд грн будут выделены из общего фонда государственного бюджета, 0,5 млрд грн – из специального фонда бюджета.

На руководство и управление сферой доходов и сборов будет направлено 95% (5,6 млрд грн) выделенных ассигнований.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины отныне работает в рамках возложенных на него функций и полномочий, оговоренных распоряжением Кабинета министров Украины от 20 марта №166 и опубликованных в газете «Урядовый курьер» за 3 апреля.

В марте Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов, установив, что в составе министерства образуются и действуют подразделения налоговой милиции. Кроме того, глава государства возложил на министерство ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контролю за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте. В основные задачи Миндоходов также входят обеспечение единой государственной налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, борьба с нарушениями таможенного и налогового законодательства, осуществление в рамках своих полномочий контроля за наполнением бюджетов и целевых фондов.

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Депутаты внесли изменения в бюджет относительно госгарантий

Большинство Верховной Рады приняло закон «О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год" (относительно государственных гарантий) (№2476).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 230 народных депутатов, при необходимых 226.

Законом вносятся изменения в пункты 1 и 3 статьи 6 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

В соответствии с законом, пунктом первым статьи 6 устанавливается, что в 2013 году государственные гарантии могут предоставляться в объеме до 50 млн грн по решению Кабинета министров Украины для обеспечения полного или частичного выполнения долговых обязательств по заимствованиям субъектов ведения хозяйства - резидентов Украины государственного сектора экономики для кредитования проектов инвестиционного характера на объектах, имеющих общегосударственное значение.

В том числе по таким возможным направлениям: по обязательствам Государственного агентства автомобильных дорог Украины; по обязательствам ПАО «Украинский банк реконструкции и развития; по заимствованиям Государственного ипотечного учреждения; по обязательствам субъектов ведения хозяйства, объекты государственной собственности которых относятся к сфере управления Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, которые осуществляют реализацию национальных проектов.

А также для финансирования инвестиционных, инновационных, инфраструктурных и других проектов развития, которые имеют стратегическое значение и реализация которых будет способствовать развитию экономики Украины, в том числе экспортоориентированных и энергосберегающих проектов; для реализации проекта строительства мостового перехода через реку Днепр в г. Запорожье.

Условия предоставления государственных гарантий устанавливаются Кабмином.

При этом Госагентство автомобильных дорог освобождается от обязательства предоставлять имущественное или другое обеспечение выполнения обязательств по государственным гарантиям и вносить плату за предоставление государственных гарантий.

Пунктом третьим статьи 6 определяется, что условия предоставления госгарантий устанавливаются Кабмином. Главные распорядители бюджетных средств по решению правительства могут освобождаться от обязательства предоставлять имущественное или другое обеспечение выполнения обязательств по государственным гарантиям и вносить плату за их предоставление.

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Депутаты освободили от уплаты пошлины определенные группы товаров

Большинство Верховной Рады приняло закон "О внесении изменения в пункт 4 раздела ХХІ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно освобождения от налогообложения ввозной пошлиной товаров, которые ввозятся на таможенную территорию Украины в рамках реализации проектов (программ) за счет международной технической помощи, которая предоставляется в соответствии с действующими международными договорами, инициативой стран Большой восьмерки "Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения".

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 229 народных депутатов, присутствующих на заседании ВР, которое проходило в помещении парламентских комитетов.

По данным Информационного управления Аппарата Верховной Рады, в частности, законодательным актом Таможенный кодекс дополнен положениями, согласно которым "Информационное взаимодействие между гарантами и таможенными органами осуществляется с помощью средств электронной связи путем направления авторизованных сообщений в электронной форме, засвидетельствованных электронной цифровой подписью гарантов и/или должностных лиц таможенных органов, круглосуточно, с периодичностью не более 30 минут.

При осуществлении информационного обмена гарантам предоставляется информация о статусе всех полученных финансовых гарантий, а именно о:

приеме или отказе в приеме, прекращении действия выданных гарантами финансовых гарантий; реквизитах (номер и дата оформления) таможенных деклараций или документов контроля над перемещением товаров, к которым прикреплены финансовые гарантии с указанием дать и времени прикрепления;

дате начала перемещения товаров (и/или начале перемещения каждой партии товара или ее части) с указанием номеров транспортных средств, даты конечного срока доставки товаров на таможни назначения, кодов товаров согласно УКТВЭД, количества товаров (в основных и дополнительных единицах измерения), суммы таможенных платежей;

недостаточности финансовых гарантий для оформления таможенных деклараций или документов контроля над перемещением товаров с указанием недостающей суммы обеспечения уплаты таможенных платежей;

номере и дате составления акта о наступлении гарантийного случая по выданным гарантами финансовым гарантиям;

освобождении финансовых гарантий с указанием даты и времени доставки товаров (каждой партии товара или ее части) до таможен назначения и реквизитов (номер и дата оформления) таможенных деклараций или документов контроля над перемещением товаров, по которым состоялось подтверждение выполнения обязательств, обеспеченных финансовыми гарантиями".

