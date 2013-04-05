ТОП-10 (5 апреля)

Украина ввела квоту на импорт коксующегося угля

Кабмин утвердил план приватизации 6 облэнерго

«Газпром» и польская «ЕвРоПол Газ» договорились о строительстве газопровода «Ямал-2»

Фирташ вложит в новое производство на «Крымском Титане» 300 млн долл.

Решения «альтернативного» парламента необходимо повторно проголосовать - ОПОРА

«Газпром» представил Польше предложения по проекту «Ямал-Европа–2»

В Украине в марте зафиксирована нулевая инфляция

Мининфраструктуры инициирует повышение акциза на нефтепродукты

Золотовалютные резервы НБУ выросли до 24,7 млрд долл.

Польская оппозиция требует отставки министра за подписание меморандума о "Ямале-2"

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Украина ввела квоту на импорт коксующегося угля

Кабинет министров Украины ввел квоту на импорт коксующегося угля в объеме 10,2 млн тонн на 2013 год.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №225 от 13 марта 2013 года.

Согласно документу, также Кабмин запретил импорт кокса и полукокса, угля роторного.

«Квота объемом 10,2 млн тонн включает также объемы топлива, необходимые для использования в технологии пылеугольного вдувания (2,5 млн тонн)», - говорится в документе.

При этом распределять объем квоты между субъектами хозяйствования, осуществляющими импорт товаров, будет межведомственная комиссия.

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объяснил установление квот на импорт коксующего угля необходимостью защитить интересы отечественного производителя.

Справка УНИАН. Коксующийся уголь - основной вид топлива, который используется в производстве металлургической продукции и энергетике.

Один из основных производителей коксующегося угля в Украине – группа "Метинвест", подконтрольная группе бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и «Смарт-холдингу» (23,75%) Вадима Новинского

В Украине добыча коксующегося угля в 2012 году увеличилась на 3% по сравнению с 2011 годом - до 11,623 млн тонн.

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Кабмин утвердил план приватизации 6 облэнерго

Кабинет министров Украины утвердил план размещения акций шести областных энергоснабжающих компаний на сертификационных аукционах и на фондовой бирже.

Соответствующее распоряжение №204 от 3 апреля опубликовано на веб-портале правительства.

Речь идет о размещении пакетов акций акционерных компаний «Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго», «Черкассыоблэнерго», «Николаевоблэнерго».

Отметим, что в начале апреля глава Фонда государственного имущества Александр Рябченко сообщил, что ФГИУ планировал выставить на биржу 5%-ные пакеты "Харьков-", "Николаев-" и "Хмельницкоблэнерго". Оставшиеся контрольные пакеты акций этих облэнерго (от 60% и выше) будут выставлены на конкурсные торги.

Государство владеет 65,001% акций "Харьковоблэнерго", 70,0089% акций "Хмельницкоблэнерго" и 70% акций "Николаевоблэнерго". Пакеты акций еще двух энергоснабжающих компаний – "Запорожьеоблэнерго" и "Тернопольоблэнерго", в которых государству принадлежит 60,2475% и 50,999% соответственно, будут полностью реализованы через конкурс.

По словам А.Рябченко, через биржевые торги также будет проведена продажа акций "Черкассыоблэнерго", в котором государство напрямую владеет 46% акций, а еще 25% акций предприятий принадлежат подконтрольном государству ЗАО "УкрЭСКО".

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«Газпром» и польская «ЕвРоПол Газ» договорились о строительстве газопровода «Ямал-2»

Москва. Российский газовый монополист «Газпром» и польская компания «ЕвРоПол Газ» сегодня в Санкт-Петербурге подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газопровода «Ямал-Европа-2» в обход территории Украины.

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», с российской стороны документ подписал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, с польской - генеральный директор «ЕвРоПол ГАЗ» Мирослав Добрут.

«Документ предусматривает реализацию проекта «Ямал-Европа-2» через территорию Польши в направлении Словакии и Венгрии мощностью не менее 15 млрд. куб. м газа в год. Технико-экономическое обоснование проекта должно быть подготовлено в течение шести месяцев», - говорится в сообщении.

