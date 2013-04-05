ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 апреля

Экономические материалы

Украинские СМИ

Портал «Дело» публикует материал «Альтернативная энергетика: кому и куда выгодно вкладывать деньги?», в котором пишет о том, что представляет собой сектор возобновляемой электроэнергетики в Украине и каковы перспективы его развития…

http://delo.ua/business/alternativnaja-energetika-komu-i-kuda-vygodno-vkladyvat-dengi-201435/

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Также «Дело» в публикации «Финансовые итоги дня: Золото может подешеветь, а УБРР будет работать под госгарантии» подает обзор основных экономических новостей за 4 апреля…

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-zoloto-mozhet-podeshevet-a-ubrr-budet-rabo-201471/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Инвестирование на местности» пишет: иностранным инвесторам рекомендуют вкладывать средства в бизнес-проекты Харьковской и Львовской областей, избегая вложений в предприятия Черновицкой области. Подготовленный по заказу правительства рейтинг инвестиционной привлекательности регионов призван стать картой для компаний, плохо ориентирующихся в украинских реалиях. Однако эксперты считают, что такой рейтинг больше оценивает не реальную экономическую отдачу, а усилия и открытость местных властей…

http://kommersant.ua/doc/2162556

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Зала на них не хватает» пишет: представители правящего большинства нашли возможность принимать необходимые им законопроекты. Они провели заседание Верховной Рады за пределами сессионного зала - в здании парламентских комитетов. На такой шаг фракции Партии регионов и Компартии пошли в ответ на блокирование оппозицией парламентской трибуны. Действия большинства в оппозиции назвали «новым ГКЧП» и потребовали от генпрокурора возбудить уголовное дело за захват государственной власти…

http://kommersant.ua/doc/2162375

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Издание «Сегодня» в публикации «Через украинскую трубу будет прокачиваться газ в самом минимальном объеме» – эксперт» пишет: Россия готовится оставить нашу газотранспортную систему «не у дел»…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/CHerez-ukrainskuyu-trubu-budet-prokachivatsya-gaz-v-samom-minimalnom-obeme-ekspert.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Украине хотят ввести новые штрафы за парковку авто» пишет: составлять протоколы смогут не только люди в форме, но и чиновники…

http://www.segodnya.ua/economics/avto/V-Ukraine-hotyat-vvesti-novye-shtrafy-za-parkovku-avto.html

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Чиновников-взяточников лишат пенсии за выслугу лет» пишет: предложение депутатов может уменьшить пенсионный доход провинившихся госслужащих в два с лишним раза...

http://izvestia.ru/news/548038

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Издание «Ведомости» в публикации «Суд может защитить вкладчиков кипрских банков» пишет: списание средств частных вкладчиков кипрских банков для спасения Кипра остановлено местным судом. Судьбу денег решит Верховный суд…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10813301/spaseniyu_kipra_meshaet_konstituciya

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Также «Ведомости» в публикации «Власти ищут инвестора на самый дорогой мост страны» пишут: правительство РФ готово искать инвестора для нового мегапроекта - моста через Лену. На него будет потрачено 54,7 млрд рублей…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/10813191/samyj_dorogoj_most

(УНИАН)