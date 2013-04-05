Власть хочет утвердить Нацпрограмму сотрудничества Украина - НАТО
На заседании Кабинета министров Украины одобрен проект Указа Президента Украины «Об утверждении Годовой национальной программы сотрудничества Украина – НАТО на 2013 год».
Об этом говорится в сообщении пресс-службе Министерства иностранных дел, размещенному на Правительственном портале 3 апреля с.г.
Проект Указа Президента и названной Годовой национальной программы разработан Министерством иностранных дел Украины с целью оказания международного содействия реформам, проводящихся в нашем государстве.
В проект Программы включены предложения 36 органов исполнительной власти Украины разного уровня.
Программой определяются приоритетные мероприятия по реформированию, в частности, сектора обороны Украины, подходов к борьбе с коррупцией и международным терроризмом, отраслей экономики и энергетической безопасности и пр., а также задачи по активизации взаимодействия с ключевыми международными организациями регионального и мирового уровня.
Учитывая опыт предыдущих лет, в новой редакции Программы впервые конкретизированы мероприятия и ответственные исполнители, что должно существенно упростить ее реализацию.
21 января с.г. проект Программы также был обсужден со стороной НАТО, которая дала ей позитивную оценку и выразила готовность способствовать ее реализации, отмечается в сообщении.
Выполнение Программы позволит продолжить привлечение передового международного опыта в разных сферах реформирования государства, в первую очередь – оборонного сектора.