Газопровод позволит увеличить транзитные мощности для поставок газа в Польшу, Словакию и Венгрию, а также сократить издержки при его транспортировке. Кроме того, проект позволит в перспективе нарастить объемы экспорта российского газа в страны Центральной Европы.

«Проект «Ямал-Европа-2» предусматривает строительство дополнительных газотранспортных мощностей для обеспечения надежного, гарантированного снабжения российским газом европейских потребителей. Маршрут газопровода пройдет по территории Польши, а проектные и строительные работы будут выполнены при активном участии наших польских партнеров», – сказал А.Миллер.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проработать строительство в обход Украины газопровода «Ямал–Европа-2» через Беларусь.

«Мы в связи с «Северным потоком» и «Южным потоком» фактически отказались от «Ямал–Европа-2». «Южный поток»: мы уже практически начали работы, строительство набирает обороты. Тем не менее, я просил бы вас вернуться к проекту «Ямал–Европа-2». Знаю, что вы активно прорабатываете этот вопрос с партнерами. Речь идет о повышении надежности газоснабжения Польши, Словакии, Венгрии», - сказал В.Путин.

В свою очередь, глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что по этому газопроводу можно поставлять 15 млрд. куб. м газа, а строительные работы завершить к 2018-2019 годам.

Через Ямальский газопровод, который проходит через территорию Беларуси и Польши в Германию, россияне ежегодно могут поставлять около 33 млрд кубометров газа.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Система транзитных газопроводов «ЕвРоПол ГАЗ» было учреждено в сентябре 1993 года. Компания создана в рамках межправительственного соглашения «О строительстве системы газопроводов для транзита российского газа через территорию Польши и поставок российского газа в Польшу» от 25 августа 1993 года. Основные направления деятельности «ЕвРоПолГАЗа» — проектирование, строительство и эксплуатация польского участка газопровода «Ямал-Европа».

АО «ЕвРоПол ГАЗ» является собственником газопровода «Ямал-Европа» на территории Польши протяженностью 684 км.

Основными акционерами АО «ЕвРоПол ГАЗ» являются «Газпром» и компания PGNiG.

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Фирташ вложит в новое производство на «Крымском Титане» 300 млн долл.

Группа компаний Group DF, объединяющая активы бизнесмена Дмитрия Фирташа, намерена вложить в строительство нового производства на «Крымском Титане» 300 млн долл., сообщает пресс-служба группы.

«Мы начинаем строить новое производство уже в этом году, и до 2015 года инвестируем в этот проект около 300 млн. долл., – сообщил председатель совета Group DF Дмитрий Фирташ. – Наш план – производить на «Крымском титане» 240 тыс. тонн диоксида титана в год, а это уже около 4% мирового рынка».

Согласно сообщению, технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта разрабатывается в сотрудничестве с ведущими консультантами и проектными институтами, такими как Hatch и TZMI.

При этом большое внимание уделяется минимизации воздействия производства на природную окружающую среду. По завершению разработки ТЭО предприятие проведет тендер для определения поставщика оборудования. Диоксид титана будет производиться по модернизированной сульфатной технологии.

«Мы установим современное европейское оборудование, позволяющее нам по качеству продукции опередить Китай, который сегодня наиболее активно в мире развивает свое титановое производство», – сообщил руководитель титанового бизнеса Group DF Александр Вотинцев.

Он также отметил, что около 80% продукции уже идет на экспорт.

«Среди наших клиентов – крупные мировые производители красок, пластика и бумаги», – отметил А.Вотинцев.

Как сообщал ранее УНИАН, группа компаний Group DF намерена построить новое производство двуокиси титана на предприятии «Крымский Титан».

