Азаров: Украина и Турция вышли на уровень стратегического партнерства

Премьер-министр Украины Николай Азаров в Доме Правительства принял турецкую делегацию во главе с Председателем Великого Национального Собрания Турецкой Республики Джемилем Чичеком.

Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, по словам главы украинского правительства, обеим странам за последние годы удалось осуществить ряд эффективных шагов для развития двусторонних отношений.

«Да, очень важным событием является то, что 12 августа 2012 вступило в силу соглашение о безвизовом режиме», - отметил Н.Азаров.

Позитивную тенденцию имеют украинско-турецкие торгово-экономические отношения. «Так, за прошлый год наш двусторонний товарооборот превысил 6 млрд долл. В ближайшее время мы перед собой ставим задачу увеличить этот товарооборот до 10 млрд. дол.», - заявил Премьер-министр Украины.

Он напомнил, что в настоящее время стороны работают над договором о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией. «Это большой и серьезный документ. И мы настроены на конструктивную, содержательную работу», - сказал Н. Азаров.

Глава Правительства отметил, что Украина заинтересована развивать сотрудничество в ряде проектов. В частности, речь идет об энергетике, в том числе о Трансанатолийском газопроводе (TANAP), а также о транспортной отрасли. Так, Украина готова сотрудничать с Турцией в рамках проекта международного контейнерного транзитного поезда «Викинг», к которому турецкая сторона выразила желание присоединиться.

В свою очередь Председатель Великого Национального Собрания Турецкой Республики Джемиль Чичек подчеркнул, что хотя объем нашей взаимной торговли превысил 6 млрд дол., но этот показатель находится значительно ниже потенциала наших стран.

По его словам, очень большой потенциал для сотрудничества имеет туристическая отрасль, строительство, транспортная отрасль, в частности авиаперевозки. Кроме того, очень важным проектом является установление паромной переправы между Синопом и Ялтой.