Львов просит возместить 1,2 млн грн, использованных на борьбу со стихией

Львов подал в областную комиссию по чрезвычайным ситуациям свои расчеты по возмещению тех ресурсов, которые были сверх запланированных использованы на борьбу со стихией.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель городского головы Львова Олег Синютка.

По его словам, также уже подготовлены предложения относительно закупки техники, а согласовать соответствующие расходы из бюджета города предлагается на ближайших сессионных заседаниях.

“Мы подали в областную комиссию по чрезвычайным ситуациям наши расчеты. И мы хотели бы, чтобы из областного и государственного бюджета, в связи с чрезвычайной ситуацией, нам возместили 1 млн 213 тысяч. Это, если не учитывать еще около миллиона гривен, которые связаны с работой “Львовводоканала”. Если говорить о средствах, которые сверх запланированных, в связи с чрезвычайной ситуацией, были использованы, чтобы привести город в порядок, – это 1 млн 200 тысяч”, - отметил О.Синютка.

Он также добавил, что „ми не можем пожертвовать этими средствами, потому что это основные статьи расходов – дизтопливо, бензин и заработная плата рабочих. Тех запасов пескосмеси и дизельного топлива, которые мы закупили, готовясь к зимнему периоду, нам хватило, чтобы техника работала постоянно и пескосмесь была в полном объеме. Но эти объемы больше на 1 млн 200 тысяч, чем те, на которые мы рассчитывали”.

По его словам, на протяжении трех лет расходы на ЖКХ уменьшаются, несмотря на рост цен, несмотря на то, что растет минимальная заработная плата.

“Фактически на протяжении трех лет мы работникам дорожно-ремонтных предприятий не можем поднять заработную плату. Расходов на санитарное обеспечение нет в полном объеме и, если их не увеличить, то во второй половине года город остановится”, - заявил О.Синютка.