Ранее Д.Фирташ отмечал, что в рамках титановой программы группа компаний намерена инвестировать значительные ресурсы по добыче и в титановую химию, при этом уже разрабатывался план по строительству нового производства двуокиси титана на «Крымском титане». В 2012 году Group DF запустила на «Крымском Титане» новое современное производство серной кислоты мощностью 600 тыс. тонн в год. Серная кислота используется в качестве сырья при сульфатной технологии производства диоксида титана. Мощности нового цеха серной кислоты призваны обеспечить запланированный рост объемов производства диоксида титана необходимым сырьем.

Программа инвестиций в «Крымский Титан» – часть программы Group DF по развитию титановой отрасли Украины, для реализации которой группа планирует привлечь 2,5 млрд долл. США до 2017 года. Ранее в марте 2013 г. Group DF объявила о планах строительства двух новых производств титанового шлака и титановой губки на «Запорожском титано-магниевом комбинате».

Справка УНИАН. ЧАО «Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, которому принадлежит 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства.

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, осуществляющая свою деятельность в ряде стран Европы и Азии. Основными направлениями деятельности группы являются азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы. Другие сферы деятельности группы в настоящее время включают агробизнес, медийный бизнес, производство кальцинированной соды, развитие энергетической инфраструктуры и недвижимость.

В декабре 2012 г. Group DF консолидировала 100% акций ЧАО “Крымский Титан”.

Диоксид титана – наиболее современный и высококачественный белый краситель. Он не токсичен и обладает высокими показателями яркости и непроницаемости, благодаря чему постепенно заменяет другие традиционные красители в различных отраслях промышленности. Основным потребителем диоксида титана является лакокрасочная промышленность. Также он широко применяется в производстве пластмасс, бумаги, в косметической отрасли.

Украинскому бизнесмену и инвестору Дмитрию Фирташу принадлежит группа компаний Group DF, которая владеет 90% акций компании OstChem Holding AG.

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Решения «альтернативного» парламента необходимо повторно проголосовать - ОПОРА

Гражданская сеть ОПОРА считает, что решения «альтернативного» парламента необходимо повторно рассмотреть и проголосовать легитимным путем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОПОРЫ.

Как говорится в сообщении, «Гражданская сеть ОПОРА выражает обеспокоенность попыткой группы народных депутатов Украины провести 4 апреля 2013 года пленарное заседание Верховной Рады Украины за пределами ее здания. Такой подход к разрешению парламентского конфликта имеет сомнительное юридическое и политическое обоснование, которое создает условия для окончательного нивелирования роли Верховной Рады в политическом процессе».

В ОПОРЕ отмечают, что прецеденты функционирования двух «альтернативных» парламентов дискредитируют депутатскую деятельность и содержат риски возобновления этой негативной практики в будущем.

«Все решения, которые были приняты группой депутатов в другом помещении, должны быть легальным путем повторно рассмотрены и проголосованы в здании Верховной Рады Украины на ее пленарном заседании», - подчеркнули в Гражданской сети, добавив, что, в то же время, провластное большинство и оппозиционное меньшинство путем публичных переговоров должны найти необходимые компромиссы для стабильного функционирования парламента.

Как отметили в ОПОРЕ, практика блокирования как крайняя мера со стороны депутатов формировалась всеми без исключения политическими силами, а поэтому выход из кризисной ситуации должен стать результатом широкого парламентского диалога и компромисса.

При этом в Гражданской сети обращают внимание на часть 1 ст. 2 Закона «О Регламенте Верховной Рады Украины», в которой предусмотрено, что парламент проводит свои заседания в здании ВР (Киев, ул. Грушевского, 5). В то же время часть 2 этой же статьи указывает, что по решению Верховной Рады, принятому большинством народных депутатов от ее конституционного состава, ее заседания могут проводиться в другом помещении. Cт. 84 Конституции Украины определяет, что решения Верховной Рады принимаются исключительно на ее пленарных заседаниях путем голосования.

Между тем, как свидетельствуют события 4 апреля, решение о проведении пленарного заседания парламента в другом помещении принималось на собрании фракций Партии регионов, КПУ, отдельных внефракционных депутатов, отметили в ОПОРЕ, добавив, что, таким образом, трансформация собрания депутатов в пленарное заседание ВР не могла состояться законно.

