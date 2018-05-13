Баланс недели: пожар страшнее наводнения, «тайная вечеря» состоялась, за реверс газа и несговорчивость Россия «наказала»

Всю прошедшую неделю «плодились» новости на прогнозах погоды и сводках о половодье в регионах. Эксперты оценивали будущий урожай, власть обещала полный контроль ситуации, Служба ЧС отчитывалась о проделанной работе на дорогах и в населенных пунктах, которые подтапливает. Как говорится, – готовность номер один. Но это – гидрометцентровская картинка. Что касается экономической сферы, то она на прошедшей неделе традиционно отличилась сюрпризами, которые под стать мартовским снегопадам.

Когда пожар страшнее наводнения

Наиболее резонансным событием прошедшей недели стала ситуация на Углегорской ТЭС, где в результате пожара, в котором погибли люди, почти 3 тысячи человек потеряли работу. Жители 12-тысячного промышленного Светлодарска остались без электроснабжения, отопления и горячей воды.

Помимо масштабных убытков конкретного предприятия, эксперты оценили остановку станции как негативный фактор для угольной отрасли в целом. По словам председателя Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, в Украине существенный профицит угля, и при сегодняшних объемах добычи его негде сжигать. «Нужна государственная поддержка реструктуризации угольной отрасли», - подчеркнул Волынец. Экологи считают произошедшее техногенной катастрофой, последствия которой еще многие годы будут ощутимы как для окружающей среды, так и для населения и без того достаточно «экологически грязного» региона. Кроме того, из-за случившегося правительство перенесло запланированную на этот год приватизацию «Центрэнерго», к которому относится сгоревшая станция, поскольку «неработающий» объект вряд ли удастся продать.

По итогам недели жизнеспособность города восстановлена, а ежегодные 2 млн тонн угля, ранее поставляемые на Углегорскую ТЭС, теперь будет потреблять компания ДТЭК. Премьер-министр Николай Азаров создал комиссию для установления причин аварии, которая пообещала обнародовать «консолидированное мнение» работающих на месте органов прокуратуры и МВД до 15 апреля. Также определен объем необходимого финансирования. По предварительным подсчетам главы Донецкой облгосадминистрации Андрея Федорука, восстановление ТЭС обойдется в 173 млн грн. Остается надеяться, что пожар на станции не станет очередным рядовым событием, о котором вскоре благополучно забудут. А комиссия Минэнергоугля по изучению технического состояния тепловых электростанций Украины не ограничится формальными «бумажными» отчетами.

«Тайная вечеря» народных избранников

Прошедшая неделя ознаменовалась особым заседанием парламента - оппозиция «работала» в сессионном зале Верховной Рады, большинство - в зале заседаний комитетов на Банковой, организовав трансляцию по телеканалу «Рада». Результатом «тайной вечери» стало принятие ряда важных документов. Большинство внесло изменения в госбюджет на текущий год, в том числе относительно кредитования агропромышленного комплекса, госгарантий по инвестиционным кредитам общегосударственного значения, функционирования Министерства доходов и сборов и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Депутаты также одобрили ряд изменений в Таможенный, Бюджетный и Налоговый кодекс. В целом в авральном режиме были приняты документы с миллиардной сметой.

Благие намерения парламентского большинства не вызвали одобрения со стороны оппозиционных фракций, которые продолжают блокировать Раду с требованиями провести выборы в Киеве, отправить в отставку правительство и отменить пенсионную реформу. Правда, к ним добавились угрозы известить о неконституционных методах работы парламентского большинства официальных представителей стран - членов Европейского Союза в Украине. Оппозиция настойчиво требует признать недействительными все решения «выездного заседания», соответствующий проект постановления ВР, автором которого является нардеп от фракции «Батьківщина» Владимир Яворивский, зарегистрирован в парламенте 5 апреля.

По мнению президента Американской торговой палаты в Украине Хорхе Зукоски, полноценная работа парламента является основным залогом и развития страны, и подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. «Если парламент и дальше будет оставаться заблокированным, в Украине не появится законодательная база, необходимая, прежде всего, украинцам», - полагает он.

С одной стороны – «чудо случилось», с другой - одобрит ли Евросоюз такие методы работы парламентского большинства?..

Газовое давление повышается

Традиционно, на прошедшей неделе не обошлось без «газовых» разбирательств. Кремль продолжает давить на несговорчивый на все предложения "объединиться в дружеском объятии" Киев. Так, сначала Россия отреагировала на реверсные поставки газа в Украину, объемы которых постоянно растут. Глава «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в их европейском происхождении, назвав процесс «мошенничеством». Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий ответил – причин для беспокойства у «Газпрома» не должно быть: «Я не хочу комментировать заявление наших коллег по поводу разного рода инсинуаций о законности. В моем понимании, когда вы приходите в магазин и покупаете продукты питания, то, наверное, тот, кто вам их продал, не должен интересоваться, с кем вы будете их кушать». К тому же, Украина, как отметил министр, в апреле не закачивает российский газ в хранилища, топлива у нас достаточно.

