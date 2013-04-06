Лидеры оппозиционных фракций ожидают от ЕС санкций против украинской власти
Лидеры оппозиционных парламентских фракций считают, что ЕС должен ввести персональные санкции против украинских высокопоставленных должностных лиц, которые узурпируют власть.
Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении председателей фракций «Батькивщина» Арсения Яценюка, «УДАР» Виталия Кличко и «Свобода» Олега Тягнибока.
Как отмечается в документе, «события в Верховной Раде Украины, когда Партия регионов и коммунисты пытались предпринять попытку узурпации власти, доказывают - в стране поставлены под сомнение не только основополагающие принципы демократии, права граждан на осуществление народовластия через своих представителей в органах государственной власти и местного самоуправления. Под угрозой сами принципы парламентаризма».
"Объявляя свое собрание за пределами сессионного зала «пленарным заседанием Верховной Рады Украины», представители Партии регионов и Коммунистической партии грубо нарушили Конституцию Украины и Закон Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины». Еще большим издевательством над законом было то, что спикер парламента Владимир Рыбак, который председательствовал на этом собрании, объявил, что в зале присутствуют 244 народных депутата. При этом, по подсчетам независимых наблюдателей, в зале были лишь 182 народных депутата", - подчеркивают авторы заявления.
Лидеры оппозиционных фракций убеждены, что принятие на таком собрании каких-либо решений и законодательных актов от имени украинского народа является откровенной попыткой захвата государственной власти, прямым покушением на Конституцию и конституционный строй в государстве. «Главным заказчиком узурпации власти является Президент Янукович, который лично заинтересован в уничтожении Верховной Рады, как единственного до сих пор неподконтрольного ему государственного института, который является помехой окончательного установления авторитарного режима в Украине», - подчеркнули А.Яценюк, В.Кличко и О.Тягнибок.
Они призвали Европейский Союз «не делать украинцев заложниками преступной антинародной политики нынешней власти, а всех, от кого это зависит, сделать все возможное для своевременного и полного выполнения критериев, достижение которых необходимо для подписания Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. В частности, касающихся освобождения политических узников Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и других».
Лидеры оппозиционных фракций убеждены в необходимости применения персональных санкций против тех высокопоставленных должностных лиц, которые являются ответственными за проведение политических репрессий в Украине и систематическое нарушение прав человека.
Как сообщалось, 4 апреля из-за блокирования оппозицией работы Верховной Рады депутаты, которые входят в состав парламентского большинства, провели выездное заседание в здании комитетов ВР по улице Банковой, где приняли несколько десятков законов.