Кроме того, как напомнили в Гражданской сети, народные депутаты, которые не принимали участия в собрании фракций Партии регионов и КПУ, не допускались на позже объявленное пленарное заседание ВР. Этим самым произошло нарушение конституционных прав народных депутатов Украины, отмечается в сообщении.

«Таким образом, действия по ограничению доступа оппозиционных депутатов на пленарное заседание прямо нарушают принцип общности в деятельности парламентариев и имеет признаки узурпации полномочий Верховной Рады», - подчеркнули в ОПОРЕ, указав, что решение Конституционного суда № 17-рп/2002 от 17 октября 2002 года определяет, что основной формой деятельности ВР являются пленарные заседания во время сессий, которые являются регулярными собраниями народных депутатов соответствующего созыва в определенное время, в определенном месте и которые проводятся по установленной процедуре.

ОПОРА считает, все эти требования к проведению пленарного заседания парламента были нарушены. Время и место проведения заседания 4 апреля не были предварительно известны, а процедура проведения пленарных заседаний не наделяет собрание отдельных фракций никакими полномочиями.

Кроме того, отмечается в сообщении, подсчет голосов за проекты решений, которые рассматривались 4 апреля 2013 года группой народных депутатов, вызывает серьезные сомнения.

В частности, результаты голосования на этом мероприятии осуществляла счетная комиссия Верховной Рады. В то же время в состав сформированной в декабре 2012 году счетной комиссии входит 21 человек. 12 членов комиссии представляют фракции Партии регионов и КПУ, 9 - ВО «Батькивщина», «УДАР» и ВО «Свобода». В условиях отсутствия оппозиционных фракций взаимоконтроль между членами счетной комиссии не обеспечивался. Подсчет голосов за проекты решений осуществлялся представителями лишь тех фракций, которые были заинтересованы в проведении данного мероприятия, констатировали в ОПОРЕ.

Также, как свидетельствуют кадры телетрансляции, результаты голосования подсчитывались счетной комиссией поверхностно, а председатель Верховной Рады постоянно уточнял количество голосов «за», «против», «воздержался».

«Эти обстоятельства делают невозможным доверие к результатам голосований народных депутатов Украины, что недопустимо в условиях принятия законодательных актов», - подчеркнули в Гражданской сети ОПОРА.

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«Газпром» представил Польше предложения по проекту «Ямал-Европа–2»

Российский газовый монополист «Газпром» представил Польше предложения по реализации проекта «Ямал-Европа–2».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам встречи председателя правления российской компании Алексея Миллера и вице-премьера, министра экономики Республики Польша Януша Пехочинского сегодня в Санкт-Петербурге.

«Участники встречи обсудили предложение российской стороны о реализации проекта «Ямал-Европа–2», подразумевающего строительство газопровода на территории Польши от белорусской границы до Словакии», - говорится в сообщении.

А.Миллер представил польской стороне основные параметры газопровода, а также обратил внимание на то, что данный проект будет способствовать как получению Польшей экономической выгоды в виде платы за транзит газа через территорию республики, так и повышению энергетической безопасности потребителей стран Центральной Европы.

Отмечается, что в 2012 году группа «Газпром» поставила в Польшу 9,94 млрд куб. м природного газа. Контракты на поставку российского газа в Польшу и его транзит через польскую территорию действуют до 2022 и до 2019 гг. соответственно.

Транснациональный газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность — 32,9 млрд куб. м газа в год, количество компрессорных станций — 14, диаметр труб — 1420 мм, общая протяженность — более 2 тыс. км.

Польский участок насчитывает 684 км линейной части и 5 компрессорных станций: «Чеханув», «Шамотулы», «Замбрув», «Влоцлавек», «Кондратки». Польским участком газопровода владеет АО «ЕвРоПол ГАЗ», являющееся совместным предприятием ОАО «Газпром» и польской компании PGNiG SA.

Пресс-служба Министерства экономики Польши сообщила УНИАН в пятницу, что А.Миллер в ходе встречи пообещал польскому вице-премьеру в ближайшее время предоставить более подробную информацию об этом проекте.