Документом также предусмотрено, что освобождение (возвращение) финансовой гарантии в случае частичного поступления товаров на таможню назначения осуществляется: после завершения перемещения всего количества товаров, указанных в таможенной декларации или в документе контроля над перемещением товаров; на основании заявления декларанта или уполномоченного им лица об отсутствии дальнейшего перемещения товаров, указанных в таможенной декларации или в документе контроля над перемещением товаров.

По закону, индивидуальная (одноразовая) финансовая гарантия в бумажном виде применяется исключительно во время перемещения товаров через таможенную границу Украины с применением таможенной декларации или документа контроля над перемещением товаров, оформленных на бумажном носителе. Электронная копия такой индивидуальной (одноразовой) финансовой гарантии направляется в единую автоматизированную информационную систему таможенных органов Украины авторизованным электронным сообщением гаранта. Индивидуальная (одноразовая) финансовая гарантия в виде электронного документа применяется во время перемещения товаров через таможенную границу Украины с применением таможенной декларации или документа контроля над перемещением товаров, оформленных на бумажном носителе или в виде электронного документа.

Генеральная финансовая гарантия предоставляется для обеспечения уплаты таможенных платежей по таможенным декларациям или документам контроля над перемещением товаров, которые декларант или уполномоченное им лицо планируют подать на протяжении одного года. Многоразовая и генеральная финансовые гарантии предоставляются исключительно в виде электронного документа. Финансовые гарантии в виде электронного документа предоставляются путем направления в единую автоматизированную информационную систему таможенных органов Украины авторизованного электронного сообщения гаранта. Прикрепление электронной копии индивидуальной (одноразовой) финансовой гарантии в бумажном виде или финансовой гарантии в виде электронного документа к таможенной декларации или документу контроля над перемещением товаров осуществляется с помощью автоматизированной системы таможенного оформления. Завершение оформления таможенной декларации или документа контроля над перемещением товаров является подтверждением приема финансовой гарантии как обеспечения выполнения обязательств перед таможенными органами. Подтверждением приема индивидуальной (одноразовой) финансовой гарантии в бумажном виде является проставление таможенным органом штампа соответствующего таможенного обеспечения на всех экземплярах финансовой гарантии.

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Размер Фонда гарантирования вкладов продолжает сокращаться

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц в марте снизился на 16,1% - до 4,79 млрд грн, сообщил фонд на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, в марте финансовые ресурсы фонда сократились на 16,1%, или на 0,92 млрд грн, с начала года - на 21,4%, или на 1,3 млрд грн. На 1 апреля 2013 года объем финансовых ресурсов фонда составил 4,79 млрд грн, участниками фонда являются 173 банка.

Как сообщал УНИАН, размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц в феврале снизился на 5,3% - до 5,71 млрд грн, финансовые ресурсы фонда на 1 марта составили 5,71 млрд грн, а участниками фонда являлись 174 банка.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.

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Хозсуд Киева запретил компании Ferrexpo отчуждать акции Полтавского ГОКа

Хозяйственный суд Киева запретил компании Ferrexpo отчуждать акции Полтавского горно-обогатительного комбината, говорится в документе, текстом которого располагает УНИАН.

«Запретить компании Ferrexpo и другим лицам совершать действия, направленные на отчуждение любым способом простых именных акций эмитента ценных бумаг «Полтавского горно-обогатительного комбината», - сказано в документе.

Данное решение было принято по иску компаний Gilson Investments Limited, Emsworth Assets Limited, Calefort Developments Limited и Trimcrоft Services Limited.

Хозсуд Киева также запретил компании «Майнинг-Регистр» вносить любые изменения в реестр собственников именных ценных бумаг, связанные с переходом права собственности на простые именные акции эмитента ценных бумаг комбината.

Ferrexpo пока не прокомментировала судебное решение по Полтавскому ГОКу.

Компании-истцы просили суд также обязать Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) отменить свидетельства 2003-2008 гг. о регистрации выпуска акций общим количеством 638 752 882 штук на сумму около 6,362 млрд грн, а также признать за истцами право собственности на простые именные акции, эмитированные Полтавским горно-обогатительным комбинатом. В частности, признать право за компанией Gilson Investments Limited на 4 346 512 штук (6,59% от общего количества акций), за Emsworth Assets Limited – 8 000 000 штук (12,14% акций), за Calefort Developments Limited – 8 000 000 штук (12,14% акций) и за компанией Trimcrоft Services Limited – 6 144 006 штук (9,32% акций).

Предметом исковых требований является восстановление положения компаний, существовавшего до нарушения их прав.

В документе сказано, что компании намерены привести реестр владельцев именных ценных бумаг комбината в соответствие с состоянием на 18.11.2002 г. и признать их право собственности на акции.

Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности – окатышей. Ей принадлежит 97,33% акций Полтавского ГОКа.

Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, с 2007 года котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи. На бирже тогда были проданы 25% акций компании за 420 млн долл.

В 2012 году компания Ferrexpo сократила чистую прибыль на 62,5% - до 215,6 млн долл.

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