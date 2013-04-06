Украинцам предлагают упрощенный доступ к админуслугам через почту

До конца 2013 года упрощенный доступ к административным услугам будет внедрен в 4,5 тыс. отделений «Укрпочты» по всей Украине.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул во время презентации проекта «Административные услуги: упрощенный доступ через почту» во всех отделениях почтовой связи в Днепропетровской области, сообщили в пресс-службе вице-премьеру.

«В октябре 2012 года был начат совместный пилотный проект Днепропетровской облгосадминистрации и «Укрпочты» «Административные услуги: упрощенный доступ через почту». Он предусматривает возможность для граждан по принципу «единого окна» получить ряд административных услуг через отделение почтовой связи. Этот проект особенно важен для сельских районов», - отметил А.Вилкул.

Он добавил, что сейчас для того, чтобы получить субсидию, оформить пенсию, установить и получить статус «Ветерана труда» не нужно ехать в райцентр. «Специалисты «Укрпочты» (в почтовом отделении или дома) помогут гражданам оформить обращение и запрос, отправят их в необходимые государственные инстанции. А после решения вопроса выдадут необходимые документы на руки, в случае необходимости с доставкой надом», - объяснил вице-премьер.

На начальном этапе в Днепропетровской области было задействовано 6 отделений почтовой связи (Кривой Рог - 2, Марганец – 1, Царичанский район - 3). Практика показала, что проект востребован и имеет спрос у населения. Чаще всего граждане обращаются за оформлением субсидий на коммунальные услуги, оформлением справок о получении доходов (пенсии) и приобретением твердого и сжиженного газа.

«С апреля этого года административные услуги можно получить уже через все отделения почтовой связи региона, и они доступны каждому. Это 658 отделений в городах, районах, селах Днепропетровской области. Днепропетровская область - первый регион в Украине, где этот сервис внедрен во всех отделениях почтовой связи», - отметил А.Вилкул.

Кроме Днепропетровской области, такие пилотные проекты на основе британского опыта уже внедрены во Львовской (6 отделений), Закарпатской (4 отделения), Сумской (1 отделение) и Одесской (5 отделений) областях.

«Эта работа будет продолжена и масштабируется на всю Украину. С конца мая в более чем 1 тысяче отделений «Укрпочты» будет предоставляться более 100 видов административных услуг. До конца 2013 года упрощенный доступ к админуслугам будет внедрен по всей стране не менее чем в 150 отделениях в каждом регионе - это около 4,5 тысяч отделений из 14 тысяч. Впоследствии граждане смогут получать админуслуги во всех 14 тысячах почтовых отделениях Украины», - отметил А.Вилкул.