"Согласовано, что россияне в ближайшее время предоставят экономические и технические детали проекта", - отметили в министерстве, не назвав конкретных сроков.

В то же время польская Gazeta Wyborcza пишет сегодня, что озвученные предложениия о строительстве нового газопровода на польской территории напоминают проект, который россияне предлагали полякам реализовать более десяти лет назад вместо второй нитки Ямальского газопровода.

"(Речь идет) о газопроводе с Кобрыня в Беларуси до города Большие Капушаны в Словакии, который "Газпром" хотел построить в 2000 году вместо второй очереди Ямальского газопровода, чтобы ограничить транзит газа через Украину", - отмечает издание.

Газета напомнила, что это предложение нарушало подписанный в 1993 году договор между Польшей и Россией о строительстве второй ветки Ямальского газопровода мощностью более 30 млрд кубометров газа, от которой россияне отказались в 1998 году.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе вице-премьер польского правительства Януш Пехочинский, комментируя идею возродить проект "Ямал-2", называл выгодным для Польши строительство нового транзитного газопровода на польской территории, поскольку это позволило бы увеличить выручку от транзита "голубого топлива".

В то же время ответственный за топливо-энергетический комплекс министр госимущества Миколай Будзановский называл "сомнительной" выгоду от этого проекта, обратив внимание на снижающийся спрос на российский газ в Европе и стремление Польши уменьшить энергетическую зависимость от россиян.

Сегодня, 5 апреля, польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не поддержит строительство новых трубопроводов в обход Украины и не заинтересована в росте поставок газа из России.

Справка УНИАН. Польские власти неоднократно призывали Россию отказаться от строительства дорогостоящих Северного и Южного потоков, убеждая выполнить подписанный в начале девяностых годов договор и построить вторую ветку Ямальского газопровода. Однако "Газпром" не отказался от своих планов и c октября прошлого года уже эксплуатирует 2 ветки Северного потока, а в конце прошлого года начал строительство Южного.

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В Украине в марте зафиксирована нулевая инфляция

Инфляция в Украине в марте 2013 года по сравнению с февралем 2013 года составила 0%, против марта 2012 года зафиксирована дефляция в размере 0,8%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

В сообщении указывается, что с начала года (март 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция в Украине составила 0,1%.

Согласно сообщению, в марте против февраля 2013 года больше всего подорожали алкогольные напитки и табачные изделия — на 1,7% (против марта 2012 года - рост на 7,5%), фрукты - на 1,6% (снижение на 7,9%), макаронные изделия - на 0,6% (рост на 2,2%), хлеб - на 0,4% (рост на 4,5%). Услуги здравоохранения подорожали на 0,5% (рост на 2,3%), услуги железнодорожного транспорта - на 4,1% (рост на 5,7%).

Заметное снижение цен зафиксировано на яйца - на 3,5% (против марта 2012 года - снижение на 23,5%), сахар - на 2,6% (снижение на 17,5%) и овощи - на 1,7% (снижение на 21,7%).

По остальным позициям в марте против февраля 2013 года зафиксировано незначительное изменение цен на уровне 0,1-0,8 п.п.

Как сообщал УНИАН, Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Госбюджет на 2013 год рассчитан, исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, дефицит госбюджета 3,2% ВВП, темпы роста ВВП – 3,4%.

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Мининфраструктуры инициирует повышение акциза на нефтепродукты

Министерство инфраструктуры Украины готово вынести на рассмотрение правительства вопрос о повышении акцизов на нефтепродукты в соответствии с европейскими стандартами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Козак по итогам коллегии, прошедшей в министерстве.

«В Украине действуют самые низкие акцизы на топливо. Они в разы ниже, чем в Польше, Италии, Франции. Понятно, что у нас и зарплаты ниже, но мы рассматриваем вопрос. Рассмотреть повышение акциза - это необходимость», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в марте премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что каждый автовладелец уплачивает 992 грн акцизного налога в год на строительство дорог, за которые можно осуществить ямочный ремонт примерно 5 кв. м дороги, капитальный ремонт - примерно 1,5 кв. м, или построить примерно 2,5 см дороги первой категории.

