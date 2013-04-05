Политика США в отношении Украины пока остается прежней - Теффт

Политика США в отношении Украины будет оставаться такой, как сейчас, заверил посол США в Украине Джон Теффт.

Об этом он сказал в Донецке на встрече с журналистами.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о том, будет ли Конгресс США рассматривать вопрос о введении санкций против государственных деятелей Украины из-за политических репрессий в стране, посол сказал: «Вы знаете, что Конгресс одобрил закон в декабре относительно Украины (в Конгрессе США был зарегистрирован проект новой резолюции по Украине и освобождению политических заключенных - УНИАН). И одновременно был одобрен «закон Магнитского» (законопроект о введении визовых и экономических санкций против российских чиновников, входящих в «список Магнитского» - УНИАН), но он касается больше России. И я не знаю, чтобы какие-то инициативы звучали по этому поводу касательно Украины».

Говоря о перспективах украинско-американских отношений, Д. Теффт подчеркнул, что политика США в отношении Украины пока остается прежней.

«Если стоит вопрос о политике, то политика США в отношении Украины будет такой, какой она есть сейчас», - сказал посол. При этом он добавил: «Эта политика была недавно озвучена, когда была с визитом здесь заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Венди Шерман - мы считаем уместными непосредственный диалог, непосредственное общение с сегодняшним украинским руководством».

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