Анонс на 8 апреля

* Под председательством главы КГГА Александра Попова состоится заседание расширенного аппаратного совещания. Вопросы: о плане мероприятий, посвященных 27-й годовщине Чернобыльской катастрофы; о состоянии очистки города от мусора, демонтаж МАФов; презентация веб-страницы Департамента городского благоустройства и сохранения среды; о состоянии реформирования системы предоставления административных услуг.

* Пресс-конференция ген.директора коммунального объединения «Киевзеленстрой» Михаила Царенко на тему: «На Крещатик возвращаются каштаны» по поводу высадки каштанов на главной улице Киева - Крещатике.

* Пресс-конференция министра экологии и природных ресурсов Украины Олега Проскурякова и председателя Государственного агентства экологических инвестиций Украины Владислава Якубовского на тему: «Ход реализации проектов по схеме зеленых инвестиций в Украину».

* Состоится пресс-мероприятие «Партнерство Норвегии и Украины в поставках морепродуктов». Министр рыбного хозяйства и прибрежных дел Норвегии Лизбет Берг-Хансен, в рамках визита в Украину, посетит ООО «Рыбный Мир «Океания». Будет проведена презентация морепродуктов Норвегии. Участники: Лизбет Берг-Хансен, министр рыбного хозяйства и прибрежных дел Королевства Норвегии; Йон Фредриксен, посол Королевства Норвегии в Украине;Тьерри Мартинусен, директор Norwegian Seafood Council; Эрика Джей Блакстад, админ.директор GIEK Kredittforsikring AS; Йон Халвард, директор по продажам MARINE HARVEST RM&T; Стейн Мартинсен, директор по продажам Norway Royal Salmon; Дмитрий Фартушный, ген.директор сети маркетов «Рыбный Мир «Океания» и др.

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