Акциз на нефтепродукты был введен в 2011 году, до этого действовал транспортный сбор с каждого автовладельца.

Справка УНИАН. С 1 января 2012 года в Украине базовая ставка акциза для бензинов составляет 198 евро за тонну, для дизтоплива с содержанием серы до 0,2% – 98 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,035% до 0,2% – 75 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,005% до 0,035% – 68 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы до 0,005% – 46 евро за тонну.

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Золотовалютные резервы НБУ выросли до 24,7 млрд долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в марте, по оперативным данным, увеличились на 0,1%, и на 31 марта составили 24,727 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ увеличились на 0,7%, или на 180,8 млн долл.

Также указывается, что резервы в иностранной валюте на 31 марта составили 22,863 млрд долл., резервная позиция в МВФ - 0,03 млн долл., специальные права заимствования - 9,57 млн долл., золото – 1,854 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в декабре 2012 года сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долл., в целом за 2012 год - на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

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Польская оппозиция требует отставки министра за подписание меморандума о "Ямале-2"

Крупнейшая польская оппозиционная партия "Закон и справедливость" (PiS) требует отставки министра государственного имущества Польши Миколая Будзановского за подписание представителями частично подконтрольной ему компании "ЕвроПол Газ" меморандума о реализации проекта "Ямал-2", а также объяснений по этому поводу главы правительства Дональда Туска.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказал сегодня представитель партии Давид Яцкевич.

"Возмутительно, что еще вчера в 17.00 министр Будзановский на заседании комиссии госимущества говорил, что речь не идет о строительстве "Ямала-2", что нет таких планов, что они безосновательные, называл их виртуальными идеями, говорил, что нет такого соглашения и такого соглашения не может быть без согласия правительства", - сказал депутат, слова которого цитируют польские СМИ.

Он отметил, что появившаяся сегодня информация о вчерашнем подписании меморандума подтверждает, что министр не контролирует государственные компании.

Представитель PIS, у которой есть 138 из 450 депутатов польского Сейма, назвал невыгодным для поляков строительство второй ветки Ямальского газопровода, потому что это усилит монопольное положение "Газпрома" в Европе.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы создавать условия для такой газовой инфраструктуры, которая еще больше усиливает проблемы, к примеру, в Украине и усиливает зависимость от Российской Федерации", - добавил он.

Депутат сказал, что PiS рассчитывает на то, что глава правительства Д.Туск объяснит возникшую ситуацию на ближайшем заседании Сейма.

В Министерстве государственного имущества Польши сообщили УНИАН, что министр М.Будзановский пока отложил на неопределенное время запланированную на сегодня пресс-конференцию.

Как сообщал УНИАН, ранее на этом неделе М.Будзановский называл сомнительной выгоду от строительства очередного транзитного газопровода через Польщу, объяснив это снижающимся спросом на российский газ в Европе и желанием польских властей снизить энергетическую зависимость от россиян.

Справка УНИАН. "ЕвроПол Газ", 48% которой принадлежит государственной нефтегазовой компании PGNIG, подконтрольной министру госимущества, сегодня заявила, что подписанный меморандум о "Ямале-2" является только декларацией о намерении изучить выгодность реализации этого проекта.

Остальные 48% акций компании принадлежат российскому "Газпрому", а еще 4% компании Gas Trading, крупнейшим акционером которой, согласно ранее обнародованным данным, являлся PGNIG (с 43,4% долей), а также польская компания Bartimpex (36,2%) и "Газпром Экспорт" (15,9%).

Сегодня глава польского правительства Д.Туск сказал, что Польша не поддержит строительство газопроводов в обход Украины и не заинтересована в увеличении газовых поставок из РФ.

В тоже время он не стал комментировать подписание меморандума о "Ямале-2", заметив, что не располагает информацией на эту тему.

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