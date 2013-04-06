Путин рассказал, чем будет заниматься после ухода из политики

Москва. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что после завершения своей политической деятельности сможет заняться правом и литературой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал в преддверии рабочего визита в Германию в интервью немецкой телерадиокомпании ARD.

«Я очень рассчитываю на то, что после завершения своей политической деятельности и государственной деятельности у меня будет возможность позаниматься и какими-то другими вопросами и проблемами. Я очень люблю право, я люблю литературу и очень рассчитываю на то, что мне удастся заняться уже без конкретной привязки к государственной работе этими проблемами, может быть, какими-то другими – общественными, спортивными и так далее», - сказал В.Путин.

Он подчеркнул, что «каждый нормальный человек всегда заглядывает за какой-то горизонт».

При этом В.Путин отметил, что он далеко не самый большой долгожитель в политике.

«В европейской политике есть люди, которые гораздо больше меня занимали первые места в европейской политике и работали дольше, чем работаю сейчас я, и в Европе, и в Северной Америке, кстати говоря, в Канаде», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, В.Путин занимал пост Президента РФ два срока - в 2000-2008 годах, потом в 2008-2012 гг работал премьер-министром РФ, в 2012 году снова был избран Президентом России сроком на шесть лет.