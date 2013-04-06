Азаров позитивно оценивает работу большинства вне здания Верховной Рады

Премьер-министр Николай Азаров позитивно оценивает работу парламентского большинства вне здания Верховной Рады.

Об этом он сказал в ходе общения с пользователями Facebook.

"На это неделе, к сожалению, опять силы оппозиции блокировали нормальную работу парламента. Я хотел бы задать вопрос избирателям: как к этому относиться? В сложной экономической ситуации блокируется работа очень важного законодательного органа, без которого невозможна системная работа по предотвращению кризиса. За что борются ваши избранники? За власть? Так они ее имели", - сказал Н.Азаров.

По его словам, в демократическом обществе за власть борются на выборах, а после выборов меньшинство не мешает работе большинства - это закон демократического общества.

"И то решение, которое приняли большинство народных депутатов и сумели хотя бы один день сделать рабочим, это, безусловно, правильно, и правительство его приветствует", - отметил Н.Азаров.

Как сообщалось, 4 апреля из-за блокирования оппозицией работы Верховной Рады депутаты, входящие в состав парламентского большинства, провели выездное заседание в зданиях комитетов ВР по улице Банковой, где приняли несколько десятков законов.