Раз не удалось разжечь таким образом скандал, Кремль решил это сделать в другой способ. Президент РФ Владимир Путин поручил «реанимировать» проект строительства газопровода «Ямал–Европа–2» в обход Украины. Приказано - выполнено: 5 апреля «Газпром» и польская компания «ЕвРоПол Газ» подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства газопровода через территорию Польши в направлении Словакии и Венгрии мощностью не менее 15 млрд куб. м газа в год. Между тем, глава польского правительства Дональд Туск официально заявил, что Польша не будет принимать участия в таких политических контекстах, поскольку для нее газ не является инструментом политики, и не намерена увеличивать объемы потребления российского газа. Судя по всему, поляки понимают все прелести партнерства с Россией, и также как Украина мечтают избавиться от «газовой» зависимости.

Эксперт по энергетическим вопросам Михаил Гончар считает данный проект неперспективным, «поскольку много труб, но мало газа в них». «Решение не поспособствует повышению объема внешних доходов «Газпрома». И не только потому, что газ в РФ все меньше и меньше добывают, а вследствие того, что российское сырье все меньше покупают в Европе, предпочитая норвежский газ. Думаю, скорее всего, будет иметь место пересмотр проекта «Южный поток», он будет возвращен к первоначальному варианту – прокачка 31 млрд куб. м. А чтобы не ударить лицом в грязь, реанимирован пронафталиненный «Ямал-Европа-2». Плюс еще один негатив для «Газпрома» - ветка «Nord Stream» с отводкой на Калининград, что означает обход Литвы, которая выходит из данной системы поставки газа. Нынешняя идея направлена на усиление недоверия среди стран Вышеградской группы с одной стороны, а с другой – и в отношении Украины. Возможна реакция корпоративных субъектов со стороны Польши и Словакии, которая, в любом случае будет позитивной, так как это обещает некоторое увеличение транзитных объемов, при этом «Газпром» бросит некую наживку относительно перспективы цены на газ, что сути дела не меняет. «Газпрому» в его положении не стоит этим заниматься, лучше бы перенести внимание на развитие своей внешнеэкономической линии – капитализация компании упала «ниже плинтуса». Нынешнее заявление – шумовой эффект, чтобы отвлечь внимание от проблем в сфере «Газпрома» - национального достояния России», - подчеркивает эксперт.

Макропоказатели: цифры реформированию не подлежат

Госстат обнародовал показатель инфляции в Украине, который в марте 2013 года по сравнению с февралем составил 0%, при этом против марта 2012 года зафиксирована дефляция - 0,8%. С начала года (март 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция в Украине составила 0,1%. Фактически цены продолжают демонстрировать стабильность уже третий месяц, но, по мнению экспертов, это - плохой знак, так как он свидетельствует о замедлении темпов роста экономики.

Также Госстат обнародовал показатели выполнения государственного бюджета за январь-март, в соответствии с которыми объем поступлений по сравнению с 1 кварталом 2012 года вырос на 6,7%, или на 6,5 млрд грн, и на 1 апреля составил 102,5 млрд грн.

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в текущем году с 3,5% до 1%, прогнозируя номинальный ВВП на конец года на уровне 1,551 трлн грн, но в то же время улучшил прогноз инфляции с 9,5% до 8,7%. Напомним, в бюджете на 2013 год заложен номинальный ВВП в 1,576 трлн грн, темпы роста ВВП в 3,4% и инфляция в 4,8%.

«Банковские каникулы» на Кипре завершились банкротством Laiki Bank (Cyprus Popular Bank) и поглощением его бизнеса Bank of Cyprus. Обе структуры представлены в Украине («Банк Кипра» и «Марфин Банк», соответственно). Вопреки скандальному заявлению министра финансов Кипра (на этой неделе ставшего экс-министром) Михалиса Сарриса о вынужденной продаже кипрскими банками своих зарубежных дочерних структур, в том числе и в Украине, оба представленных в нашей стране банка на такой сценарий не настроены. И в Кипрском филиале «ПриватБанка», возобновившем работу с 28 марта, тоже все спокойно.

Нацбанк обнародовал интересную статистику по объему частных денежных переводов в Украину – в 2012 году «гастрабайтеры» влили в страну на 7,2% больше, чем в 2011 году - 7,5 млрд долл., при этом лидером по объемам денежных потоков по-прежнему остается Россия.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц откладывает введение дифференцированных регулярных взносов для банков, при этом его размер продолжает стремительно снижаться: в марте финансовые ресурсы фонда сократились на 16,1%, или на 0,92 млрд грн - до 4,79 млрд грн.

Миссия МВФ продолжает работу в Украине. На прошедшей неделе состоялись встречи представителей Фонда с министром энергетики и угольной промышленности Эдуардом Ставицким, а также с представителями двух крупнейших банковских ассоциаций. Согласно ранее анонсированному графику, работа миссии заканчивается 10 апреля, так что следующая неделя будет не менее интересной.

Ольга Гордиенко (УНИАН)